Буше – 3-й хоккеист в истории КХЛ, забросивший 40+ шайб за одну регулярку

Теги Авангард СКА Сергей Мозякин КХЛ Дмитрий Яшкин Рид Буше Хоккей

Рид Буше забросил 40-ю шайбу в сезоне КХЛ.

Нападающий «Авангарда» сделал дубль в матче против СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:3, третий период). 

Теперь на счету американского хоккеиста 41 гол в текущем сезоне. Он стал третьим хоккеистом в истории лиги, забросившим 40 шайб за один регулярный чемпионат.

В сезоне-2022/23 Дмитрий Яшкин забил 40 голов. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.

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33 комментария
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Браво, Авангард! Унижением ска довольна вся страна😏
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Ждем письмо ветеранов ска 🥲на запрет легионеров 😁
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какой же прекрасный хоккей!
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Буше МВП сезона!
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Очень рад и за Буше и за авангард в целом в этом матче!
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Рид Буше просто машина
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БУШЕ ПРОСТО МОНСТР !
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Ответ sd4fmwrvz8
Ждем письмо ветеранов ска 🥲на запрет легионеров 😁
хорош😄
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Рид Буше - это высший класс!
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Рид прекрасен. Такие бойцы- украшение команды. И очки набирает,и лицо набивает))
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Ответ genowayy
Думал, что Мозес из Йокерита забил больше. Оказывается «всего» 36
да и то благодаря Умарку
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Надо бы другим игрокам Авангарда, в оставшихся матчах помочь Буше, обойти Мозякина и поставить рекорд!
Осталось 9 матчей на 7 шайб.
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Машина !!
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Думал, что Мозес из Йокерита забил больше. Оказывается «всего» 36
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Мозякин и рядом не стоит с Буше, Буше на две головы сильнее .
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Буше положил 3 шайбы за 16 мин!
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Ответ александр красноярский
Мозякин и рядом не стоит с Буше, Буше на две головы сильнее .
Не надо пока такими сравнениями заниматься, оба хороши, но в нынешней КХЛ Мозякин и 60 клал бы.
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Рид давай ещё 9.в каждой игре по одной! можно больше
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Рид работяга, меньшинство-большенство тащит,
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Очень хочется, чтобы Буше побил рекорд: заслужил!!!!
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Рид танк.прёт напролом.думаю Локомотивы локти кусают,да не получается))))
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Красавчик, так и дальше держать, удачи 💪🤞
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Ответ александр красноярский
Ты что конечно же нет ни чего бы мозякин не клал он слабый . В этом сезоне очень сильный чемпионат КХЛ .
Неа. Несильный, а конкурентоспособный. Общий уровень упал в разы. Уже и в Барыс нормальные легионеры почти не едут. Так что зря натягиваешь сову на глобус.
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Ответ александр красноярский
То что в Барыс не едут так это руководство Барыса так сделали а уровень вырос в разы об этом и легионеры говорят тот же Юрчо из Омска и много молодежи появились как в торпедо так и в других командах . Вы вообще в хоккее разбираетесь ? А что такое чувство что вы дилитант в этом спорте .
дилетант из нас явно не я, александр
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Ответ Серый
дилетант из нас явно не я, александр
Я дилитант? да я тебе разложил все пополкам .
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Ответ александр красноярский
Я дилитант? да я тебе разложил все пополкам .
ну-ну
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Ответ александр красноярский
Я дилитант? да я тебе разложил все пополкам .
Почему так коряво пишешь по русски? Вроде имя не казахское
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Ответ RWMen
Почему так коряво пишешь по русски? Вроде имя не казахское
А у тебя имя казахское
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