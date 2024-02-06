Буше – 3-й хоккеист в истории КХЛ, забросивший 40+ шайб за одну регулярку
Рид Буше забросил 40-ю шайбу в сезоне КХЛ.
Нападающий «Авангарда» сделал дубль в матче против СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:3, третий период).
Теперь на счету американского хоккеиста 41 гол в текущем сезоне. Он стал третьим хоккеистом в истории лиги, забросившим 40 шайб за один регулярный чемпионат.
В сезоне-2022/23 Дмитрий Яшкин забил 40 голов. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.
Осталось 9 матчей на 7 шайб.