НБА. «Индиана» – «Хьюстон», «Финикс» против «Милуоки» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Индиана» примет «Хьюстон», «Финикс» встретится с «Милуоки».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 7 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 05.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Из всех матче без особой борьбы только в Индиане и Нью Йорке.
Возможно чокернет Миннесота.