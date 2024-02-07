НБА. «Индиана» – «Хьюстон», «Финикс» против «Милуоки» и другие матчи

Теги результаты Чикаго Даллас Хьюстон Индиана Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Орландо Финикс НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Индиана» примет «Хьюстон», «Финикс» встретится с «Милуоки».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Хьюстон
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Бруклин – Даллас
Дата проведения
7 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Майами – Орландо
Дата проведения
7 февраля, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Мемфис
Дата проведения
7 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Чикаго – Миннесота
Дата проведения
7 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Юта – Оклахома-Сити
Дата проведения
7 февраля, 05.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Финикс – Милуоки
Дата проведения
7 февраля, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария
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Денек что надо.
Из всех матче без особой борьбы только в Индиане и Нью Йорке.
Возможно чокернет Миннесота.
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Камон Летс Гоу! Любимый сериал продолжается
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