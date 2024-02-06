Суд отклонил апелляцию Промеса по делу о нападении с ножом на двоюродного брата. Хавбек «Спартака» выплатит пострадавшему компенсацию

Суд отклонил апелляцию Квинси Промеса по делу о нападении на родственника.

Напомним, в июне прошлого года суд приговорил полузащитника « » к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро.

Как сообщает Algemeen Dagblad, суд отклонил апелляцию Промеса на выплату компенсации. Сумма, которую Квинси должен будет выплатить потерпевшему, будет определена в ходе дальнейшего судебного процесса.

Отмечается, что двоюродный брат Промеса намерен добиться большей суммы компенсации, однако адвокаты Промеса считают, что должен будет заплатить значительно меньше указанной в приговоре суммы, поскольку сомневаются в серьезности нанесенной травмы.

Промес отрицает свою вину, поэтому есть сомнения в том, что он намерен платить компенсацию. По этой причине уже несколько лет арестована вилла Квинси в районе Утрехта Лейдше-Рейн, которая оценивается в 630 000 евро.

Напомним, ранее прокуратура потребовала для Промеса 9 лет лишения свободы за организацию провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 килограммов, перехваченных в Антверпене в 2020 году.