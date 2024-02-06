Суд отклонил апелляцию Промеса по делу о нападении с ножом на двоюродного брата. Хавбек «Спартака» выплатит пострадавшему компенсацию

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес деньги Футбол

Суд отклонил апелляцию Квинси Промеса по делу о нападении на родственника.

Напомним, в июне прошлого года суд приговорил полузащитника «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро.

Как сообщает Algemeen Dagblad, суд отклонил апелляцию Промеса на выплату компенсации. Сумма, которую Квинси должен будет выплатить потерпевшему, будет определена в ходе дальнейшего судебного процесса.

Отмечается, что двоюродный брат Промеса намерен добиться большей суммы компенсации, однако адвокаты Промеса считают, что Квинси должен будет заплатить значительно меньше указанной в приговоре суммы, поскольку сомневаются в серьезности нанесенной травмы.

Промес отрицает свою вину, поэтому есть сомнения в том, что он намерен платить компенсацию. По этой причине уже несколько лет арестована вилла Квинси в районе Утрехта Лейдше-Рейн, которая оценивается в 630 000 евро.

Напомним, ранее прокуратура потребовала для Промеса 9 лет лишения свободы за организацию провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 килограммов, перехваченных в Антверпене в 2020 году.

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11 комментариев
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Все смешали в новости, уголовный процесс и отдельную апелляцию по отдельному гражданскому делу.
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Ответ Виталик Украинский
А где ближайшая от Тушино колония? Клубу надо исполнять решение суда.
Ты что, против питерской вертикали? Гарант же давно объяснил, куда проследовать европейским судам...
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Долю в наркобизнесе надо было кузену отдать, и всё было бы гладко
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Нужно срочно обменять Промеса на сотню российских военнопленных.
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я думаю если Антоха перечислит эти деньги на СВО новости о его деле перестанут появляться в России
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