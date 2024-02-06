АПЛ оценит цену трансфера Савио в «Ман Сити», чтобы «горожане» не попытались нарушить правила лиги. «Сити», «Жирона» и «Труа» входят в одну группу

«Ман Сити» придется доказать АПЛ, что трансфер Савио оценен справедливо.

Ранее стало известно, что «горожане» договорились о трансфере лучшего ассистента «Жироны» , арендованного клубом у «Труа». Как и « », « » и « » входят в состав City Football Group.

Трансфер будет тщательно изучен Премьер-лигой на предмет того, справедливой ли будет сумма трансфера бразильца, сообщает The Telegraph. Проверка будет проведена для того, чтобы «Манчестер Сити» не мог обойти финансовые правила лиги по сумме расходов.

Согласно правилам, принятым в в 2021 году, клубы должны демонстрировать совету лиги «справедливую рыночную стоимость сделки».

В текущем сезоне 19-летний Савио забил 5 голов и отдал 7 результативных пасов за 23 игры в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.