АПЛ оценит цену трансфера Савио в «Ман Сити», чтобы «горожане» не попытались нарушить правила лиги. «Сити», «Жирона» и «Труа» входят в одну группу

Теги Труа Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жирона Савио Морейра Футбол

«Ман Сити» придется доказать АПЛ, что трансфер Савио оценен справедливо.

Ранее стало известно, что «горожане» договорились о трансфере лучшего ассистента «Жироны» Савио Морейры, арендованного клубом у «Труа». Как и «Ман Сити», «Жирона» и «Труа» входят в состав City Football Group.

Трансфер будет тщательно изучен Премьер-лигой на предмет того, справедливой ли будет сумма трансфера бразильца, сообщает The Telegraph. Проверка будет проведена для того, чтобы «Манчестер Сити» не мог обойти финансовые правила лиги по сумме расходов.

Согласно правилам, принятым в АПЛ в 2021 году, клубы должны демонстрировать совету лиги «справедливую рыночную стоимость сделки».

В текущем сезоне 19-летний Савио забил 5 голов и отдал 7 результативных пасов за 23 игры в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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39 комментариев
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Щас как оценят на минус 10 очков... Правду Эвертону какому-нибудь))
+53
-6
+47
Ответ Galym Muratuly
А в обратную сторону такое работает или нет?))) Как насчёт очень справедливых цен на игроков Челси, которых купили до..улиард каждого? Мудрик за 100 млн? Нее, нормально. Энцо Фернандеса за 125 млн? Нее, это же рыночная цена! Может за Кайседо 100 млн? Тоже нормально 😄😄😄 Я худею с вас Боссы АПЛ.
переплаты клубов - это их проблемы
а вот если условного игрока за 30 берут за 5 у клуба-донера, то это бьёт по ФФП
это же не сложно)
+31
-3
+28
А как они могут оценить стоимость? Он стоит столько сколько просит продавец
+14
-4
+10
Ответ deadjoker
А как они могут оценить стоимость? Он стоит столько сколько просит продавец
Они сами у себя покупают..
+9
0
+9
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Что ту оценивать? Сити, по сведениям, заплатит за него 30 лямов летом. Манчестер его не бесплатно забирает, если что. Примерно 30 лямов он по Трансфермаркту и стоит, хотя это не очень объективный источник.
А что если был какой-нибудь Ньюкасл, готовый заплатить 40 лямов?
+4
0
+4
А в обратную сторону такое работает или нет?))) Как насчёт очень справедливых цен на игроков Челси, которых купили до..улиард каждого? Мудрик за 100 млн? Нее, нормально. Энцо Фернандеса за 125 млн? Нее, это же рыночная цена! Может за Кайседо 100 млн? Тоже нормально 😄😄😄 Я худею с вас Боссы АПЛ.
+21
-18
+3
Сити может предложить в обмен любого игрока, или в счет трансфера игроков в аренду. Это бред конечно
+2
0
+2
Ответ Фанат Доры Дуры
Щас как оценят на минус 10 очков... Правду Эвертону какому-нибудь))
Оценщика от АПЛ спрашивают:
- Почему вы решили заняться оценкой трансфера Савио в Ман.Сити?
- Вы понимаете, там саудитские деньги, серые схемы, сплошной обман, махинации...
- И вы решили с этим бороться?
- Зачем бороться, участвовать...

А вообще при упоминании Савио вспоминается вингер Реала начала тысячелетия. Должно пройти ещё немного времени, чтобы это имя ассоциировалось с новым игроком.
+2
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+2
Очередную звезду купил Сити 👏👏👏
+3
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+2
Оценят для порядка, а так новость ни о чем. Юристы Сити наверняка посчитал сколько надо заплатить,чтобы не было претензий. Какая разница,если деньги все равно в "семье" останутся
+1
0
+1
Анекдот года 115 нарушений футбола уже забыты
Ищут 116 нарушение Ситевика
+2
-1
+1
Ответ Galym Muratuly
А в обратную сторону такое работает или нет?))) Как насчёт очень справедливых цен на игроков Челси, которых купили до..улиард каждого? Мудрик за 100 млн? Нее, нормально. Энцо Фернандеса за 125 млн? Нее, это же рыночная цена! Может за Кайседо 100 млн? Тоже нормально 😄😄😄 Я худею с вас Боссы АПЛ.
Захотели и купили, в чем проблема?
+2
-1
+1
Вы им про трансфер Сутормина расскажите - оборжутся
+1
0
+1
Ответ Galym Muratuly
А в обратную сторону такое работает или нет?))) Как насчёт очень справедливых цен на игроков Челси, которых купили до..улиард каждого? Мудрик за 100 млн? Нее, нормально. Энцо Фернандеса за 125 млн? Нее, это же рыночная цена! Может за Кайседо 100 млн? Тоже нормально 😄😄😄 Я худею с вас Боссы АПЛ.
чел я объясню тебе твоим языком, максимально просто. если твой сосед на свою зарплату купил холодильник, очень дорого то это его проблемы, но если ты покупаешь холодильник но продавец в магазине твой брат и он холодильник тебе пробивает по цене Сковородки то вот здесь то и есть нарушение
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одна ысяча ублей
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Ответ deadjoker
А как они могут оценить стоимость? Он стоит столько сколько просит продавец
очень легко, если игрок важен для своего клуба а они его продают за цену которая явно не сможет возместить его пользу на поле это уже подозрительно увитая что оба клуба принадлежат одному человеку
+1
0
+1
Ответ Galym Muratuly
А в обратную сторону такое работает или нет?))) Как насчёт очень справедливых цен на игроков Челси, которых купили до..улиард каждого? Мудрик за 100 млн? Нее, нормально. Энцо Фернандеса за 125 млн? Нее, это же рыночная цена! Может за Кайседо 100 млн? Тоже нормально 😄😄😄 Я худею с вас Боссы АПЛ.
в обратную это как, если независимые клубы?
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Ответ Stereophonics89
переплаты клубов - это их проблемы а вот если условного игрока за 30 берут за 5 у клуба-донера, то это бьёт по ФФП это же не сложно)
По этой выдуманной помойной конструкции бьёт что угодно, ей Богу
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Ответ Артем Андреев
А если бы это был какой-нибудь Аль-Ахли, предлагающий 100 млн?
Игрок может не захотеть в эту Аляхлю
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Ответ Evitla
А что если был какой-нибудь Ньюкасл, готовый заплатить 40 лямов?
А если бы это был какой-нибудь Аль-Ахли, предлагающий 100 млн?
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Ответ Proper Chels
Захотели и купили, в чем проблема?
В правилах фэйр плей
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Что ту оценивать? Сити, по сведениям, заплатит за него 30 лямов летом. Манчестер его не бесплатно забирает, если что. Примерно 30 лямов он по Трансфермаркту и стоит, хотя это не очень объективный источник.
Лучше ничего нет, другие рейтинги/аналитики/агрегаторы просто дикие цифры без логики дают.
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Ответ Иван Лапин
стоит 40 это как ? у них футболистов ценники есть? Еще раз: футболист стоит столько сколько просит продавец
Есть рынок. Будут сопоставлять со стоимостью игроков похожего уровня, вот и всё
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Ответ Abu Ibrahim
Ну если такой игрок стоит 40 а покупает за 10 то возникают вопросы ( в случае когда и покупатель и продавец по сути одно лицо)
стоит 40 это как ? у них футболистов ценники есть? Еще раз: футболист стоит столько сколько просит продавец
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0
0
Ответ deadjoker
А как они могут оценить стоимость? Он стоит столько сколько просит продавец
Ну если такой игрок стоит 40 а покупает за 10 то возникают вопросы ( в случае когда и покупатель и продавец по сути одно лицо)
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-5
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Полный бред. Уже просто не знают к чему придраться. За сколько договорились продавец с покупателем совершить сделку, столько и стоит футболист. Это свободный рынок.
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ну если сравнивать с мудриком, кайседо, то конечно цена занижена. сейчас за всякое Г 100 млн дают, мир сошел с ума. а так не весть какой результат 5 голов и 7 голевых. цена вполне адекватна. если бы продавали в бундеслигу или серию А может еще и дешевле продали бы
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Эвертону и Лутону приготовиться. Ну и Лудогорцу, по старой памяти.
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Во всем уиноуат Эуертон!!!! Рафик ни учем не уиноуат !!!
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Лучше бы АПЛ вмешивалась в сделки МЮ и Челси, запрещая платить за всех подряд не справедливые 100 млн.
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