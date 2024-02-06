АПЛ оценит цену трансфера Савио в «Ман Сити», чтобы «горожане» не попытались нарушить правила лиги. «Сити», «Жирона» и «Труа» входят в одну группу
«Ман Сити» придется доказать АПЛ, что трансфер Савио оценен справедливо.
Ранее стало известно, что «горожане» договорились о трансфере лучшего ассистента «Жироны» Савио Морейры, арендованного клубом у «Труа». Как и «Ман Сити», «Жирона» и «Труа» входят в состав City Football Group.
Трансфер будет тщательно изучен Премьер-лигой на предмет того, справедливой ли будет сумма трансфера бразильца, сообщает The Telegraph. Проверка будет проведена для того, чтобы «Манчестер Сити» не мог обойти финансовые правила лиги по сумме расходов.
Согласно правилам, принятым в АПЛ в 2021 году, клубы должны демонстрировать совету лиги «справедливую рыночную стоимость сделки».
В текущем сезоне 19-летний Савио забил 5 голов и отдал 7 результативных пасов за 23 игры в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
а вот если условного игрока за 30 берут за 5 у клуба-донера, то это бьёт по ФФП
это же не сложно)
- Почему вы решили заняться оценкой трансфера Савио в Ман.Сити?
- Вы понимаете, там саудитские деньги, серые схемы, сплошной обман, махинации...
- И вы решили с этим бороться?
- Зачем бороться, участвовать...
А вообще при упоминании Савио вспоминается вингер Реала начала тысячелетия. Должно пройти ещё немного времени, чтобы это имя ассоциировалось с новым игроком.
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