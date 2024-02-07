«Вегас» прервал серию побед «Эдмонтона» из 16 матчей. «Ойлерс» не сумели повторить рекорд НХЛ

Теги Питтсбург Коламбус Эдмонтон НХЛ Вегас Вильям Карлссон Чендлер Стивенсон Эдин Хилл Хоккей

«Вегас» не дал «Эдмонтону» повторить рекорд НХЛ по числу побед подряд.

Действующий обладатель Кубка Стэнли обыграл «Ойлерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Канадский клуб завершил свою серию из 16 побед подряд. Она вошла в топ-3 в истории лиги вместе с сериями «Питтсбурга» (1992/93, 17 побед) и «Коламбуса» (2016/17, 16). 

Рекорд по числу побед подряд в основное время принадлежит «Айлендерс» (1981/82, 15). 

В тройку звезд матча вошли вратарь «Голден Найтс» Эдин Хилл (30 сэйвов после 31 броска), форварды Вильям Карлссон с 1+1 и Чендлер Стивенсон с победным голом. 

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17 комментариев
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Для Эдмонтона гораздо важнее не упущенный рекорд, а тот факт, что Вегас по-прежнему остаётся трудноразрешимой проблемой, с которой ещё придётся намучиться в плей-офф
+14
-1
+13
И так неплохо, с учетом как сезон начали
+13
-2
+11
Ответ Kaisa Roxx
после перерыва на матч звёзд потеряли ход, матчи звёзд зло
по одному матчу выводы делать рановато, конечно. Но кураж, победный дух и настрой из-за перерыва и отвлечения могли уйти, да.
+12
-1
+11
Ответ Oiler39
Для Эдмонтона гораздо важнее не упущенный рекорд, а тот факт, что Вегас по-прежнему остаётся трудноразрешимой проблемой, с которой ещё придётся намучиться в плей-офф
Итоговый счет не всегда соответствует содержанию игры, если бы не чудеса от Хилла сегодня, нефть бы забрали игру, местами прям укатывали Вегас, особенно во 2ом периоде, Хилл спасал во всех смыслах плюс перекладина и штанга была, такое бывает, но по игре Эдмонтон смотрелся интереснее и мощнее , другое дело что будет когда у Вегас будет еще и Айкел с Теодором, их прям очень не хватает рыцарям.
+11
-2
+9
после перерыва на матч звёзд потеряли ход, матчи звёзд зло
+15
-8
+7
А ведь есть высокая вероятность,что встретятся в первом раунде плова.
+6
0
+6
Перерыв не на пользу пошёл Эдмонтону
+3
-2
+1
Ответ Белый офицер
Негоже бегунку бить рекорды команды великого Марио!
27+24 в этих 17 играх у Лемье
9+17 в 16 играх набрал шотландец
+2
-1
+1
Прекрасно😬
+7
-7
0
Негоже бегунку бить рекорды команды великого Марио!
+2
-2
0
Вегас, молодцы!
0
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Да там вегасу фартануло.Ойлерс должны были и эту игру забирать.
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Ответ Direct free kick
минус 1-й центр и 2-й по силе защитник, охапка бэкапов никуда не делась - всё равно не шмогли даже в регулярке
Хилл с прошлого плей-офф и по данный момент лучший вратарь НХЛ, а ты про охапку бэкапов.
+1
-1
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