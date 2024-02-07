«Вегас» прервал серию побед «Эдмонтона» из 16 матчей. «Ойлерс» не сумели повторить рекорд НХЛ
«Вегас» не дал «Эдмонтону» повторить рекорд НХЛ по числу побед подряд.
Действующий обладатель Кубка Стэнли обыграл «Ойлерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Канадский клуб завершил свою серию из 16 побед подряд. Она вошла в топ-3 в истории лиги вместе с сериями «Питтсбурга» (1992/93, 17 побед) и «Коламбуса» (2016/17, 16).
Рекорд по числу побед подряд в основное время принадлежит «Айлендерс» (1981/82, 15).
В тройку звезд матча вошли вратарь «Голден Найтс» Эдин Хилл (30 сэйвов после 31 броска), форварды Вильям Карлссон с 1+1 и Чендлер Стивенсон с победным голом.
9+17 в 16 играх набрал шотландец