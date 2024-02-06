Прекращено уголовное преследование троих подсудимых по делу об избиении Алексея Шведа в центре Москвы
Начался судебный процесс по делу об избиении Алексея Шведа.
В Москве состоялось первое слушание по делу чемпиона Евролиги-2008 Алексея Шведа, на которого было совершено нападение 1 мая 2023 года в центре столицы. В избиении участвовала группа лиц, нанесших Шведу серьезные черепно-мозговые травмы.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц; до семи лет лишения свободы) и части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц/из хулиганских побуждений) с наказанием до десяти лет лишения свободы.
Тем не менее, сообщает «СЭ», среди обвиняемых остался только Юсуф Мирашуров – водитель соучастников братьев Амирасланов, – который, по версии следствия, нанес «самый серьезный удар Шведу».
Еще трое подозреваемых – студенты МГИМО Князь Амирасланов и Глеб Писарев и на тот момент несовершеннолетний ученик Британской высшей школы дизайна Рамзин Амирасланов – еще летом были отпущены под подписку о невыезде.
Однако следствие на прошлой неделе, 31 января, смягчило обвинение Мирашурову, последнему фигуранту дела, и прекратило уголовное преследование троих подсудимых. Теперь Амираслановы и Писарев проходят по делу как свидетели.
Мирашуров обвиняется только по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным наказанием до восьми лет лишения свободы.
Отмазали богатые родители
Вот так и живем
На самом деле вся же четверка под камеру призналась в избиении Шведа, разнились только причины нападения🤬🤬🤬
Но тут МГИМО, Британская высшая школы дизайна и такие славные в российской истории династии...
Менты у нас конечно такие тряпки, когда дело доходит до их хозяев)) трепещут прямо-таки)