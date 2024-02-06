Прекращено уголовное преследование троих подсудимых по делу об избиении Алексея Шведа в центре Москвы

Теги происшествия Алексей Швед чемпионат Китая Единая лига ВТБ Шаньси Баскетбол

Начался судебный процесс по делу об избиении Алексея Шведа.

В Москве состоялось первое слушание по делу чемпиона Евролиги-2008 Алексея Шведа, на которого было совершено нападение 1 мая 2023 года в центре столицы. В избиении участвовала группа лиц, нанесших Шведу серьезные черепно-мозговые травмы.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц; до семи лет лишения свободы) и части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц/из хулиганских побуждений) с наказанием до десяти лет лишения свободы.

Тем не менее, сообщает «СЭ», среди обвиняемых остался только Юсуф Мирашуров – водитель соучастников братьев Амирасланов, – который, по версии следствия, нанес «самый серьезный удар Шведу».

Еще трое подозреваемых – студенты МГИМО Князь Амирасланов и Глеб Писарев и на тот момент несовершеннолетний ученик Британской высшей школы дизайна Рамзин Амирасланов – еще летом были отпущены под подписку о невыезде.

Однако следствие на прошлой неделе, 31 января, смягчило обвинение Мирашурову, последнему фигуранту дела, и прекратило уголовное преследование троих подсудимых. Теперь Амираслановы и Писарев проходят по делу как свидетели.

Мирашуров обвиняется только по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным наказанием до восьми лет лишения свободы.

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77 комментариев
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Новая Россия, тут уже не удивляешься таким новостям
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+102
Ответ Lays
Комментарий удален модератором
Или за пластиковый стаканчик. А за сережки с радугой закроют надолго
+109
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Этим милым людям надо написать заявление на Шведа за клевету, и пускай сидит, сволочь баскетбольная!
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Рафик...
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Борода, акцент и деньги родителей - решают все проблемы!
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-3
+50
Ну тут сложно написать коммент, не розжигающий межнациональную рознь
+51
-9
+42
Студенты МГИМО, Британской школы дизайна. Тут как бы Шведу надо предъявлять обвинение за то, что потревожил будущую элиту страны
+41
-2
+39
Ответ Lays
Комментарий удален модератором
А ты не лайкай, а лучше отлупи Шведа:)
+36
-6
+30
Ответ Мистер Уайт
Этим милым людям надо написать заявление на Шведа за клевету, и пускай сидит, сволочь баскетбольная!
Так Швед и уехал в Китай, на всякий случай.
+26
-2
+24
Мерзко
Отмазали богатые родители
Вот так и живем
+26
-3
+23
самый справедливый суд в мире........
+24
-2
+22
Как сказал один князь у Гайдая: свидетелем мне ещё быть не приходилось🤣🤣🤣
На самом деле вся же четверка под камеру призналась в избиении Шведа, разнились только причины нападения🤬🤬🤬
+22
-1
+21
А если бы условный Петя Кабанчиков из соседнего колледжа по пьяной лавочке нокаутировал Шведа, то присел бы на 10 с конфискацией.
Но тут МГИМО, Британская высшая школы дизайна и такие славные в российской истории династии...
+21
-1
+20
Ответ Ena Therapy
Новая Россия, тут уже не удивляешься таким новостям
Князь Амирасланов…
+22
-2
+20
А я думал, что связи и деньги у Шведа, а оказывается нынче во как. Главное в диаспоре состоять
+20
-3
+17
Мой комментарий от 2 мая 2023 года: "Самое забавное (нет) заключается в том, что ничего этим уродам не будет. Диаспора порешает, и все, включая Шведа, молча утрутся и проглотят. Увы." Добавить, собственно, нечего.
+18
-2
+16
ЦСКА знатно опустили. Нет, серьëзно, военные не смогли достать мажориков, избивших подшефного им спортсмена.
+18
-2
+16
Что-то здесь в комментариях патриотиков не видать, а как же славу Россиюшки отстаивать, духовной и продвинутой?
+19
-5
+14
Князь…
+13
-1
+12
Нормально кому-то мешков с деньгами занесли)) развлечения для любимых деток дело такое, не для бедных))

Менты у нас конечно такие тряпки, когда дело доходит до их хозяев)) трепещут прямо-таки)
+12
0
+12
ну Швед,же не простой обыватель. Огласка дела, одимпийский призер, лицо российского баскетбола. Как получилось, что они откупились?
+12
-1
+11
Ответ Evghenii Kovalik
ну Швед,же не простой обыватель. Огласка дела, одимпийский призер, лицо российского баскетбола. Как получилось, что они откупились?
У нас в Иркутске лет 5 назад дочка нашего депутата по пьяни насмерть сбила начальника нашего УгРо. Думали, что докаталась, менты за своего порвут, ан нет. Три года дали.
+10
0
+10
Где-то прослезился Сашка Кокорин...
+10
0
+10
Ответ Грозовая Тень
Студенты МГИМО, Британской школы дизайна. Тут как бы Шведу надо предъявлять обвинение за то, что потревожил будущую элиту страны
вполне себе настоящую)
+10
-1
+9
Ответ Мистер Уайт
А ты не лайкай, а лучше отлупи Шведа:)
Пока ещё не поздно, а то в НАТО вступят)
+8
0
+8
Великая битва чехов и шведов.
+8
-1
+7
Да дожились ...Правильно мажорам можно всё.Даже ученику Британской школы дизайна.Если ЗМС России можно избить безнаказано...
+7
0
+7
Ответ sfrrrR
Крупно повезло этому ученику Британской высшей школы дизайна Рамзину Амираслановв, что он ещё несовершеннолетний. А то дизайн совершенно другой одежды бы сейчас разрабатывал.
Да вообще на это плевать, тут и совершеннолетние оказались просто мимо крокодилами, во всем водитель виноват, ну или сам Швед
+7
0
+7
в нынешних реалиях повезло что защита поленилась доказывать что жена Шведа первая открыла огонь из миномета по скромным кавказским студентам сидевших в библиотеке .
+6
0
+6
Крупно повезло этому ученику Британской высшей школы дизайна Рамзину Амираслановв, что он ещё несовершеннолетний. А то дизайн совершенно другой одежды бы сейчас разрабатывал.
+6
0
+6
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