Прекращено уголовное преследование троих подсудимых по делу об избиении Алексея Шведа в центре Москвы

Начался судебный процесс по делу об избиении Алексея Шведа.

В Москве состоялось первое слушание по делу чемпиона Евролиги-2008 Алексея Шведа, на которого было совершено нападение 1 мая 2023 года в центре столицы. В избиении участвовала группа лиц, нанесших Шведу серьезные черепно-мозговые травмы.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц; до семи лет лишения свободы) и части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц/из хулиганских побуждений) с наказанием до десяти лет лишения свободы.

Тем не менее, сообщает «СЭ», среди обвиняемых остался только Юсуф Мирашуров – водитель соучастников братьев Амирасланов, – который, по версии следствия, нанес «самый серьезный удар Шведу».

Еще трое подозреваемых – студенты МГИМО Князь Амирасланов и Глеб Писарев и на тот момент несовершеннолетний ученик Британской высшей школы дизайна Рамзин Амирасланов – еще летом были отпущены под подписку о невыезде.

Однако следствие на прошлой неделе, 31 января, смягчило обвинение Мирашурову, последнему фигуранту дела, и прекратило уголовное преследование троих подсудимых. Теперь Амираслановы и Писарев проходят по делу как свидетели.

Мирашуров обвиняется только по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным наказанием до восьми лет лишения свободы.