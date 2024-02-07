«Байер» не проиграл ни одного из 30 матчей сезона: 26 побед, 4 ничьих. Дальше – «Бавария»

«Байер» не проиграл ни одного из 30 матчей сезона.

Сегодня команда прошла « » (3:2) в 1/4 финала Кубка Германии. Леверкузенцы уступали 0:1 и 1:2, но одержали волевую победу благодаря голу на 90-й минуте.

« » провел 30 матчей в этом сезоне и не проиграл ни одного. У команды 16 побед и 4 ничьих в Бундеслиге, 4 победы в Кубке Германии и 6 побед в Лиге Европы.

10 февраля лидер Бундеслиги примет «Баварию», идущую на втором месте с отставанием в 2 очка.