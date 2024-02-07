«Байер» не проиграл ни одного из 30 матчей сезона: 26 побед, 4 ничьих. Дальше – «Бавария»

Теги Байер Штутгарт Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Джонатан Та Футбол

«Байер» не проиграл ни одного из 30 матчей сезона.

Сегодня команда Хаби Алонсо прошла «Штутгарт» (3:2) в 1/4 финала Кубка Германии. Леверкузенцы уступали 0:1 и 1:2, но одержали волевую победу благодаря голу Джонатана Та на 90-й минуте.

«Байер» провел 30 матчей в этом сезоне и не проиграл ни одного. У команды 16 побед и 4 ничьих в Бундеслиге, 4 победы в Кубке Германии и 6 побед в Лиге Европы.

10 февраля лидер Бундеслиги примет «Баварию», идущую на втором месте с отставанием в 2 очка.

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28 комментариев
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Ответ Iamliam
Сегодня Виртц конечно затащил, 2 такие гроссмейстерские передачи выдал. Но помимо этого Байер показал крепкий характер, отыгрывался 2 раза, а в конце вообще вырвал победу. Крутая команда у Алонсо конечно, если они с чемпионством(есть все шансы) еще и кубок зацепят, то это будет покруче Лестера.
Сравнивать Байер, который регулярно играет в лиге чемпионов и Лестер, у которого в отличие от Леверкузена, в конкурентах был не один топ клуб а как минимум 4 не совсем одно и тоже, тем более не покруче.
+76
-7
+69
Ответ Iamliam
Сегодня Виртц конечно затащил, 2 такие гроссмейстерские передачи выдал. Но помимо этого Байер показал крепкий характер, отыгрывался 2 раза, а в конце вообще вырвал победу. Крутая команда у Алонсо конечно, если они с чемпионством(есть все шансы) еще и кубок зацепят, то это будет покруче Лестера.
Та игрок сборной Германии, Bиртц с Мусиалой главные надежды немецкого футбола. Джака лидер и капитан сборной Швейцарии + показывал в Арсенале топ игру и был одним из лучших в составе Арсенала. Шик забивал 24 гола в Бундеслиги и феерил на Евро. Паласиос действующий чемпион мира, который 3 раза выходил на ЧМ. Да и другие игроки типа Гримальдо, Тапсоба, Гложека, Градецки и т.д. далеко не ноу неймы.
И ты их сравниваешь с Лестером? Я из Лестера знал только Хута и то знал его как привозного ЦЗ, который не задержался в Челси. Шмейхеля как тоже так себе вратаря МС, а больше как сына великого вратаря, Инлер приехал доигрывать и в принципе, так что то слышал про Фукса, Симпсона, Де Лаета, но ничего конкретного я сказать не мог.
Победа Байера будет может неожиданной, но реальной, а победа Лестера была полностью нереальным событием. Это сравнимо с чемпионством Униона например.
+25
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+23
Ответ QUIKSILVER
Ошибаешься, Байер регулярно играет в Лиге Европы
А Лестер регулярно в чемпионшипе)
+14
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+14
Ответ Андрей Кастуев
Отдельно про Виртца хочется сказать. Парень - бриллиант позиционки. Сити нужно летом срочно сдавать величайшего, но уже 32-летнего и хрустального Де Брейне, и выкладывать 100 лямов + стандартную наценку на шейхов.
Как удобно быть Сити
+10
-1
+9
Сегодня Виртц конечно затащил, 2 такие гроссмейстерские передачи выдал. Но помимо этого Байер показал крепкий характер, отыгрывался 2 раза, а в конце вообще вырвал победу.
Крутая команда у Алонсо конечно, если они с чемпионством(есть все шансы) еще и кубок зацепят, то это будет покруче Лестера.
+19
-11
+8
посмотрел матч. Байер играет в ТОП футбол и победа с таким футболом доставляет еще больше удовольствия. Игра в одно касание впечатляет.
+5
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+5
Ответ Артём Никулин
Просто ментальные монстры какие-то. Алонсо выглядит прямо идеальной заменой Клоппу.
На замену Клоппа не нужен новый Клопп. Клопп начинал в полной разрухе и сделал супер-состав, который нужно удержать и точечно усилять.

+- Проверенный топ специалист нужен, а не пока ещё новичок, строящий свою собственную команду-династию.
+6
-2
+4
Ответ Арман Царнаев
Сравнивать Байер, который регулярно играет в лиге чемпионов и Лестер, у которого в отличие от Леверкузена, в конкурентах был не один топ клуб а как минимум 4 не совсем одно и тоже, тем более не покруче.
Ошибаешься, Байер регулярно играет в Лиге Европы
+8
-4
+4
Идут неплохо, сохранить такой темп до конца сезона, конечно, будет архисложно, но Хаби Алонсо хочется пожелать удачи.
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огонь! бундеслига перестает быть томной
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Когда команда дважды проигрывала по ходу, думал "ну если рассчитывают на победу, уже пора забивать" давили и забивали. Очень боевитая команда.
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С каждой такой новостью проход Ромы Байера весной 2023 выглядит всё круче и круче
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Ответ Артём Никулин
Просто ментальные монстры какие-то. Алонсо выглядит прямо идеальной заменой Клоппу.
Играют шикарно, волевые. Но это совсем не футбол Клоппа. Куда меньше прессинга - без мяча просто пассивы по сравнению с бандой Ливера. С мячом - тоже не слишком похоже, больше этики-таки, короткого паса.
В общем, очередной типа-мини-Пеп, но хотя бы не ученик. Если придет как экс-игрок скаузеров и все ещё перспективный тренер (меньше двух сезонов за спиной), команде и ему придется притираться. Но и кредит доверия будет.
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Отправлят ли Тухела в отставку?
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последний официальный проигрыш байера (если не считать бохум, где у байера кк на 8ой минуте) это рома сами знаете кого🚌🚏
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Ответ Iamliam
Ты просто описал все так, что типо в Лестере играли ноунеймы, а в Байере колоссы родосские. Можно описать все с точностью до наоборот. Но это все чистая риторика. Все понимают, что занять 1е место в Германии вместо Баварии это само по себе сенсация в 21 веке, а сделать это с тренером-новичком, да еще и первый раз в истории, да еще и кубок зацепить, это уже бомба.
Если бы не шальной гол Мусиалы, то чемпионом Германии был бы великий тренер Терзич.
Бавария сейчас далеко не так стабильна, как при том же Пепе. Да та Бавария сливала Испанцам, но та Бавария сливала Атлетико, РМ, Барсе притом с дикими составами, а нынешняя Бавария сливает Bильярреалу. Да и в группе нынешней ЛЧ ничего не показала Бавария.
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Ответ Iamliam
Какому Вильяреалу, они нигде с ними не играли в этом сезоне) Бавария не так стабильна как при Пепе..ты опять занимаешься риторикой. Цифры дай, иначе это все балабольство чистой воды.
При Пепе за сезон пропускали 23 мяча, 18 и 17. Нынешняя Бавария за 20 туров пропустила 19 мячей. То есть пропустит 30+ мячей за сезон. Разница пропасть.
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Отдельно про Виртца хочется сказать. Парень - бриллиант позиционки. Сити нужно летом срочно сдавать величайшего, но уже 32-летнего и хрустального Де Брейне, и выкладывать 100 лямов + стандартную наценку на шейхов.
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