«Байер» не проиграл ни одного из 30 матчей сезона: 26 побед, 4 ничьих. Дальше – «Бавария»
«Байер» не проиграл ни одного из 30 матчей сезона.
Сегодня команда Хаби Алонсо прошла «Штутгарт» (3:2) в 1/4 финала Кубка Германии. Леверкузенцы уступали 0:1 и 1:2, но одержали волевую победу благодаря голу Джонатана Та на 90-й минуте.
«Байер» провел 30 матчей в этом сезоне и не проиграл ни одного. У команды 16 побед и 4 ничьих в Бундеслиге, 4 победы в Кубке Германии и 6 побед в Лиге Европы.
10 февраля лидер Бундеслиги примет «Баварию», идущую на втором месте с отставанием в 2 очка.
И ты их сравниваешь с Лестером? Я из Лестера знал только Хута и то знал его как привозного ЦЗ, который не задержался в Челси. Шмейхеля как тоже так себе вратаря МС, а больше как сына великого вратаря, Инлер приехал доигрывать и в принципе, так что то слышал про Фукса, Симпсона, Де Лаета, но ничего конкретного я сказать не мог.
Победа Байера будет может неожиданной, но реальной, а победа Лестера была полностью нереальным событием. Это сравнимо с чемпионством Униона например.
Крутая команда у Алонсо конечно, если они с чемпионством(есть все шансы) еще и кубок зацепят, то это будет покруче Лестера.
+- Проверенный топ специалист нужен, а не пока ещё новичок, строящий свою собственную команду-династию.
В общем, очередной типа-мини-Пеп, но хотя бы не ученик. Если придет как экс-игрок скаузеров и все ещё перспективный тренер (меньше двух сезонов за спиной), команде и ему придется притираться. Но и кредит доверия будет.
Бавария сейчас далеко не так стабильна, как при том же Пепе. Да та Бавария сливала Испанцам, но та Бавария сливала Атлетико, РМ, Барсе притом с дикими составами, а нынешняя Бавария сливает Bильярреалу. Да и в группе нынешней ЛЧ ничего не показала Бавария.