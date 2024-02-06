Зарема о Джикии: «Георгий – скрепа, не дающая «Спартаку» развалиться. Это трагедия, что в клубе так распоряжаются людьми, посвятившими ему всю жизнь»

Зарема Салихова считает несправедливым отношение «Спартака» к Георгию Джикии.

«Это история про травлю капитана «Спартака», который пережил максимальное количество турбулентных моментов в клубе и всегда действовал в интересах команды. Это трагедия для клуба, что в нем так распоряжаются людьми, которые отдаются «Спартаку» и посвящают ему всю свою жизнь.

Мне очень не нравится, как преподносится для общественности через ручных блогеров, что Джикия уже не тот, что он медленный, с лишним весом. Это все миф.

– та самая скрепа, которая не дает клубу развалиться. Можно найти защитника лучше по футбольным качествам, но он будет полным ничтожеством как личность», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

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Почему я считаю вредными слова агента Джикии