Зарема о Джикии: «Георгий – скрепа, не дающая «Спартаку» развалиться. Это трагедия, что в клубе так распоряжаются людьми, посвятившими ему всю жизнь»
Зарема Салихова считает несправедливым отношение «Спартака» к Георгию Джикии.
«Это история про травлю капитана «Спартака», который пережил максимальное количество турбулентных моментов в клубе и всегда действовал в интересах команды. Это трагедия для клуба, что в нем так распоряжаются людьми, которые отдаются «Спартаку» и посвящают ему всю свою жизнь.
Мне очень не нравится, как преподносится для общественности через ручных блогеров, что Джикия уже не тот, что он медленный, с лишним весом. Это все миф.
Джикия – та самая скрепа, которая не дает клубу развалиться. Можно найти защитника лучше по футбольным качествам, но он будет полным ничтожеством как личность», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Ааа, так т.е. когда по телевизору смотришь матч, в котором Джикия с пузиком не успевает и косячит, это оказывается ручные блогеры картинку в телевизоре подкручивают
Короче это всё заговор!
Оказывается его ЗАЗРЯ гнобит какой-то испанский шабашник, которого вот-вот уволят, только поэтому Джикия не играет. И он теперь вот-вот уйдет БЕСПЛАТНО куда-то (но куда неизвестно).
Параллельно мы видели дикий привоз упомянутого Капитана в матче с самой(!) Кенией (на Кубке Африки с 24 командами она не обнаружена) . Значит не так уж субъективен рыжий испанец. Может быть действительно покопаться в себе? А не устраивать ежедневную истерику в прессе. Но ржака будет, если придет другой тренер, а Джикия останется там же где сейчас.
В пользу Вашего высказывания:
1) Зарема регулярно гонит пургу.
2) От Заремы несет нелепым пафосом не меньше, чем от Царя.
Против:
1) Зарема "не играл(-а) в футбол на высоком уровне" ((с) Мостовой про таких).
2) Зарема наверняка не может начеканить мяч даже десять раз.
3) Царь не был "спутницей" ни у Федуна ни у любого другого нувориши ;)
Как видите, "против" больше ))
"Скрепа" должна скреплять оборону на поле, а не ныть со скамейки. А в нынешней форме Джикия и как игрок скамейки сомнительная опция.