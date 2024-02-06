Зарема о Джикии: «Георгий – скрепа, не дающая «Спартаку» развалиться. Это трагедия, что в клубе так распоряжаются людьми, посвятившими ему всю жизнь»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова считает несправедливым отношение «Спартака» к Георгию Джикии.

«Это история про травлю капитана «Спартака», который пережил максимальное количество турбулентных моментов в клубе и всегда действовал в интересах команды. Это трагедия для клуба, что в нем так распоряжаются людьми, которые отдаются «Спартаку» и посвящают ему всю свою жизнь.

Мне очень не нравится, как преподносится для общественности через ручных блогеров, что Джикия уже не тот, что он медленный, с лишним весом. Это все миф.

Джикия – та самая скрепа, которая не дает клубу развалиться. Можно найти защитника лучше по футбольным качествам, но он будет полным ничтожеством как личность», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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53 комментария
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"Мне очень не нравится, как преподносится для общественности через ручных блогеров, что Джикия уже не тот, что он медленный, с лишним весом"

Ааа, так т.е. когда по телевизору смотришь матч, в котором Джикия с пузиком не успевает и косячит, это оказывается ручные блогеры картинку в телевизоре подкручивают
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Джикия Спартаку всю свою жизнь посвятил??
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Ответ Recreated
Джикия Спартаку всю свою жизнь посвятил??
И играл за еду.
+35
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Ответ Spartakus1984
И играл за еду.
Судя по его форме, за очень большое количество еды.
+31
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Ответ Aleksey Yashin
"Мне очень не нравится, как преподносится для общественности через ручных блогеров, что Джикия уже не тот, что он медленный, с лишним весом" Ааа, так т.е. когда по телевизору смотришь матч, в котором Джикия с пузиком не успевает и косячит, это оказывается ручные блогеры картинку в телевизоре подкручивают
Ну всё логично. Футбол где показывают?На матче. Матч чей?Газпромовский, а кто ещё газпромовский?Правильно, Зенит! Вот на матче и подкручивают картинку, чтоб насолить Спартаку в угоду Зенита.
Короче это всё заговор!
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Совсем людей за дураков держат? Поразительный уровень наглости и подлости. Ей богу, читаю и аж чуть ли не слезы из глаз, ну прям не Джикия, а будто Фёдор Черенков или Игорь Нетто.
+14
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Ответ Timofey Khanin
Джикия в Спартаке с 2017 года, то есть 7 лет. При том, что ему 31.
Разве до Спартака это жизнь была? Это не считается.
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Что ж делать, если он сильно сдал.
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Кто всю жизнь Спартаку посвятил? Джикия?
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Куда можно спрятаться от новостей о некогда хорошем, добротном защитнике, который поднялся из второй лиги через Пермь до уровня Спартака и сборной. Потом по разным причинам (это бывает) сдал где-то ментально, где-то физически, где-то 30к стукнул (Цылю с Тишей еще раньше один известный рыбак отчислял), а где-то более достойного серба купили. Слышал, это называется "проиграл конкуренцию".
Оказывается его ЗАЗРЯ гнобит какой-то испанский шабашник, которого вот-вот уволят, только поэтому Джикия не играет. И он теперь вот-вот уйдет БЕСПЛАТНО куда-то (но куда неизвестно).
Параллельно мы видели дикий привоз упомянутого Капитана в матче с самой(!) Кенией (на Кубке Африки с 24 командами она не обнаружена) . Значит не так уж субъективен рыжий испанец. Может быть действительно покопаться в себе? А не устраивать ежедневную истерику в прессе. Но ржака будет, если придет другой тренер, а Джикия останется там же где сейчас.
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Джикия давно не торт , да и стабильным он был короткое время,не пойму шума вокруг него
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И тут про скрепы уже 🙄
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Ответ schwein
как быстро Зарема превратилась в Мостового.
Улыбнуло. Но давайте по фактам ;)

В пользу Вашего высказывания:
1) Зарема регулярно гонит пургу.
2) От Заремы несет нелепым пафосом не меньше, чем от Царя.

Против:
1) Зарема "не играл(-а) в футбол на высоком уровне" ((с) Мостовой про таких).
2) Зарема наверняка не может начеканить мяч даже десять раз.
3) Царь не был "спутницей" ни у Федуна ни у любого другого нувориши ;)

Как видите, "против" больше ))
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как быстро Зарема превратилась в Мостового.
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Ну как скрепа, скорее гиря или даже якорь…
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Не являюсь болельщиком Спартака, но очень обидно, что из гранда Российского футбола, клуб превратили в цирк. Прошу не обижаться фанов, но на мой взгляд это так. Складывается ощущение, что футбол для Спартака сейчас даже не на втором месте. Удачи клубу и терпения фанам!
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Джикия в Спартаке с 2017 года, то есть 7 лет. При том, что ему 31.
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теперь спартак не только народная, но ещё и скрепная команда)
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этот оплот обороны. уже 2а года назад проигрывал всем в скорости...
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При нём Спартак уже много раз разваливался, как и сейчас. Кроме отстаивания своих интересов и интересов его друзей в команде он ничем не занимался
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Леня , как -то уже дал Кутепову контракт, чем все закончилось мы помним. Смысла нет давать , что требуют.
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Ответ Ал.Каш.
Судя по его форме, за очень большое количество еды.
В точку.))
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И что, по этому поводу положить ему лишний миллион-полтора евро за "скрепность"?
"Скрепа" должна скреплять оборону на поле, а не ныть со скамейки. А в нынешней форме Джикия и как игрок скамейки сомнительная опция.
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Почему защитник лучше по игре будет ничтожеством как личность? Сообщающиеся сосуды?
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скрепа, не дающая «Спартаку» развалиться(с).Прочитал как, не дающая развиваться.
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Ответ Spartakus1984
И играл за еду.
За тот самый знаменитый тарасовский борщ
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Ответ prist
За тот самый знаменитый тарасовский борщ
Да, легендарный рецепт.
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Ответ Spartakus1984
скрепа, не дающая «Спартаку» развалиться(с).Прочитал как, не дающая развиваться.
Правильно прочитал, это про все скрепы так работает
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После такого высказывания хочется выставить Джикию в состав на пару матчей. Ну, да, это будет потеря очков, зато после неё уже сложно будет обвинить мифических ручных блогеров...
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Ответ bellyashe
теперь спартак не только народная, но ещё и скрепная команда)
Ага. И скоро такими темпами станет "сермяжная, она же посконная, она же домотканная" (С) :)))
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