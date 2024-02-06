СКА пропустил 9 шайб за матч впервые в истории КХЛ

«Авангард» и СКА провели самый результативный матч в своей истории.

Омская команда одержала победу над петербуржской со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Эта игра стала самой результативной для обоих клубов в истории КХЛ.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 сентября 2016 года – 13 шайб в матче с Югрой (9:4). Предыдущий рекорд « » – 13 шайб в игре с «Витязем» 8 сентября 2014-го (8:5).

Кроме того, СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб за один матч.