СКА пропустил 9 шайб за матч впервые в истории КХЛ

Теги Авангард СКА КХЛ рекорды Хоккей

«Авангард» и СКА провели самый результативный матч в своей истории.

Омская команда одержала победу над петербуржской со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Эта игра стала самой результативной для обоих клубов в истории КХЛ.

Предыдущий рекорд СКА был зафиксирован 23 сентября 2016 года – 13 шайб в матче с Югрой (9:4). Предыдущий рекорд «Авангарда» – 13 шайб в игре с «Витязем» 8 сентября 2014-го (8:5).

Кроме того, СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб за один матч.

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47 комментариев
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Кроме того, СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб за один матч.

Ну, дай Бог не последний!
+88
-10
+78
Да это просто праздник какой-то)
Народ все видит, народ с нами. АХАХАХАХ
+57
-2
+55
Праздник у всей страны. Великий Йозе Морино получил по полной
+33
0
+33
Пора ветеранам СКА писать новое письмо
+30
-2
+28
Очередной рекорд, который покорился Йозе Марину.
+24
-1
+23
Это же замечательно!!!
+21
-2
+19
Ответ Ебздрогыч
Кроме того, СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб за один матч. Ну, дай Бог не последний!
Там можно будет и на 10 попробовать замахнуться.
+15
-1
+14
Ну хоть где-то мы будем в истории, надеюсь Рома сглотнет и больше 10. Ястребы завтра будут самые обсуждаемые на "матч ТВ",которые напихали Роме по полной. 💪
+12
-2
+10
Ответ Aleksandr_
Да это просто праздник какой-то) Народ все видит, народ с нами. АХАХАХАХ
А ты как думал? Таков путь
+9
0
+9
ШРАМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
+9
0
+9
развалинами роттенберга удовлетворен.
+9
-1
+8
Роман Ротенберг после матча: "Мы играли замечательно, но судьи испортили всю игру: седьмую и девятую шайбы нам забросили с нарушением правил. Наши ветераны будут подавать протест и писать открытое письмо Путину."
+7
0
+7
Аву с победой! Купили Толчинского и Грицюка и думали что сильнее стали?
+6
0
+6
Ответ Worship
ШРАМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
между булок
+6
0
+6
Ответ Иосиф Сталин
Пора ветеранам СКА писать новое письмо
турецкому султану
+6
0
+6
что скажет Рома? самолётные ноги?
+6
0
+6
Жаль не 10, система она такая
+4
0
+4
Очень жалко, что не 10. Было бы классно. Рома точно вписал бы себя в историю.
+4
0
+4
Это потому что Толчинского убить пытались? :D
+3
0
+3
Йозе вписал себя в историю. Ну или вляпался, с какой стороны посмотреть..
+3
0
+3
С почином
+3
0
+3
Ответ FSFAFA
Это потому что Толчинского убить пытались? :D
Говорят Грицук по делу, как свидетель проходит.
+3
0
+3
Слава системному тренеру!!!!
+3
0
+3
Чудо тренер решил все рекорды побить. После таких игр канадцы точно не соперники. Зато сколько понтов недавно было - сильнее всех на голову , соперников нет (((
+4
-1
+3
С почином, то ли еще будет ….
+3
-1
+2
Один раз не гондурас
+2
0
+2
Дальше - больше. Марино вынимай!!!!!
+2
0
+2
омский Авангард!!!
+3
-1
+2
Р.Б.Ротенберг : Все-таки,мы расслабили булки
+2
0
+2
Установка Кравца )) Ромка не плачь
+3
-1
+2
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