Вячеслав Фетисов: «У нас самая крутая страна в мире, нам есть чем гордиться. Если мы это поймем, нас никто не победит»

Вячеслав Фетисов назвал Россию самой крутой страной мира.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы выступил на выставке-форуме «Россия» во время выступления на лекции «Физру не прогуливаем!»: как современно интегрировать спорт в высшее образование».

«У нас самая крутая страна в мире, у нас огромное количество природных ресурсов, достижений, огромное количество наград в спорте, нам есть чем гордиться.

Мы должны это понять, если мы это поймем, нас никто не победит», – сказал .