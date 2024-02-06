Вячеслав Фетисов: «У нас самая крутая страна в мире, нам есть чем гордиться. Если мы это поймем, нас никто не победит»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал Россию самой крутой страной мира.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы выступил на выставке-форуме «Россия» во время выступления на лекции «Физру не прогуливаем!»: как современно интегрировать спорт в высшее образование».

«У нас самая крутая страна в мире, у нас огромное количество природных ресурсов, достижений, огромное количество наград в спорте, нам есть чем гордиться.

Мы должны это понять, если мы это поймем, нас никто не победит», – сказал Фетисов

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6 комментариев
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У нас действительно уникальная страна. Только непонятно, разве нас кто-то хочет победить?
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Самое важное понять, что вас никто не собирается побеждать.
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Славик,ты когда за мкадом был?
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Понять бы что главное люди а не природные ресурсы
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Почему остальные 194 страны в мире до сих пор не побеждены, если они, очевидно, не такие крутые как Россия?
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Россия Россия Россия
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