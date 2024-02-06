Лапорта мечтает назначить Клоппа в «Барсу» и планирует встретиться с тренером в ближайшие недели (As)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Юрген Клопп – тренер мечты для президента «Барселоны».

Ранее тренер «блауграны» Хави объявил, что уйдет из клуба по окончании сезона.

Президент каталонцев Жоан Лапорта мечтает назначить одного из двух тренеров: либо Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), либо Юргена Клоппа «(Ливерпуль»). Вариант с Гвардиолой считается абсолютно невозможным.

Несмотря на то, что сам Клопп публично заявлял о желании взять перерыв после объявления об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона, Лапорта намерен в ближайшие недели встретиться с немецким специалистом, сообщает As.

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50 комментариев
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Клопп мечтает не встречаться с Лапортой
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Юрген за 9 лет в Ливерпуле постарел прилично,в Барселоне будет опережать график Бенджамина Баттона
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Один год Клоппа в Барсе, равен 9 лет в Ливерпуле нервов
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Ответ Сергей Пацаваца
Юрген за 9 лет в Ливерпуле постарел прилично,в Барселоне будет опережать график Бенджамина Баттона
То есть начнёт молодеть?
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Ответ добрый грек
Не понятно зачем это Клоппу. Вообще есть ощущение, что Юргену нужен принципиально новый вызов.
Жить в месте с прекрасным климатом, попутно взяв новую цель поднять Барселону на новый уровень. Мне кажется, он может пойти на такое.
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Не дай бог, попасть в этот гадюшник. Клуб, который абсолютно противоречит ценностям и взглядам Клоппа.
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Хотелось бы увидеть Моуриньо в Барселоне. Этому пофиг будет на всяких там Лапорт
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Надеюсь Клопп об них не замрается.
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Ответ Stereophonics89
если это не вброс,то Лапорта - не лучший руководитель для Барсы ну как можно выбирать между тренерами с разным стилем игры?? это как в МЮ был Ван Гал, а потом взяли Моуриньо
И в чем проблема? Челси с приходом Абрамовича тренировали тренеры с абсолютно разным стилем игры. И ниче трофеи были практически у всех. У Гранта не помню и у Лэмпарда.
РМ при Пересе тренировали абсолютно разные тренеры и ничего как то клуб побеждал.
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Болельщики Ливерпуля не поймут этого

Да и Клопп не балаболка, как этот Лапорта
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А назначит Рафу Маркеса
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Зачем Клоппу унижения от Баварии?
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Круто, а я вот например мечтаю полететь в космос.
Завтра же начну тренировки...
Хоть я и алкоголик 47 лет, шансов у меня больше чем у Лапорты....
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Ответ rigobersong
7-2, 5-0. Непопадание в ЛЧ, поражения в финалах, 7 титулов за 9 лет. Да с такими результатами в Барселоне его бы на 2й сезон как Кумана пнули:)) Лучше уж Флика или Конте назначить:)
Только почему-то Риго ты упускаешь тот факт, что ему противостоял легендарный Гвардиола, с которым очень тяжело тягаться на дистанции. Тем не менее Клоппу периодически это удавалось, плюс все титулы, какие только возможно он выиграл с Ливерпулем. Да и именно с его приходом началось возрождение этого клуба и возвращение его на футбольный Олимп.
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Лапорта мечтает о Клоппе, а Деку о Консеисау
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Ответ добрый грек
Не понятно зачем это Клоппу. Вообще есть ощущение, что Юргену нужен принципиально новый вызов.
А что не так?
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Ответ Stereophonics89
что в Реале или Челси (при Абрамовиче) тренировали какие-то системные тренеры? вроде чаще это были люди без ярко выраженного стиля что сильно упрощает подбор игроков и возможность поменять тренера
Какой то бред. Маур имеет четко выраженный стиль. Конте имеет четко выраженный стиль, который был и в Юве и в Челси. Сарри не имеет своего стиля? На его стиль футбола даже Пеп дергал.
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Ответ Фанат Доры Дуры
Конечно слабо верится в назначение Клоппа, но все же, если он придет, надеюсь он не будет пытаться ставить ей тики таку... Все, не работает она уже
лет через 20,когда о ней забудут немного,она вернется. В современном футболе тикитака бессильна
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Ответ rigobersong
Сезоном ранее Ливерпуль чуть чемпионство не взял:) Какое возрождение, пришел в топовый клуб, 1 ковидное чемпионство за 9 лет, остальные чашки и с другими тренерами брали:) Клопп переоценен, я так-то против него ничего не имею, хороший мужик, но бесит просто когда люди гнобят Моуриньо, Конте и прочих тренеров которые берут титулы, и восхваляют Клоппа который терпит постоянно вероломные унижения, а по титулам получается куда хуже:))) Лицемерие чистой воды:))
Риго, Моуриньо перестал брать титулы примерно в то же время, когда ты начал терпеть вероломные унижения на Спортсе.
Два второсортных еврокубка за десять лет, это называется «берет титулы», лол. У Клоппа хуже, да.
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у Лапорта агония...вроде человек находится внутри процесса, но не понимает, что клуб погрузился в такой системный кризис из которого некоторые клубы лет по 20-30 выходят.
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Клопп это вам не таракан
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Одно интересно - что такого может предложить Лапорта Клоппу, чтобы тому захотелось в Барселону? 🤔 Ничего кроме климата не приходит в голову.
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А я планирую жениться на Ким Кардашьян. Правда бабок нет, да и ей это не нужно.
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Ответ Алексей Матыгин
не пойдёт он,дайте человеку отдохнуть от футбола
Жизнь в Барсе - это и есть отдых
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Мечтать невредно!
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Он же поменяет стиль Барсы,а как же ДНК?((
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Зачем топ тренеру нынешняя Барселона, не понятно. Хотеть можно, что угодно, нужно реально смотреть на вещи. Не верю, что юргену будет интересна Барселона
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И что же Лапорта может предложить Клоппу?! Ежемесячные Октоберфесты?))
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Клопп в ливерпуле за эти годы постарел, а в Барсе за пару-тройку лет можно и в сырую землю уйти с таким президентишкой
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Достойная замена Хави. Хорошо что от идеи со всякими тренерами вторых команд отошли. Нужен топ тренер! И Клопп подойдет как нельзя лучше.
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