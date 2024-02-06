Лапорта мечтает назначить Клоппа в «Барсу» и планирует встретиться с тренером в ближайшие недели (As)
Юрген Клопп – тренер мечты для президента «Барселоны».
Ранее тренер «блауграны» Хави объявил, что уйдет из клуба по окончании сезона.
Президент каталонцев Жоан Лапорта мечтает назначить одного из двух тренеров: либо Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), либо Юргена Клоппа «(Ливерпуль»). Вариант с Гвардиолой считается абсолютно невозможным.
Несмотря на то, что сам Клопп публично заявлял о желании взять перерыв после объявления об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона, Лапорта намерен в ближайшие недели встретиться с немецким специалистом, сообщает As.
РМ при Пересе тренировали абсолютно разные тренеры и ничего как то клуб побеждал.
Да и Клопп не балаболка, как этот Лапорта
Завтра же начну тренировки...
Хоть я и алкоголик 47 лет, шансов у меня больше чем у Лапорты....
Два второсортных еврокубка за десять лет, это называется «берет титулы», лол. У Клоппа хуже, да.