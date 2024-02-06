Лапорта мечтает назначить Клоппа в «Барсу» и планирует встретиться с тренером в ближайшие недели (As)

Юрген Клопп – тренер мечты для президента «Барселоны».

Ранее тренер «блауграны» Хави объявил, что уйдет из клуба по окончании сезона.

Президент каталонцев мечтает назначить одного из двух тренеров: либо Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), либо «(Ливерпуль»). Вариант с Гвардиолой считается абсолютно невозможным.

Несмотря на то, что сам Клопп публично заявлял о желании взять перерыв после объявления об уходе из « » по окончании сезона, Лапорта намерен в ближайшие недели встретиться с немецким специалистом, сообщает As.