Дмитрий Чернышенко: «Россия – величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы»

Дмитрий Чернышенко заявил, что мировой спорт немыслим без России.

Вице-премьер РФ возглавлял оргкомитет Олимпиады-2014 в Сочи.

«Невозможно было бы провести Игры, если бы не президент [России]. То, что он прилетел в Гватемалу (на сессию МОК – Sports.ru) и не только сказал, но и гарантировал, что Игры будут сделаны на высшем уровне, стало первой победой России в получении крупных международных соревнований.

После этого были уже Универсиада, чемпионаты мира и многое другое, что позволило России продемонстрировать всему миру способность осуществлять масштабные проекты. Самое главное, что мы обрели уверенность и гордость.

10 лет, с одной стороны, вроде бы небольшой срок, но это уже половина поколения. И мы видим новых спортсменов, новых героев, которые во славу России будут завоевывать победы, как бы ни хотелось нашим недругам нас изолировать от спорта.

Потому что мировой спорт немыслим без России. Россия – величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы», – сказал Чернышенко.

Как Сочи получил Олимпиаду-2014, когда в это никто не верил? Детальный рассказ изнутри