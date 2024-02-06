Дмитрий Чернышенко: «Россия – величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы»

Теги Сочи-2014 Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Биатлон

Дмитрий Чернышенко заявил, что мировой спорт немыслим без России.

Вице-премьер РФ возглавлял оргкомитет Олимпиады-2014 в Сочи.

«Невозможно было бы провести Игры, если бы не президент [России]. То, что он прилетел в Гватемалу (на сессию МОК – Sports.ru) и не только сказал, но и гарантировал, что Игры будут сделаны на высшем уровне, стало первой победой России в получении крупных международных соревнований.

После этого были уже Универсиада, чемпионаты мира и многое другое, что позволило России продемонстрировать всему миру способность осуществлять масштабные проекты. Самое главное, что мы обрели уверенность и гордость.

10 лет, с одной стороны, вроде бы небольшой срок, но это уже половина поколения. И мы видим новых спортсменов, новых героев, которые во славу России будут завоевывать победы, как бы ни хотелось нашим недругам нас изолировать от спорта.

Потому что мировой спорт немыслим без России. Россия – величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы», – сказал Чернышенко.

Как Сочи получил Олимпиаду-2014, когда в это никто не верил? Детальный рассказ изнутри

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22 комментария
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Чернышенко: Мы будем продолжать дарить миру победы!
Чита, которая ждет побед со дня основания: 🗿
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Кхе-кхе...Миру?
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Россия – величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы ...над белорусами
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"мировой спорт немыслим без России." - Два последних года не подтверждают этот тезис.
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Миру -- Победы
Китаю -- Лес
Индии -- Нефть
Ирану -- Золото
А отдельная цивилизация получит сладкий дефицит
😅
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такой вопрос: а миру точно нужны эти "подарки"???...
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мы будем продолжать дарить миру наши победы» на первенствах ЖЭКа
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Триметазидиновые?
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Коктейлей перепил?😆
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И это он еще про спортивные парады не заикался!
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Даже если вы этого не хотите)
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" мы будем продолжать дарить миру наши победы» насильно.
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Прямо как с фигурным командником: взяли и подарили победу.
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Россия что-то не очень дарит, а все время норовит чужое забрать
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В этой пламеннной речи не хватает тех соревнований, вроде Лиги Чемпионов, которые отменили на территории России.
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Ура, товарищи!!!
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высказался в рамках линии партии, молодец!
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Такое ощущение,что они мантру читают
Пытаются убедить себя и других
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Миру? Пока только белорусов побеждаете.
Величайшая спортивная держава это США. Спортивная не по части спорта высших достижений и всего сопутствующего, а по части просто возможностей заниматься спортом просто для себя, чисто по фану поиграть во дворе в баскет или поиграть в футбол или американский футбол, или поплавать в бассейне. Россия даже с СССР рядом не стоит, зато понтов хватит на десятерых
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Ответ Артур Кузьминский
Россия – величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы ...над белорусами
Бей своих, чтоб чужие боялись 🤣
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Ответ Zbra
Прямо как с фигурным командником: взяли и подарили победу.
Россия - щедрая душа
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Ответ Сергей Галынский
Такое ощущение,что они мантру читают Пытаются убедить себя и других
Его задача убедить партию, что он правильно понимает политику партии.
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