Карвалью обвиняют в сексуальном насилии. Жертва утверждает, что хавбек «Бетиса» изнасиловал ее в отеле в Мадриде, накачав наркотиками

Хавбека «Бетиса» Вильяма Карвалью подозревают в изнасиловании.

Как сообщает Marca со ссылкой на OK Diario, сегодня даст показания в суде Севильи по поводу инцидента, произошедшего в августе прошлого года в Мадриде.

По словам предполагаемой жертвы, Карвалью накачал ее наркотическими веществами, после чего изнасиловал в одном из отелей города.

Согласно показаниям, девушка познакомилась с Карвалью в ресторане, откуда они пошли в ночной клуб. На следующее утро жертва проснулась в номере отеля со следами физического насилия на теле.

Кроме того, девушка заявила, что не смогла вспомнить события, предшествовавшие пробуждению. При этом она запомнила, что Карвалью лежал на ней в постели, а также хватал за горло, заставляя сделать ему минет.

В настоящее время « » рассматривает возможность трансфера 31-летнего португальца. Сообщается, что в полузащитнике заинтересован « » – отметим, что трансферное окно в Турции закроется 7 февраля.