Карвалью обвиняют в сексуальном насилии. Жертва утверждает, что хавбек «Бетиса» изнасиловал ее в отеле в Мадриде, накачав наркотиками
Хавбека «Бетиса» Вильяма Карвалью подозревают в изнасиловании.
Как сообщает Marca со ссылкой на OK Diario, сегодня Карвалью даст показания в суде Севильи по поводу инцидента, произошедшего в августе прошлого года в Мадриде.
По словам предполагаемой жертвы, Карвалью накачал ее наркотическими веществами, после чего изнасиловал в одном из отелей города.
Согласно показаниям, девушка познакомилась с Карвалью в ресторане, откуда они пошли в ночной клуб. На следующее утро жертва проснулась в номере отеля со следами физического насилия на теле.
Кроме того, девушка заявила, что не смогла вспомнить события, предшествовавшие пробуждению. При этом она запомнила, что Карвалью лежал на ней в постели, а также хватал за горло, заставляя сделать ему минет.
В настоящее время «Бетис» рассматривает возможность трансфера 31-летнего португальца. Сообщается, что в полузащитнике заинтересован «Бешикташ» – отметим, что трансферное окно в Турции закроется 7 февраля.
И не помню, где дала.
А вы, хлопцы, не дурите
Кому дала - заплатите.
Пора
После десятка подобных прецедентов остальные шаболды начнут что-то подозревать. Ну или адвокаты им подскажут)
Скорее всего это будет стоит денег приличных, но нормальная страховка всегда стоит прилично)))
ну а парню, можно и РПЛ ))