Карвалью обвиняют в сексуальном насилии. Жертва утверждает, что хавбек «Бетиса» изнасиловал ее в отеле в Мадриде, накачав наркотиками

Теги Сборная Португалии по футболу Бетис Ла Лига Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы происшествия Вильям Карвалью Футбол

Хавбека «Бетиса» Вильяма Карвалью подозревают в изнасиловании.

Как сообщает Marca со ссылкой на OK Diario, сегодня Карвалью даст показания в суде Севильи по поводу инцидента, произошедшего в августе прошлого года в Мадриде.

По словам предполагаемой жертвы, Карвалью накачал ее наркотическими веществами, после чего изнасиловал в одном из отелей города.

Согласно показаниям, девушка познакомилась с Карвалью в ресторане, откуда они пошли в ночной клуб. На следующее утро жертва проснулась в номере отеля со следами физического насилия на теле.

Кроме того, девушка заявила, что не смогла вспомнить события, предшествовавшие пробуждению. При этом она запомнила, что Карвалью лежал на ней в постели, а также хватал за горло, заставляя сделать ему минет.

В настоящее время «Бетис» рассматривает возможность трансфера 31-летнего португальца. Сообщается, что в полузащитнике заинтересован «Бешикташ» – отметим, что трансферное окно в Турции закроется 7 февраля.

100 комментариев
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Какой же тренд пошел у девок. И самое смешное что они потом остаются безнаказанными
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Август прошлого года? Странно, обычно с такими заявлениями лет по десять ждут, сейчас так принято.
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Ответ TAGAY
Природа дает отбор) раньше все со аэвсеми спали сейчас спортсмены будут осторожнее, а то им бабки легкие и бабы на любой вкус подавай) зажрались !)
такими темпами они скоро друг с другом спать будут)) ну чтоб мало чего))
+31
-1
+30
Старые песни о главном.
+29
-2
+27
А я пьяная была
И не помню, где дала.
А вы, хлопцы, не дурите
Кому дала - заплатите.
+23
-1
+22
Ответ Люблю Марго Робби
Зачем это игрокам с таким баблом, не проще снять элитную фею!?🙄
Возможно, он думал, что это элитная фея.
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Спортс про секс пожалуйста отдельной лентой ужасно как интересно.
+17
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+16
Зачем это игрокам с таким баблом, не проще снять элитную фею!?🙄
+16
-2
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Ответ Mohnatiy
Август прошлого года? Странно, обычно с такими заявлениями лет по десять ждут, сейчас так принято.
Так футболисту 31 год, через 10 лет у него уже может не быть денег. Саудиты его не ждут трансферное окно закрылось.
Пора
+11
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+11
Ответ Рамин Халики
Какой же тренд пошел у девок. И самое смешное что они потом остаются безнаказанными
Природа дает отбор) раньше все со аэвсеми спали сейчас спортсмены будут осторожнее, а то им бабки легкие и бабы на любой вкус подавай) зажрались !)
+9
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+9
Спустя почти полгода она таки смогла освободить свой рот, чтобы сделать заявление…
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+8
Ответ Dinamik1
Спортс про секс пожалуйста отдельной лентой ужасно как интересно.
спортс.инфо ))
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Ответ Рамин Халики
Какой же тренд пошел у девок. И самое смешное что они потом остаются безнаказанными
Нужно каждому отбившемуся от таких лживых обвинений игроку не останавливаться, а показательно засадить лживую клевещущую мразь за решётку и лишить всех денег.
После десятка подобных прецедентов остальные шаболды начнут что-то подозревать. Ну или адвокаты им подскажут)
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Почитаешь комментарии и понимаешь: фемки своего добились. Пятнадцать лет назад все бы ругали негодяя, а теперь больше обвиняют бабу.
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Ответ Spartakus1984
Напомню, что принимавший кокс Еременко был игроком именно ЦСКА
Как там у Промески дела со сбытом белого, спартанус? И, да, потом чьим игроком он стал после дисквалификации, не позорился бы😁
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+5
хорошо быть простым юзером спортса, никто не будет пытаться стрясти с тебя денег, если у тебя их нет)))
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Ответ Deluxo
Мужики, валите все с Европы! Там вы семью не создадите! Отберут всё у вас!
Выезжаем. Куда ехать?
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Ответ Рамин Халики
Какой же тренд пошел у девок. И самое смешное что они потом остаются безнаказанными
я бы сказал не смешное, а страшное. людям портят репутации и ломают карьеры, а им за это ничего! бред!
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Так скоро в футбол играть будет не кому.Видно такие обвинения становятся на накатанную дорожку.Невинные девушки идут в номер или квартиру парня футбол посмотреть.
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Ответ НеПотерплю!
Короче футболёрам надо под камеру сексом заниматься)
Воооот. А то, как умалишённые, ржали с Дзюбы.
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Ответ Люблю Марго Робби
Зачем это игрокам с таким баблом, не проще снять элитную фею!?🙄
Романтика!
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Ответ baalexxx
Возможно, он думал, что это элитная фея.
Возможно, она и есть элитная фея
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Футболистам имеет смысл перед сексом снимать видео, где подруга заявляет, что добровольно собирается заняться с ним сношением в разных формах и не против видеосъемки процесса (без последующего распространения записи).
Скорее всего это будет стоит денег приличных, но нормальная страховка всегда стоит прилично)))
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Ответ НеПотерплю!
Короче футболёрам надо под камеру сексом заниматься)
В присутствии нотариуса, который будет заверять добровольность каждой позы )))
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Умная деваха была у Беккера, отстрочила в туалете, затем запихнула себе в лотерейку и 18 лет доила Борьку после родов
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Как ты оказалась с ним в отеле, когда шла в библиотеку? 🤔 Что говорят британские учёные?
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Мужики, валите все с Европы! Там вы семью не создадите! Отберут всё у вас!
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Теперь любая ..... после выполнения своих обязанностей перед знаменитым человеком будет кричать,что её накачали и износиловали и как она страдает.
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Ответ Интеллигентный колхозник
Почитаешь комментарии и понимаешь: фемки своего добились. Пятнадцать лет назад все бы ругали негодяя, а теперь больше обвиняют бабу.
15 лет назад говорили бы, что девке повезло: бесплатно пожрала, выпила, ширнулась, да еще и страстную ночь провела с красивым знаменитым спортсменом.
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))) ещё одна "бедная овечка"! когда их за клевету начнут сажать!? шкуры!
ну а парню, можно и РПЛ ))
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