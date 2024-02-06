Футболисток «Альсасуа» фотографировали в душе через окно на мобильные телефоны. Полиция Наварры расследует инцидент
Футболисток «Альсасуа» фотографировали в душе через окно.
Как передает Mundo Deportivo, инцидент произошел в прошедшую пятницу. Несколько человек снимали спортсменок клуба региональной лиги на камеры мобильных телефонов через окно раздевалки, когда они входили в душевую комнату и выходили из нее после тренировки.
После того, как нарушителей заметили, они покинули тренировочную базу на машине, которую пока не удалось опознать.
Сообщается, что полиция Наварры начала расследование инцидента. «Альсасуа» осудил произошедшее в официальном заявлении, а также призвал свидетелей к сотрудничеству с полицией.
-Так ничего же не видно ?-
- А вы на шкаф залезьте .-
-Всё равно не видно.-
-Так ближе к краю-
-Не видно-
-Ещё ближе !-
Бум! Бум! Бум!
-Ну мужик твою мать !-
-Ну вот видите, а я так на пять раз на день...-
Клуб региональной лиги Испании...
Не надо фото.
Футболисток какого то Альсасуэ сфоткали через окно. Спортс, зашибись новость... А в школах на флюоро пацаны пытаются одноклассниц сфоткать, или вы не в курсе?) ой, зря сказал, теперь про спорт вообще забудете ...