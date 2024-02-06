Футболисток «Альсасуа» фотографировали в душе через окно на мобильные телефоны. Полиция Наварры расследует инцидент

Футболисток «Альсасуа» фотографировали в душе через окно.

Как передает Mundo Deportivo, инцидент произошел в прошедшую пятницу. Несколько человек снимали спортсменок клуба региональной лиги на камеры мобильных телефонов через окно раздевалки, когда они входили в душевую комнату и выходили из нее после тренировки.

После того, как нарушителей заметили, они покинули тренировочную базу на машине, которую пока не удалось опознать.

Сообщается, что полиция Наварры начала расследование инцидента. «Альсасуа» осудил произошедшее в официальном заявлении, а также призвал свидетелей к сотрудничеству с полицией.