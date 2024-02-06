Футболисток «Альсасуа» фотографировали в душе через окно на мобильные телефоны. Полиция Наварры расследует инцидент

Теги Ла Лига женский футбол происшествия девушки и спорт Футбол

Футболисток «Альсасуа» фотографировали в душе через окно.

Как передает Mundo Deportivo, инцидент произошел в прошедшую пятницу. Несколько человек снимали спортсменок клуба региональной лиги на камеры мобильных телефонов через окно раздевалки, когда они входили в душевую комнату и выходили из нее после тренировки.

После того, как нарушителей заметили, они покинули тренировочную базу на машине, которую пока не удалось опознать.

Сообщается, что полиция Наварры начала расследование инцидента. «Альсасуа» осудил произошедшее в официальном заявлении, а также призвал свидетелей к сотрудничеству с полицией.

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ээээ,а фото???
+120
-5
+115
Ответ Vatikan
ээээ,а фото???
Указано же, нарушители скрылись. Как найдут, будут
+72
-2
+70
ну и? нет фото, тема не раскрыта
+40
-1
+39
Рубиалесу одного поцелуя мало да? Пустился во все тяжкие
+27
-1
+26
Такой материал выкладывать без иллюстраций надо категорически запретить...
+18
0
+18
Где можно посмотреть фото, что бы понять всю трагедию и масштаб случившегося? 🙂
+18
-2
+16
Ответ AlKRD
Не знаю за кого болеть? Альсасуа или Осасуна? Пожалуй за Айнтрахт
айнтрахт это с ограничением на только один трахт, в названии всё прописано
+15
-1
+14
Ни стада, ни совести - ни фото..
+13
-1
+12
Не знаю за кого болеть? Альсасуа или Осасуна? Пожалуй за Айнтрахт
+9
-1
+8
Друг, болельщик "Альсасуа", просит фото
+9
-2
+7
Ни стыда, ни совести, ни ссылки.
+6
0
+6
Ответ Vatikan
ну так сами нарушители почему не выкладывают?
Либо их нет на спортсе, либо еще едут))
+6
-1
+5
Ответ Alex1104
Чуйка меня редко подводит. Не надо...
надо! хотя бы для того, чтобы убедиться, что не надо
+6
-1
+5
Как говорится, чтобы фулл был у меня на столе через 2 часа!
+8
-3
+5
Ответ seppblatter@mail.ru
Указано же, нарушители скрылись. Как найдут, будут
ну так сами нарушители почему не выкладывают?
+9
-4
+5
Ответ AlKRD
Не знаю за кого болеть? Альсасуа или Осасуна? Пожалуй за Айнтрахт
За Сассуоло
+4
0
+4
блин я думал будет фото,или хотя бы ссылка на фотки...
+7
-3
+4
Ответ Никита Алексеев
Рубиалесу одного поцелуя мало да? Пустился во все тяжкие
Нечего терять уже.
+4
-1
+3
без фото или видео такие новости грешно постить ((
+4
-1
+3
Ответ Alex1104
Женский футбол... Клуб региональной лиги Испании... Не надо фото.
ну сначала надо глянуть, а потом решить, надо или не надо
+3
0
+3
Вектор развития спортсру в принципе понятен))
+8
-5
+3
«Баня, через дорогу – раздевалка»©
+3
-1
+2
А если бы фотографировали мужскую команду, расследовали бы? 🤔
+3
-1
+2
Вызвал мужик комиссию из ЖЭКа, мол не возможно так жить. Напротив его окна окна женской бани, никакого покоя, сплошная нервотрёпка. Пришла комиссия, подошла к окну:
-Так ничего же не видно ?-
- А вы на шкаф залезьте .-
-Всё равно не видно.-
-Так ближе к краю-
-Не видно-
-Ещё ближе !-
Бум! Бум! Бум!
-Ну мужик твою мать !-
-Ну вот видите, а я так на пять раз на день...-
+2
0
+2
Как модно везде писать : тема сисек не раскрыта
+2
0
+2
Окна надо занавешивать
+2
-1
+1
Ответ Vatikan
ээээ,а фото???
Женский футбол...
Клуб региональной лиги Испании...
Не надо фото.
+1
0
+1
а в чем собственно нарушение?
+2
-1
+1
Фото можно, друг просит
+2
-1
+1
новость уровня" мне сосед сказал, что его брат слышал как знакомый говорил что его дядя с конкретными людьми виделся". а с какими- это надо ждать пока вся цепочка снова сработает...
Футболисток какого то Альсасуэ сфоткали через окно. Спортс, зашибись новость... А в школах на флюоро пацаны пытаются одноклассниц сфоткать, или вы не в курсе?) ой, зря сказал, теперь про спорт вообще забудете ...
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий