Боссы «Челси» доверяют Почеттино, несмотря на 2 крупных поражения подряд. Игроки поддерживают тренера, но плохие результаты сказались на атмосфере в команде
В «Челси» по-прежнему доверяют Маурисио Почеттино.
По информации журналиста Низаара Кинселлы, руководство «Челси» по-прежнему доверяет аргентинскому специалисту и не планирует менять тренера в ближайшем будущем, чтобы не повторить ситуацию, сложившуюся в прошлом сезоне. Клуб оценит работу Почеттино по окончании сезона.
Сообщается, что игроки также поддерживают Почеттино, однако на фоне неудовлетворительных результатов атмосфера в команде ухудшилась.
Ранее стало известно, что руководство задумается о смене тренера в случае непопадания «Челси» в еврокубки.
«Челси» проиграл два последних матча с общим счетом 3:8. После 23 туров АПЛ «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
«Челси» опасается увольнять Почеттино посреди сезона из-за риска нарушить ФФП (Daily Mail)
Кошмарная неделя «Челси» – 3:8 за два матча. Выпали даже из топ-10
Никто не требует сразу бороться за 1-е место,
но даже промежуточных улучшений не сильно заметно.
Вроде, и пишут, что футболисты за тренера, но бегают все прям сильно потухшие
Скорее по Английски.
Я про то, что в последние лет 10 как-будто произошла "инфляция тренерского цеха".
" Новые" тренера проводят условно 1-2 отличных сезона в какой-нибудь команде, но потом ничего толкового не показывают в других. Как-будто всё больше становится тренеров "одной команды".
Или так всегда было?
После ТТХ начал бегать за баблом. То ПСЖ ему,теперь Челси
к боули глобально может быть только два вопроса:
1. почему, являясь новичком в футболе, он не окружил себя профессионалами. ведь сам по себе план скупать молодых перспективных звезд вполне себе годный, просто нужно понимать что мадуеке и угочукву - не того уровня молодые дарования, которыми нужно обкладывать команду. после подписания фофана покупать еще и джексона и тому подобные чисто футбольные моменты в идеале должны были бы закрываться понимающими людьми.
2. почему он не дал тухелю возможности выправить ситуацию.
в остальном - какие к нему вопросы? он готов тратить на усиления, он приглашает тренеров, но игры нет. даже не смотря на мадуек - состав челси явно повыше чем для 11 места.
Они там совсем чувство реальности потеряли?
Меняйте срочно коуча. Это единственный шанс получить хотя бы надежду на что- то)
Сейчас ее нет однозначно!