Боссы «Челси» доверяют Почеттино, несмотря на 2 крупных поражения подряд. Игроки поддерживают тренера, но плохие результаты сказались на атмосфере в команде

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

В «Челси» по-прежнему доверяют Маурисио Почеттино.

По информации журналиста Низаара Кинселлы, руководство «Челси» по-прежнему доверяет аргентинскому специалисту и не планирует менять тренера в ближайшем будущем, чтобы не повторить ситуацию, сложившуюся в прошлом сезоне. Клуб оценит работу Почеттино по окончании сезона.

Сообщается, что игроки также поддерживают Почеттино, однако на фоне неудовлетворительных результатов атмосфера в команде ухудшилась.

Ранее стало известно, что руководство задумается о смене тренера в случае непопадания «Челси» в еврокубки.

«Челси» проиграл два последних матча с общим счетом 3:8. После 23 туров АПЛ «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

«Челси» опасается увольнять Почеттино посреди сезона из-за риска нарушить ФФП (Daily Mail)

Кошмарная неделя «Челси» – 3:8 за два матча. Выпали даже из топ-10

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чтобы улучшить атмосферу нужно больше лимонных деревьев и солнечного света, на крайний случай можно использовать фитолампы для фотосинтеза, тогда будет выделяться больше кислорода и деревья будут поглощать токсины, типа углекислого газа
+15
0
+15
Ответ enechipo
Проблемы Челси не в Почеттино, и даже не в игроках, а в мозгах руководства, точнее в их отсутствии. Из этой задницы клубу тебе придётся вылезать года три не меньше. И уж лучше пусть Поч дальше тянет, чем опять менять тренера.
Вроде предсезонку проводил Поччетино, уже больше половины сезона тренерует тоже он, но нет даже намёка на хоть что то. Какие то матчи вытаскивает Стерлинг или Палмер, на этом всё. По моему тут время давать просто не на что.
+11
-2
+9
Ответ rusichi
Боэли мечтает попасть в зону ЕвроКубков? Они там совсем чувство реальности потеряли? Меняйте срочно коуча. Это единственный шанс получить хотя бы надежду на что- то) Сейчас ее нет однозначно!
Боэли молодец, от победы в ЛЧ Челси скатился к мечтам "попасть в Еврокубки".
+8
0
+8
Из других источников, в раздевалке проблемы есть. Ну а если потерял раздевалку - то тут уже никакая тактика не спасет
+4
0
+4
Ответ Krauvec Cool
Боссы Челси сами развалили клуб. Америкос для себя скупил игроков, а тренерам все разруливать. Абрамович такой херни не делал, но у него незаконно забрали все.
демократия по уэропейски, что ж ты хотел)))
+3
0
+3
Ответ Покерный Футбол
Вроде предсезонку проводил Поччетино, уже больше половины сезона тренерует тоже он, но нет даже намёка на хоть что то. Какие то матчи вытаскивает Стерлинг или Палмер, на этом всё. По моему тут время давать просто не на что.
Абсолютно согласен.
Никто не требует сразу бороться за 1-е место,
но даже промежуточных улучшений не сильно заметно.
Вроде, и пишут, что футболисты за тренера, но бегают все прям сильно потухшие
+2
0
+2
Ответ Krauvec Cool
Боссы Челси сами развалили клуб. Америкос для себя скупил игроков, а тренерам все разруливать. Абрамович такой херни не делал, но у него незаконно забрали все.
Зато Абрамович законно забрал миллиарды у народа, так получается
+3
-1
+2
до лета доверять будут физруку, а потом станут о чем-то догадываться
+4
-3
+1
Ответ Сергей Ermakoff (96)
демократия по уэропейски, что ж ты хотел)))
Членство Великобритании в ЕС, продолжавшееся с 1973 года, было прекращено 31 января в 23:00 по Гринвичу или в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года по центральноевропейскому времени.

Скорее по Английски.
+1
0
+1
Ничего понять не могу. То ли сейчас реально времена изменились, то ли я, раньше не обращал на это внимания?

Я про то, что в последние лет 10 как-будто произошла "инфляция тренерского цеха".
" Новые" тренера проводят условно 1-2 отличных сезона в какой-нибудь команде, но потом ничего толкового не показывают в других. Как-будто всё больше становится тренеров "одной команды".
Или так всегда было?
+1
0
+1
Проблемы в Челси не в Почетино, а в том что набрали средних футболистов за оверпрайс. Тут кардинальные изменения состава нужны, но денег больше нет, более того, нужно своих воспитанников продавать что бы проблем дальше не было. Очень тупо руководство прожгло бабки
+2
-1
+1
Ответ Verziloff
Проблемы в Челси не в Почетино, а в том что набрали средних футболистов за оверпрайс. Тут кардинальные изменения состава нужны, но денег больше нет, более того, нужно своих воспитанников продавать что бы проблем дальше не было. Очень тупо руководство прожгло бабки
Твой Поч стандартный тренер для середняка.
После ТТХ начал бегать за баблом. То ПСЖ ему,теперь Челси
+1
0
+1
Ответ Лёха Жданчик
если Поч не выиграет кубок Стэнли и Ролан Гаррос то его выгонят из клуба )
Слишком толсто у тебя вышло))
0
0
0
Ответ a2wai
Если Почеттино не выиграет Кубок Лиги, его с большей долей вероятности уберут из клуба. Причем возможно даже наплевав на ФФП. Боули нужен результат, пока что результат за 2 года работы это место середняка таблицы без перспектив. И в погоне за этим результатом американец вполне может вновь перелопатить летом рынок, спихнув кучу накупленных буратин по другим клубам.
если Поч не выиграет кубок Стэнли и Ролан Гаррос то его выгонят из клуба )
0
0
0
Ответ Verziloff
Проблемы в Челси не в Почетино, а в том что набрали средних футболистов за оверпрайс. Тут кардинальные изменения состава нужны, но денег больше нет, более того, нужно своих воспитанников продавать что бы проблем дальше не было. Очень тупо руководство прожгло бабки
Почему проблем не может быть сразу несколько и в Почеттино и в игроках?
0
0
0
Ответ abrusevshii chechen
Зато Абрамович законно забрал миллиарды у народа, так получается
У какого народа, не англичашек же.
0
0
0
Ответ abrusevshii chechen
Зато Абрамович законно забрал миллиарды у народа, так получается
это другое
+1
-1
0
Ответ arspurs9
По хорошему Челси нужно выходить на рынок и продавать. Причем продавать много и обновляться. Всякие Джексон, Кукурелья, Мудрик, Броя, Гюсто и прочие - мусор, с которым невозможно добиться ничего.
никто не будет покупать игроков с пожизненными контрактами....там сумма выкупа каждого под 90млн фунтов
0
0
0
Ответ Сергей Ermakoff (96)
демократия по уэропейски, что ж ты хотел)))
Согласен.
0
0
0
ну естественно в команде будет негатив, просто надо сделать выводы и двигаться дальше, вот так оптимистично ребята!
0
0
0
Ответ Лёха Жданчик
никто не будет покупать игроков с пожизненными контрактами....там сумма выкупа каждого под 90млн фунтов
Тут либо Челси идти на финансовые уступки и сознательно терять деньги ради перестройки, либо сидеть с ними до конца и тонуть дальше. Я не верю что хоть у кого-то с таким составом получится что-то изменить. Даже не только в игровом плане.
+1
-1
0
Ответ Derek Apple
ну естественно в команде будет негатив, просто надо сделать выводы и двигаться дальше, вот так оптимистично ребята!
90% команды чернокожих...по этому и негатив😂
0
0
0
Ответ enechipo
Проблемы Челси не в Почеттино, и даже не в игроках, а в мозгах руководства, точнее в их отсутствии. Из этой задницы клубу тебе придётся вылезать года три не меньше. И уж лучше пусть Поч дальше тянет, чем опять менять тренера.
почеттино - существенная часть проблемы, именно он закрепляет сейчас в челси пернатый менталитет середняка, который начал прививать поттер. его тренерские решения начиная с выбора состава и заканчивая построением игры - это не то, за что он заработал себе имя в шпорах и даже не то, что он показывал на предсезонке с челси. плохая новость в том, что заменить его прямо сейчас некем. если уходит поч - приходит френки, других реальных кандидатур нет. логично что лучше его оставить до конца сезона.
к боули глобально может быть только два вопроса:
1. почему, являясь новичком в футболе, он не окружил себя профессионалами. ведь сам по себе план скупать молодых перспективных звезд вполне себе годный, просто нужно понимать что мадуеке и угочукву - не того уровня молодые дарования, которыми нужно обкладывать команду. после подписания фофана покупать еще и джексона и тому подобные чисто футбольные моменты в идеале должны были бы закрываться понимающими людьми.
2. почему он не дал тухелю возможности выправить ситуацию.
в остальном - какие к нему вопросы? он готов тратить на усиления, он приглашает тренеров, но игры нет. даже не смотря на мадуек - состав челси явно повыше чем для 11 места.
0
0
0
Ответ Покерный Футбол
Вроде предсезонку проводил Поччетино, уже больше половины сезона тренерует тоже он, но нет даже намёка на хоть что то. Какие то матчи вытаскивает Стерлинг или Палмер, на этом всё. По моему тут время давать просто не на что.
Сыграть финал кубка заслужил, раз вышел туда, имхо
+3
-3
0
Боэли мечтает попасть в зону ЕвроКубков?
Они там совсем чувство реальности потеряли?
Меняйте срочно коуча. Это единственный шанс получить хотя бы надежду на что- то)
Сейчас ее нет однозначно!
+2
-2
0
Ответ deadjoker
А смысл менять посреди сезона? Кто возьмет команду? Скорее искать тренера и менять в конце сезона
Гус Хиддинк)
0
0
0
Ответ rusichi
Боэли мечтает попасть в зону ЕвроКубков? Они там совсем чувство реальности потеряли? Меняйте срочно коуча. Это единственный шанс получить хотя бы надежду на что- то) Сейчас ее нет однозначно!
никакой тренер сейчас не спасет челси....там 12 негритят сидят на попе ровно и планируют это делать до конца контракта а это еще 8лет
0
0
0
Ответ rusichi
Боэли мечтает попасть в зону ЕвроКубков? Они там совсем чувство реальности потеряли? Меняйте срочно коуча. Это единственный шанс получить хотя бы надежду на что- то) Сейчас ее нет однозначно!
А смысл менять посреди сезона? Кто возьмет команду? Скорее искать тренера и менять в конце сезона
+1
-1
0
Ну и зря доверяют
0
0
0
Рад за главного болельщика - Должуна . Челси и миллиарды против хорошей игры .
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий