Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Угожаев, Автушенко, Сарновский, Карартынян, Воронов покажут короткие программы

6 февраля на первенстве России в Саранске юниоры представят короткие программы.

Первенство России среди юниоров 2024

Саранск

Юноши

Короткая программа

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

После 2 разминок из 3

1. Арсений Федотов – 87,78

2. Николай Угожаев – 83,83

3. Эдуард Карартынян – 80,13

4. Иван Рамзенков – 76,93

5. Вадим Воронов – 74,49

6. Кирилл Кропылев – 73,96

7. Михаил Тихонов – 73,88

8. Максим Автушенко – 72,33

9. Тимофей Шелковников – 70,09

10. Никита Сарновский – 63,80

11. Кирилл Ноздреватых – 53,94

Третья разминка

12. Марк Лукин

13. Андрей Коцин

14. Герман Ленков

15. Илья Строганов

16. Макар Пузин

17. Лев Лазарев

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске