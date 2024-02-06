Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Угожаев, Автушенко, Сарновский, Карартынян, Воронов покажут короткие программы

Теги сборная России результаты чемпионат России среди юниоров мужское катание Марк Лукин Арсений Федотов Максим Автушенко Никита Сарновский Николай Угожаев Лев Лазарев Эдуард Карартынян Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Илья Строганов Тимофей Шелковников Кирилл Кропылев Андрей Коцин Кирилл Ноздреватых Герман Ленков Фигурное катание

6 февраля на первенстве России в Саранске юниоры представят короткие программы.

Первенство России среди юниоров 2024

Саранск

Юноши

Короткая программа

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

После 2 разминок из 3

1. Арсений Федотов – 87,78

2. Николай Угожаев – 83,83

3. Эдуард Карартынян – 80,13

4. Иван Рамзенков – 76,93

5. Вадим Воронов – 74,49

6. Кирилл Кропылев – 73,96

7. Михаил Тихонов – 73,88

8. Максим Автушенко – 72,33

9. Тимофей Шелковников – 70,09

10. Никита Сарновский – 63,80

11. Кирилл Ноздреватых – 53,94

Третья разминка

12. Марк Лукин

13. Андрей Коцин

14. Герман Ленков

15. Илья Строганов

16. Макар Пузин

17. Лев Лазарев

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

283 комментария
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Арсений вкладывается в каждое движение. Захватывает с первой секунды, ни одного проходного момента! Программа - супер, в ней найден свой язык. Спасибо ТШТ за такого Арсения. Должна быть большая разница с Угожаевым
+33
-1
+32
Все нравятся, все таланты, но вышел Арсений и просто вот выше на голову, и в программе так сложно всё. А по баллам не намного и выше у него. Мне это непонятно.
+25
-1
+24
Вот это называется фигурное катание! Арсений потрясающий фигурист. Просто супер.
+24
0
+24
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Яна, перелогинься
+21
0
+21
Школа Хрустального. Это наш бриллиант. Никому не отдадим.
+22
-1
+21
Ураганом пронёсся Арсений над катком. Браво! Программа как одно мгновение, вспышка!
+17
0
+17
Арсений, жги😇
+22
-5
+17
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Это анекдот такой?
+16
0
+16
Ответ flyhigh
А перекат не заметили?
Спортсмены АП не перекатывают, вы что, не знали, вам показалось.
+17
-1
+16
Я за Арсения всей душой!!!!!!!!
+20
-5
+15
Арсений, конечно, просто класс! Во всем! Жаль немного выезд с каскада, но программа смотрится великолепно.
+15
0
+15
Какой же он классный! Арсений молодец!
+14
-1
+13
Хорош Арсений во всех аспектах фигурного катания : прыжки, катание, скорость и все элементы делает на очень хорошем уровне. Молодчина !
+13
0
+13
Один рулон для костюмов у младшего гнома, Титовой и Сарновского?
+15
-2
+13
Где Колесников? По сообщению ТШ он не приехал в Саранск. Формулировка снятия какая то странная.
"Да, Коля действительно не прибыл в Саранск, это решение было вынесено тренерским советом буквально на днях.
При желании Николай напишет о причине в своих источниках или в комментариях под этим постом, спасибо за понимание!"
+15
-3
+12
Ответ Утренняя Аврора
Школа Хрустального. Это наш бриллиант. Никому не отдадим.
жаль, не все понимают..
+16
-4
+12
Ахаха, таак, левое кресло с протертыми от ж... пятнами убрали. Коллеги, нас читают, поздравляю 😂
+12
0
+12
Арсений классный! Чуть смазал каскад, а так просто отлично.
+12
0
+12
Ответ Oleandra
Тренеры серьёзны после Камилы?
После Арсения). Просто серьёзны и всё.
+12
-1
+11
Поболею за Арсения.
+18
-7
+11
желаем удачи Арсению)
+16
-6
+10
скорость на порядок выше чем у остальных
+11
-1
+10
Арсений, агонь!!!
+10
0
+10
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Спортсмены АП не перекатывают, вы что, не знали, вам показалось.
Ах да, у них же сам Кузнецов секундомером работает, бдит
+11
-1
+10
Мальчики все у нас замечательные. А Арсений и Лев это супер таланты. Всем удачи, и, что будет, представить невозможно. Но надеюсь, что чистых прокатов будет много. Очень жаль, что Коли нет в списке.
+13
-3
+10
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ахаха, таак, левое кресло с протертыми от ж... пятнами убрали. Коллеги, нас читают, поздравляю 😂
Завтра притащат кресла из городской Думы😁😁😁😁😁
+9
0
+9
Здоровья Татьяне Анатольевне!! и всем ребят удачи !
+9
0
+9
Зря Гришин смеётся над ТАТ. Она права, музыка монотонная, без акцентов. Не даёт возможности себя полностью раскрыть за КП
+9
0
+9
Ответ Адриана
Тренеры, ну улыбнитесь!
Куда улыбаться, маленькая помарка=шанс сопернику, т.е.Льву.
+9
0
+9
Ответ Olga Tchistyakov
А что такая трепетная любовь к Тутберидзе?
Если не накинет, день прошёл зря..)
+9
0
+9
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