Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Угожаев, Автушенко, Сарновский, Карартынян, Воронов покажут короткие программы
6 февраля на первенстве России в Саранске юниоры представят короткие программы.
Первенство России среди юниоров 2024
Саранск
Юноши
Короткая программа
Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
После 2 разминок из 3
1. Арсений Федотов – 87,78
2. Николай Угожаев – 83,83
3. Эдуард Карартынян – 80,13
4. Иван Рамзенков – 76,93
5. Вадим Воронов – 74,49
6. Кирилл Кропылев – 73,96
7. Михаил Тихонов – 73,88
8. Максим Автушенко – 72,33
9. Тимофей Шелковников – 70,09
10. Никита Сарновский – 63,80
11. Кирилл Ноздреватых – 53,94
Третья разминка
12. Марк Лукин
13. Андрей Коцин
14. Герман Ленков
15. Илья Строганов
16. Макар Пузин
17. Лев Лазарев
"Да, Коля действительно не прибыл в Саранск, это решение было вынесено тренерским советом буквально на днях.
При желании Николай напишет о причине в своих источниках или в комментариях под этим постом, спасибо за понимание!"