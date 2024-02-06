Полицейский по делу Алвеса заявил, что кадры с камер наблюдения подтверждают версию об изнасиловании: «Девушка сказала, что ей нужны не деньги, а справедливость»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

Полицейский по делу Алвеса заявил, что кадры камер подтверждают версию истицы.

Напомним, вчера начался суд над бывшим защитником «Барселоны» и сборной Бразилии. С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.

Сотрудник Mossos d’Esquadra, полиции Каталонии, дал показания по делу. Этот полицейский (пол и имя не уточняются) первым общался с девушкой после предполагаемого изнасилования.

«Ей было плохо, ее трясло, она плакала. Нам пришлось ее довольно долго успокаивать, потому что она не могла говорить.

Она рассказала, что этот человек [Алвес] не давал ей покинуть то место, где она находилась, прикасался к ее половым органам изнутри.

Она сказала, что ей не нужны деньги, ей нужна справедливость. Мы дали ей советы насчет того, следует ли сообщать о фактах или нет», – рассказал полицейский.

Сотрудник полиции заявил, что кадры с камер наблюдения клуба полностью подтверждают версию истицы.

Кроме того, многие сотрудники полиции, дававшие показания, вспоминали тяжелое эмоциональное состояние девушки при рассказе о случившемся.

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47 комментариев
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Ответ Momos
А полицейский не рассказал, зачем она пошла с мужиком в туалет?
это разве повод насиловать девушку? надеюсь, что его тепло в тюрьме встретят
+33
-8
+25
Господин, Дани... Вы идиот. Жизнь в утиль. Есть же эскорт-агентства экстра класса, конфиденциальность. Всё спокойно. Зачем?
+15
-3
+12
Ответ umnik3
Комментарий скрыт
а дурачкам, не могущим свой орган в штанах держать самая дорога под шконарь
+16
-4
+12
Ответ SRvR
Все еще не понимаю, после того как ее облапали в вип-зоне, она зачем-то поперлась с ним в туалет, при том что была с двумя подругами (которые почему-то не помогли ей, и не сообщили охране), где логика?
покурить, вдохнуть дорожку, потискаться, мало ли причин.
с логикой "села в авто, пришла в гости и т.д. - обязана дать" на зоне потом вам объясняют о необязательности такого обмена
+14
-2
+12
Ответ Циник Петербургский
Согласен. Футболисты зачастую не блещут умом. Но, тем не менее, это не означает, что по этой причине они преступники. По поводу Алвеса и его предполагаемого преступления. У меня есть серьезные сомнения в честности этой девушки и правдивости ее показаний. Но я - не суд. И мои сомнения - это только мои сомнения.
Стоит отметить и то что она отказалась от денег, а денег Дани мог предложить много. Зачем ей весь этот позор на весь мир просто так? Парой люди, имеющие много власти и денег, начинают глупо верить в свою безнаказанность.
+9
0
+9
А полицейский не рассказал, зачем она пошла с мужиком в туалет?
+34
-28
+6
Алвес 4 раза менял показания - не самый хороший признак.
+7
-2
+5
Ответ Momos
А полицейский не рассказал, зачем она пошла с мужиком в туалет?
Какая разница? Если пошла значит не должна отказываться или как?
+7
-2
+5
Ответ Ярик01
покурить, вдохнуть дорожку, потискаться, мало ли причин. с логикой "села в авто, пришла в гости и т.д. - обязана дать" на зоне потом вам объясняют о необязательности такого обмена
там объяснят другое: попал на зону - обязан дать.
+4
0
+4
Ответ MagicWithoutBorders
Сначала она зачем-то идёт в туалет за парнем, а потом… ее трясёт, ей плохо, она плачет, у нее моральная травма, она хочет справедливости… Нисколько не оправдываю Дани, если он реально ее изнасиловал, но зачем идти в туалет с парнем?
сколько можно раз задавать этот дебильный вопрос?
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+3
Ответ бек саидов
этому тоже нельзя верить , мало что ли писали журналисты на эту тему
это да. журналистам нельзя, адвокатам нельзя, суду нельзя, полиции нельзя, камерам нельзя, потерпевшей нельзя.
верить можно только Алвесу. правда, не совсем понятно, какой же версии.
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Ответ Михон Мясной
Нифига себе, сколько аленей отчаянно минусует!))
Плюсанул.
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Ответ Михон Мясной
Комментарий скрыт
Шурыгина
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+1
Очень хорошо, деньги вычёркиваем.
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Ответ Fatty Toni
Очередной барсаглор, защищающий экс-каталонца. *Зевая* - Уже даже как-то скучно становится.... За рычагами своими следите внимательнее, чтобы не вляпываться...
да мне плевать, за какую команду он играл, я бы так и Роналду защищал в его истории в Лас-Вегасе. У меня с рычагами все ок.
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Ответ umnik3
Так у меня то нет отрицательной реакции на желание Алвеса вдуть симпатичной девушке. Для тебя это нонсенс, вот и вывод, что у тебя на пол шестого.
Очередной барсаглор, защищающий экс-каталонца. *Зевая* - Уже даже как-то скучно становится.... За рычагами своими следите внимательнее, чтобы не вляпываться...
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Ответ umnik3
У тебя на полшестого давно что-ли?
Нет, я же не ты))
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Ответ Momos
А полицейский не рассказал, зачем она пошла с мужиком в туалет?
а ты с мужиками в туалет ходишь?
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Ответ Vikeif
Стоит отметить и то что она отказалась от денег, а денег Дани мог предложить много. Зачем ей весь этот позор на весь мир просто так? Парой люди, имеющие много власти и денег, начинают глупо верить в свою безнаказанность.
Про людей, имеющих власть и деньги, спорить не буду. Более того, мне иногда встречались ситуации, когда такие люди всерьез думали, что они бессмертны ;) Например, гоняя с нарушениями всех возможных правил и даже элементарной логики. Поскольку они по привычке думали, что от всего можно откупиться. А вот от законов физики и смерти откупиться почему-то не удавалось...

Насчет мотивации этой девушки... Всяко может быть. Возможно, Вы правы. Но не исключено и то, что у нее были какие-то иные мотивы, кроме получения денег сразу. Это, на мой взгляд, вряд ли реально понять, не будучи достаточно близко с ней знакомым.
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Все еще не понимаю, после того как ее облапали в вип-зоне, она зачем-то поперлась с ним в туалет, при том что была с двумя подругами (которые почему-то не помогли ей, и не сообщили охране), где логика?
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