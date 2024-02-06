Полицейский по делу Алвеса заявил, что кадры с камер наблюдения подтверждают версию об изнасиловании: «Девушка сказала, что ей нужны не деньги, а справедливость»
Полицейский по делу Алвеса заявил, что кадры камер подтверждают версию истицы.
Напомним, вчера начался суд над бывшим защитником «Барселоны» и сборной Бразилии. С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.
Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.
Сотрудник Mossos d’Esquadra, полиции Каталонии, дал показания по делу. Этот полицейский (пол и имя не уточняются) первым общался с девушкой после предполагаемого изнасилования.
«Ей было плохо, ее трясло, она плакала. Нам пришлось ее довольно долго успокаивать, потому что она не могла говорить.
Она рассказала, что этот человек [Алвес] не давал ей покинуть то место, где она находилась, прикасался к ее половым органам изнутри.
Она сказала, что ей не нужны деньги, ей нужна справедливость. Мы дали ей советы насчет того, следует ли сообщать о фактах или нет», – рассказал полицейский.
Сотрудник полиции заявил, что кадры с камер наблюдения клуба полностью подтверждают версию истицы.
Кроме того, многие сотрудники полиции, дававшие показания, вспоминали тяжелое эмоциональное состояние девушки при рассказе о случившемся.
с логикой "села в авто, пришла в гости и т.д. - обязана дать" на зоне потом вам объясняют о необязательности такого обмена
верить можно только Алвесу. правда, не совсем понятно, какой же версии.
Насчет мотивации этой девушки... Всяко может быть. Возможно, Вы правы. Но не исключено и то, что у нее были какие-то иные мотивы, кроме получения денег сразу. Это, на мой взгляд, вряд ли реально понять, не будучи достаточно близко с ней знакомым.