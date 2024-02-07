Овечкин забил 832-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 62 шайбы

Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забил 832-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:5). 

Во втором периоде 38-летний россиянин поразил ворота «Канадиенс» броском из правого круга вбрасывания. 

В активе нападающего стало 32 (10+22) очка в 45 играх при полезности «минус 16». 

Овечкин (832 шайбы в 1392 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх). 

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67 комментариев
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- 832-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-62 шайбы ), действующие: Кросби-577(21-й), Стэмкос-536(35-й), Малкин-487(51-й),
- 832-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -577(8-й), Стэмкос-536(16-й), Малкин-487(24-й),
-630-я игра с заброшенными шайбами(3-й, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-466
-408-я домашняя (4-й, 3-й Ягр- 411, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -309(24-й )
-524-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-405(16-й)
-275-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –
192(23-й)
-904-я в РС и КС, Ови 832+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -648(22-й), Стэмкос-581(38-й),
- 357-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-277(15-й)
-126-я Ови после 35 лет(14-й,13-й Марло -129, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-113(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-102-я после 36 лет(17-й, 16-й Кук-103,1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-99( 18-й)
-52-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-74(15-й)
-10-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий Павелски-47
+176
-18
+158
-109-я в феврале в 197 играх РС (12-й,11-й Эспозито-110, 2-й Гретцки-136, 1-й Г. Хоу-151 в 303 играх ) преследователь –Стэмкос - 83(33-й)
-148-я шайба во вторник в 222 игре(1-й, 2-й Тротье -145 в 296 играх, 3-й Босси-135,) преследователь – Стэмкос-102 в 215 играх(12-й)
-6512-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-3974(26-й), Кросби-3963(28-й)
-7149-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4505(23-й)
-3544-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3778,1-й Кэл Клаттербак-3902)
-4173-й хит в КС и РС(3-й, 1-2-й Кэл Клаттербак -4251, Мартин -4251)
-1517-е очко в РС, 832+685 (16-й, 15-й Коффи-1531, 12-й Кросби -1553, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1269(39-й)
-1517-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1553, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1269(16-й)
-1658-е очко в РС и КС, 904+754, (16-й, 15-й Торнтон -1673, 11-й Кросби-1754, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1449(31-й)
-38-я шайба и 66-е очко в 57-й игре с Монреалем в РС , 253-й бросок в створ,
- Сэм Монтембо стал 131-м вратарем лиги пропустившим от Ови 2 и более шайб,( в его воротах побывали: 777 и 832-я шайбы Ови) в 4 играх при 17 бросках в створ
-10-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829 и 832-я шайбы Ови, 16-й показатель в Вашингтоне, 2-й Карлсон-94, 1-й показатель у Бэкстрема -136
+113
-15
+98
До рекорда Овечкина 63 шайбы :)
+58
-7
+51
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 832 ( 1392 матча ) - 0, 598 за игру.
+50
-8
+42
Овечкин 832 Роналду 873 Гретцки 894
+47
-8
+39
Ответ ДаняЖигулёвск
Дух, твой выход
Вы его конферансье что ли? 😂
+34
-2
+32
Идет по графику 17 шайб за сезон.
С учетом темпа последних матчей - на 20 шайб за сезон.
В принципе, приемлемо.
+33
-4
+29
Ответ albert_lucky
Пеле - 1281.
Васян с соседнего двора - 4611
+30
-3
+27
Ответ Кино Музыка
Идет по графику 17 шайб за сезон. С учетом темпа последних матчей - на 20 шайб за сезон. В принципе, приемлемо.
По "графику" идёт Вашингтон, приближая себя к вылету из плей офф.
+28
-4
+24
Ответ igoru
Овечкин 832 Роналду 873 Гретцки 894
Джордан 32292
+19
-1
+18
Ответ Олег Рогозин
По "графику" идёт Вашингтон, приближая себя к вылету из плей офф.
С дебютным сезоном нового тренера иллюзий особых и не было. Плюс куча народу не в форме. Грустно, но не трагедия.
+21
-4
+17
Ответ albert_lucky
Васян на сайте ФИФА не обнаружен.
Официально признано 700 с чем-то голов Пеле, остальное он каким-то днарям считал, в том числе за команду береговой охраны
+15
-2
+13
за два месяца еще 10 очку интересно осилит ?
+12
-1
+11
Если из правого, то должно считаться за 2
+12
-1
+11
Ответ igoru
Овечкин 832 Роналду 873 Гретцки 894
Пеле - 1281.
+21
-11
+10
Ответ albert_lucky
Пеле - 1281.
Фриденрайх - 1329
+10
-4
+6
До рекорда Овечкина 68 шайб.
+11
-5
+6
Ответ Александр Степанов
До рекорда Овечкина 63 шайбы :)
Это 2-3 сезона. Саше удачи, но давайте не будем делать вид, что это будет легко.
+8
-3
+5
Ответ Шурум-Бурум
ну года 3-4 у него есть, но, кривая заброшенных шайб упрямо ползёт вниз. Уходить надо вовремя, а не быть обузой для клуба. Вряд Вашингтон будет сидеть и смотреть эти 3-4 года, как Овечкин наковыривает свои 7-10 шайб за сезон.
Да будет, конечно. А то прям без Овечкина, Вашингтон первый претендент на Кубок Стэнли) А под этот рекорд они будут хайповать, привлекать болельщиков, да и команду пересобрать можно за 3-4 года
+4
0
+4
Ответ Кино Музыка
Идет по графику 17 шайб за сезон. С учетом темпа последних матчей - на 20 шайб за сезон. В принципе, приемлемо.
Все равно, даже 20 будет мало. В оставшихся двух сезонах нужно будет держать планку в 25+ шайб. Пока непонятно, за счет чего.
+5
-1
+4
Ответ sportyara
Васян с соседнего двора - 4611
Васян на сайте ФИФА не обнаружен.
+6
-2
+4
Ответ igoru
Овечкин 832 Роналду 873 Гретцки 894
Овечкин - Чемпион мира( трёхкратный), Роналду - Криштиану))
+9
-5
+4
Ответ Ramazan Abdokov
блин зачем об этом писать,это не достижение,по такому графику,ему лет 5 ещё надо играть,чтобы дойти до Гретцки,а он еле еле сейчас вытягивает
Конечно не достижение. Ведь кучу игроков в мире забросили в НХЛ 832 шайбы за свои карьеры, рядовое событие.
+6
-2
+4
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) : 1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру. 2) ОВЕЧКИН - 832 ( 1392 матча ) - 0, 598 за игру.
До Гретцки 95 матчей и 62 шайбы.
Нереальный график.
А за 195 матчей, до конца контракта, реальный.
+7
-3
+4
Ответ genowayy
Все равно, даже 20 будет мало. В оставшихся двух сезонах нужно будет держать планку в 25+ шайб. Пока непонятно, за счет чего.
Вот пусть и думает. Это не тот рекорд, чтобы сам дался в руки)
+6
-2
+4
Офис переехал в правое крыло
+5
-1
+4
Не тот круг! Почему засчитали?
+6
-2
+4
Ответ Александр Северный
Овечкин - Чемпион мира( трёхкратный), Роналду - Криштиану))
серьёзно?
сравнивать ЧМ по хоккею и по футболу?
ЧМ по футболу нужно сравнивать с олимпиада ми.
вот ЛЧ и кубок Стенли можно сравнить каждый проводится каждый год.
и тут 5-1 в пользу португальца.
+4
-1
+3
Ответ sportyara
Васян с соседнего двора - 4611
и это только с левой😉
+3
0
+3
Ответ Олег Рогозин
По "графику" идёт Вашингтон, приближая себя к вылету из плей офф.
Теперь ещё и без 2 центров основных
+3
-1
+2
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