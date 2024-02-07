Овечкин забил 832-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 62 шайбы
Александр Овечкин забил 832-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:5).
Во втором периоде 38-летний россиянин поразил ворота «Канадиенс» броском из правого круга вбрасывания.
В активе нападающего стало 32 (10+22) очка в 45 играх при полезности «минус 16».
Овечкин (832 шайбы в 1392 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
- 832-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -577(8-й), Стэмкос-536(16-й), Малкин-487(24-й),
-630-я игра с заброшенными шайбами(3-й, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-466
-408-я домашняя (4-й, 3-й Ягр- 411, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -309(24-й )
-524-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-405(16-й)
-275-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –
192(23-й)
-904-я в РС и КС, Ови 832+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -648(22-й), Стэмкос-581(38-й),
- 357-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-277(15-й)
-126-я Ови после 35 лет(14-й,13-й Марло -129, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-113(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-102-я после 36 лет(17-й, 16-й Кук-103,1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-99( 18-й)
-52-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-74(15-й)
-10-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий Павелски-47
-148-я шайба во вторник в 222 игре(1-й, 2-й Тротье -145 в 296 играх, 3-й Босси-135,) преследователь – Стэмкос-102 в 215 играх(12-й)
-6512-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-3974(26-й), Кросби-3963(28-й)
-7149-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4505(23-й)
-3544-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3778,1-й Кэл Клаттербак-3902)
-4173-й хит в КС и РС(3-й, 1-2-й Кэл Клаттербак -4251, Мартин -4251)
-1517-е очко в РС, 832+685 (16-й, 15-й Коффи-1531, 12-й Кросби -1553, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1269(39-й)
-1517-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1553, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1269(16-й)
-1658-е очко в РС и КС, 904+754, (16-й, 15-й Торнтон -1673, 11-й Кросби-1754, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1449(31-й)
-38-я шайба и 66-е очко в 57-й игре с Монреалем в РС , 253-й бросок в створ,
- Сэм Монтембо стал 131-м вратарем лиги пропустившим от Ови 2 и более шайб,( в его воротах побывали: 777 и 832-я шайбы Ови) в 4 играх при 17 бросках в створ
-10-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829 и 832-я шайбы Ови, 16-й показатель в Вашингтоне, 2-й Карлсон-94, 1-й показатель у Бэкстрема -136
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 832 ( 1392 матча ) - 0, 598 за игру.
С учетом темпа последних матчей - на 20 шайб за сезон.
В принципе, приемлемо.
Нереальный график.
А за 195 матчей, до конца контракта, реальный.
сравнивать ЧМ по хоккею и по футболу?
ЧМ по футболу нужно сравнивать с олимпиада ми.
вот ЛЧ и кубок Стенли можно сравнить каждый проводится каждый год.
и тут 5-1 в пользу португальца.