РУСАДА будет мониторить деятельность Валиевой во время дисквалификации

В РУСАДА рассказали, будут ли контролировать отбытие дисквалификации Валиевой.

« , как любое национальное антидопинговое агентство, осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации.

Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу на сайте РУСАДА «Сообщи о допинге». В 2023 году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации.

При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена. В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту.

Если устанавливается причастность иных лиц, также может быть открыто дело по нарушению, предусмотренному п. 4.9 Общероссийских антидопинговых правил, – соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица», – сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?