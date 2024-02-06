РУСАДА будет мониторить деятельность Валиевой во время дисквалификации

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание дисквалификации ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

В РУСАДА рассказали, будут ли контролировать отбытие дисквалификации Валиевой.

«РУСАДА, как любое национальное антидопинговое агентство, осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации.

Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу на сайте РУСАДА «Сообщи о допинге». В 2023 году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации.

При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена. В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту.

Если устанавливается причастность иных лиц, также может быть открыто дело по нарушению, предусмотренному п. 4.9 Общероссийских антидопинговых правил, – соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица», – сообщили в пресс-службе РУСАДА. 

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

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60 комментариев
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Ответ lepestok
ради себя. не может она уйти, не сказав последнего слова. Конечно, решение в любом случае за ней. Но мотивация вернуться у нее должна быть.
Какое слово? У Тутберидзе после 18 никто не катается
+24
-8
+16
а что чинуши из федры и ОКР? Признали дисквал?
+17
-3
+14
На месте Камилы плюнула бы на всех,закончила карьеру и каталась бы в своё удовольствие на шоу.Ради кого своё здоровье и нервы гробить,ради своих же соотечественников,готовых воткнуть нож в спину и сожрать с потрохами.
+25
-14
+11
А кто будет мониторить деятельность РУСАДА? И кто ответит за слив конфиденциальной инфы? И почему РУСАДА устранилось от выбора арбитра и молча позволило ИСУ и ВАДА поставить американца? И почему ходят слухи, что РУСАДА нарушило анонимность пробы и написало на пробе возраст спортсменки? В общем, в топку русаду.
+14
-6
+8
Будут смотреть Песню года?
+11
-4
+7
Это постоянная практика в отношении любого дисквалифицированного лица, но звучит так, как будто опять злобные люди нашу гордость обижают.
+13
-6
+7
Лучше бы за окружением помониторили внимательно!
+10
-4
+6
надеюсь, дышать ей разрешат)
+13
-8
+5
Ответ Olga Tchistyakov
На месте Камилы плюнула бы на всех,закончила карьеру и каталась бы в своё удовольствие на шоу.Ради кого своё здоровье и нервы гробить,ради своих же соотечественников,готовых воткнуть нож в спину и сожрать с потрохами.
Нет ничего глупее, чем говорить, что бы ты сделал, если бы был на её месте.
+5
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+4
Ответ Oleandra
Не оставляют попыток выйти на Тутберидзе)
Почему нет?
Тутберидзе сама говорила о заинтересованности в расследовании. Если все чисто, значит она просто заткнет рот своим недоброжелателям.
+5
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+4
Ответ Amneris
Ну, в случае с Валиевой, им, возможно и не придется париться, если она, по традиции старших подруг, поставит "на паузу" карьеру или вообще ее завершит. Это как раз в интересах ФФКР - подарят от дяди Романа ей билет на какой-нибудь бал Tatler для более близкого знакомства с "лучшими людьми" страны.
даже если завершит карьеру, ограничения на срок дисквалификации останутся
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Пять дел за год - похоже, офигенно часто приходит информация по конфиденциальному каналу. Пора организовывать всероссийский почин "Настучи на чемпиона".
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В докладах Макларена и комиссии Паунда подробно написано как РусАДА «осуществляла мониторинг» года так до 2015😂 Доходило до того, что допинг стал инструментом, чтобы пропихнуть в сборную РФ по циклическим видам «кого надо»: «своих да наших» не ловили и отмазывали, а вот «чужих» наказывали по всей строгости, поэтому обойти нужных людей в условиях подобной «честной» конкуренции у них не было никакой возможности
+7
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Ответ Sat397
Не удивлюсь если придумают какое нибудь нарушение на пустом месте, типа рядом прошла со спортсменкой "сборной" не выступающей много лет, и ещё добавят лет пять дисквалификации. В 4 года тоже мало кто верил, для защищенного лица, но для граждан России там особые законы. Особенно для талантливых граждан - Камила сначала Алысу Лью выиграла пару раз, потом и в команднике хорошо выступила с другими спортсменами, два раза американцам дорогу перешла.
Для особо талантливых граждан, что такое "Камила сначала Алысу Лью выиграла пару раз"?
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Ответ Olga Tchistyakov
Если завершит карьеру, никто ей не указ.Она будет недействующим спортсменов,причём тут ФФКР?
Даже если завершает карьеру, правила дисквалификации должна соблюдать
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Ответ Юркин Клоп
Будут смотреть Песню года?
Стучать сейчас на Валиеву будут доброжелатели что РУСАДА зазлебнется в поступающих заявлениях.
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Ответ Ad notam
Как по мне, нужно прекратить сотрудничество с организациями где правят бал шулера англосаксы - WADA, CAS, IOC. Развивать свой спорт, из РУСАДА выгнать "гестаповцев" из WADA и их прихлебателей. IMHO
Сид на диване чего бы и нет. Спортсменов, гробящих здоровье спросили?
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Ответ DLek
А не специально ли ее слили? Ради того, чтобы восстановить статус РУСАДА. Чтобы показать независимость РУСАДА в деле "любимицы"? Не РУСАДА ли ее реально завалил в суде, а потом требует скрыть резулятивную часть?
> Чтобы показать независимость РУСАДА в деле "любимицы"?

Как показать независимость РУСАДА, если оно такое "независимое", что полностью оправдало Валиеву, не применило никакие санкции, за исключением аннулирования её результата в ту дату, когда была взята проба?
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Ответ Olga Tchistyakov
На месте Камилы плюнула бы на всех,закончила карьеру и каталась бы в своё удовольствие на шоу.Ради кого своё здоровье и нервы гробить,ради своих же соотечественников,готовых воткнуть нож в спину и сожрать с потрохами.
ради себя. не может она уйти, не сказав последнего слова. Конечно, решение в любом случае за ней. Но мотивация вернуться у нее должна быть.
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Ответ papadok
Пять дел за год - похоже, офигенно часто приходит информация по конфиденциальному каналу. Пора организовывать всероссийский почин "Настучи на чемпиона".
Без всякого почина "дятлы" стучат по всей стране...
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Ответ Wini Chemin
а что чинуши из федры и ОКР? Признали дисквал?
Конечно.Они ещё надеются позагорать в Ницце,попить чаю в Лондоне и побродить по 5-й авеню.....
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Ответ Wini Chemin
а что чинуши из федры и ОКР? Признали дисквал?
А что им остается?
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Ответ Wini Chemin
ну вот Железяка во вконтакте призывает провести награждение олимпийских чемпионов, показательное
Хорошая идея, ФФКР будет как унтер-офицерская вдова, что сама себя высекла под приостановление членства или исключение из ISU.
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Так по официальной версии надо мониторить не ее деятельность, а деятельность её деда
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Если РуСАДА чего нибудь не заметит ей ВАДА напомнит через те же механизмы
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Ответ Боевой Бурят Путина
Я тоже думаю, что она закончит. И ей даже особого смысла нет оставаться в спорте, потому что поезд ушел. Ну а так, Алину Маратовну ведь тоже когда-то дисквалифицировали, но на два года, правда потом она вернулась. Тогда кстати тоже «не понимали», зачем допинг в гимнастике, и как фуросемид попал в организм, были версии про заговор. Но в итоге-то как все получилось, еще и Олимпийский огонь несла на стадионе в Сочи, хотя после допинг-историй прямо запрещено участие в эстафетах. Ведь некоторым закон не писан
Она еще и по характеру не тот человек, чтобы, несмотря даже на читерскую историю, возмутиться и сквозь зубы заставлять себя сидеть на адских диетах и тренироваться на частных катках. Я уже писала как-то, что Тутберидзе взращивает не честолюбивых атлетов по духу, а (по ее же словам) "продукт" на один олимпийский цикл. Как только потребности в квартиромашине удовлетворены, "продукт" выбрасывается из "холодильника".

Да, с Кабаевой было много вопросов по эстафете, но в контексте допинг-истории (тут надо отдать должное ей и Винер тех лет) она сразу призналась, что прием был, поэтому получила всего год. И, насколько я помню, никто тогда такую мощную пиар-акцию не запускал. Суперпромоушн пошел уже после золота в Афинах и других историй, но все-таки у нее это была вторая олимпиада в 21 или 22 года. Не представляю себя никого из ТШТ, кто мог бы одного спортсмена вести аж два цикла :)
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Ответ Ad notam
Как по мне, нужно прекратить сотрудничество с организациями где правят бал шулера англосаксы - WADA, CAS, IOC. Развивать свой спорт, из РУСАДА выгнать "гестаповцев" из WADA и их прихлебателей. IMHO
Прекращай.Заодно откажись от интернета.
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Шестерки вады, разогнать бы вас всех!
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Ответ Olga Tchistyakov
Если завершит карьеру, никто ей не указ.Она будет недействующим спортсменов,причём тут ФФКР?
Это так не работает) та же Сотскова, которая попалась на допинге уже после (!) завершения карьеры всё равно не имеет права работать тренером. ДАЖЕ после завершения карьеры.
Так что не имеет значения, действующий спортсмен или не действующий - пока действует срок дисквалификации, все ограничения должны соблюдаться. В зарубежных шоу Камила и сейчас может участвовать, а вот во внутренних... Ну может быть, только у Авербуха, он вроде бы на свои и спонсорские ставит, а не на гранты. Но и то не факт
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Ответ lepestok
после 18 вообще никто в России не катается) кроме Туктика
Почему? Казашке, было 19
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