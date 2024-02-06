РУСАДА будет мониторить деятельность Валиевой во время дисквалификации
В РУСАДА рассказали, будут ли контролировать отбытие дисквалификации Валиевой.
«РУСАДА, как любое национальное антидопинговое агентство, осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации.
Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу на сайте РУСАДА «Сообщи о допинге». В 2023 году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации.
При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена. В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту.
Если устанавливается причастность иных лиц, также может быть открыто дело по нарушению, предусмотренному п. 4.9 Общероссийских антидопинговых правил, – соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица», – сообщили в пресс-службе РУСАДА.
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Тутберидзе сама говорила о заинтересованности в расследовании. Если все чисто, значит она просто заткнет рот своим недоброжелателям.
Как показать независимость РУСАДА, если оно такое "независимое", что полностью оправдало Валиеву, не применило никакие санкции, за исключением аннулирования её результата в ту дату, когда была взята проба?
Да, с Кабаевой было много вопросов по эстафете, но в контексте допинг-истории (тут надо отдать должное ей и Винер тех лет) она сразу призналась, что прием был, поэтому получила всего год. И, насколько я помню, никто тогда такую мощную пиар-акцию не запускал. Суперпромоушн пошел уже после золота в Афинах и других историй, но все-таки у нее это была вторая олимпиада в 21 или 22 года. Не представляю себя никого из ТШТ, кто мог бы одного спортсмена вести аж два цикла :)
Так что не имеет значения, действующий спортсмен или не действующий - пока действует срок дисквалификации, все ограничения должны соблюдаться. В зарубежных шоу Камила и сейчас может участвовать, а вот во внутренних... Ну может быть, только у Авербуха, он вроде бы на свои и спонсорские ставит, а не на гранты. Но и то не факт