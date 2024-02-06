Агент Чалова просит 4 млн евро у ЦСКА за продление контракта и отступные для Европы 6 млн. Клуб предлагает продление без бонусов и 50% от суммы выкупа за 8 млн евро (Иван Карпов)
Федор Чалов хочет отступные для Европы в случае продления контракта с ЦСКА.
Действующее соглашение 25-летнего нападающего с армейцами рассчитано до конца 2024 года. Стороны пока не пришли к согласию, Евгений Гинер пригласил Федора обсудить контракт, форвард ЦСКА улетел со сборов в Москву.
По новому контракту с ЦСКА Чалов может зарабатывать 2,5-3 млн евро за год в зависимости от срока и бонусов (сейчас он получает 1,2 млн за сезон), в таком случае он станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде.
Сторона игрока хотела бы получить подписной бонус 4 млн евро, часть из этих денег – агентские. Московский клуб согласен дать бонус Чалову, но не согласен на такую комиссию для Кристиана Эмиле за продление своего же футболиста.
Кроме того, Чалов хочет прописать в сделке опцию выкупа за 6 млн для клубов из Европы. ЦСКА готов пойти на это, но в таком случае без выплаты подписного бонуса, иначе клуб уйдет в минус, если игрок уедет за такие деньги после всех затрат на продление контракта.
ЦСКА предлагает Чалову продлить соглашение с повышением зарплаты, но без бонусов. Взамен клуб предлагает ему 50% от суммы будущего трансфера. В таком случае опция для топ-лиг Европы составит 8 млн евро. При трансфере Федор получит те же 4 млн, которые сторона игрока просила в виде подъемных и агентской комиссии, а клуб заработает на воспитаннике 4 млн.
До сегодняшнего дня Чалов отказывался от контракта – и эта его позиция неизменна уже больше года переговоров. Главная причина – мечта поиграть в Европе. Также важно влияние агента Эмиле, который понимает, что трудоустроить нападающего в хороший зарубежный клуб свободным агентом будет ему проще и выгоднее.
В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 18 матчей в Мир РПЛ и 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Вывод: Не надо насильно передерживать молодых засветившихся игроков, а продавать их сходу как Динамо и Захаряна, на не загонять за них неадекватные ценники.
Понятное дело, что клуб на Феде много не заработает, но он о своих приоритетах говорил очень давно.
Считаю предложение клуба компромиссным. Думаю на близких к условиях ЕЛГ сойдутся.
Главное в 25ом году перейти в норм клуб
Но его продолжают постить, потому что он чья-то прокладка.
"Одновременно с ЦСКА — агент общается и с Зенитом. Но обсуждают они лишь переход следующей зимой в статусе свободного агента".