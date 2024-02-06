Агент Чалова просит 4 млн евро у ЦСКА за продление контракта и отступные для Европы 6 млн. Клуб предлагает продление без бонусов и 50% от суммы выкупа за 8 млн евро (Иван Карпов)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Федор Чалов деньги Кристиан Эмиле Футбол

Федор Чалов хочет отступные для Европы в случае продления контракта с ЦСКА.

Действующее соглашение 25-летнего нападающего с армейцами рассчитано до конца 2024 года. Стороны пока не пришли к согласию, Евгений Гинер пригласил Федора обсудить контракт, форвард ЦСКА улетел со сборов в Москву.

По новому контракту с ЦСКА Чалов может зарабатывать 2,5-3 млн евро за год в зависимости от срока и бонусов (сейчас он получает 1,2 млн за сезон), в таком случае он станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде.

Сторона игрока хотела бы получить подписной бонус 4 млн евро, часть из этих денег – агентские. Московский клуб согласен дать бонус Чалову, но не согласен на такую комиссию для Кристиана Эмиле за продление своего же футболиста.

Кроме того, Чалов хочет прописать в сделке опцию выкупа за 6 млн для клубов из Европы. ЦСКА готов пойти на это, но в таком случае без выплаты подписного бонуса, иначе клуб уйдет в минус, если игрок уедет за такие деньги после всех затрат на продление контракта.

ЦСКА предлагает Чалову продлить соглашение с повышением зарплаты, но без бонусов. Взамен клуб предлагает ему 50% от суммы будущего трансфера. В таком случае опция для топ-лиг Европы составит 8 млн евро. При трансфере Федор получит те же 4 млн, которые сторона игрока просила в виде подъемных и агентской комиссии, а клуб заработает на воспитаннике 4 млн.

До сегодняшнего дня Чалов отказывался от контракта – и эта его позиция неизменна уже больше года переговоров. Главная причина – мечта поиграть в Европе. Также важно влияние агента Эмиле, который понимает, что трудоустроить нападающего в хороший зарубежный клуб свободным агентом будет ему проще и выгоднее.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 18 матчей в Мир РПЛ и 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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43 комментария
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Пора отпустить мальчика
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Парни, футболисты, я не шарю, объясните. То есть агент требует огромную личку и при этом дешманскую компенсацию для евролиг, которые сейчас даже за калек 10+ платят?)
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Гинер сам виноват, надо было продавать игрока, пока Кристалл Пэлас 10 млн за нег давал, но аж 30 загнул, думал как Головина все подряд игроков за 30 млн втюхивать будет? Жадность фрайера сгубила. Агент там тоже каонечно то ещё изделие6 вообще интересно, почему на коренном воспитаннике ЦСКА должен зарабатывать какой-то левый иностранный агент, а клуб, воспитавший игрока нести убытки??? Бред же полный.
Вывод: Не надо насильно передерживать молодых засветившихся игроков, а продавать их сходу как Динамо и Захаряна, на не загонять за них неадекватные ценники.
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+12
Ответ Егор Параскун
Парни, футболисты, я не шарю, объясните. То есть агент требует огромную личку и при этом дешманскую компенсацию для евролиг, которые сейчас даже за калек 10+ платят?)
Это пипец!! Чтобы продлить своего футболиста надо дать на лапу агенту 😠😠😠😠😠
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Ничего не понял. Но, вроде бы, слишком много кушать!
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Профессия футбольного агента противнее журналистов и коллекторов
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Сами виноваты,надо было отпускать Чалова в Кристал Пэлас,когда был спрос. А теперь руководство клуба пожинает плоды собственных действий и поступков.
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Если откинуть все вводные, то конечно сумма отступных за Федю смешная. Но его желание уехать и развиваться вызывает уважение.
Понятное дело, что клуб на Феде много не заработает, но он о своих приоритетах говорил очень давно.
Считаю предложение клуба компромиссным. Думаю на близких к условиях ЕЛГ сойдутся.
Главное в 25ом году перейти в норм клуб
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Ответ Ярик01
Новиков скромно про Зенит не стал из текста добавлять "Одновременно с ЦСКА — агент общается и с Зенитом. Но обсуждают они лишь переход следующей зимой в статусе свободного агента".
Фанат Рио-да-Жанейро не будет добавлять такого, иначе на его любимый клуб ожидаемо выльются справедливые помои)))
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Странно конечно,тебе и так поднимают ЗП,казалось бы надо радоваться,но за это еще нужно игроку подъемные давать))Кто придумал это?Надо попросить у своего начальства прибавку к ЗП и что бы выплатили перед этим мне миллион, иначе уйду от них.
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Инсайды Карпова это как палец в небо. Редко угадывают.

Но его продолжают постить, потому что он чья-то прокладка.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Ну пока он вместо сборов будет болтать о контракте - так и форму растеряет. Дождался бы окончания контракиа и свободным агентом уехал. Гинер его не продаст.
Ну не продаст, вообще потеряет даром. Раньше надо было продавать после первого же успешного сезона с 15-ю мячами и 7-ю пасами, а не жлобиться.
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Хотят Гинера развести, наивные. Вы ещё не знаете Паниковского, т.е. Гинера! Гинер вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!
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Как же мерзки «вражьи» агенты
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С такими отступными такая личка - сюр. Как правило, сумму лички надо умножать на длительность контракта, и эту сумму считать минимальной для продажи основного игрока. Ну то есть 6 млн отступных это сейчас его красная цена.
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Ответ Егор Параскун
Парни, футболисты, я не шарю, объясните. То есть агент требует огромную личку и при этом дешманскую компенсацию для евролиг, которые сейчас даже за калек 10+ платят?)
За калек может и платят, а за игроков РПЛ не очень. Скажем, из Великобритании, Германии или Нидерландов армейцам ни копейки не заплатят, это ясно. За того же Захаряна дали 13, но у ЦСКА есть свои дополнительные санкции. Так что очевидно, что уход свободным агентов радикально расширяет пространство вариантов в Европе
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Ответ Black Banana
Если откинуть все вводные, то конечно сумма отступных за Федю смешная. Но его желание уехать и развиваться вызывает уважение. Понятное дело, что клуб на Феде много не заработает, но он о своих приоритетах говорил очень давно. Считаю предложение клуба компромиссным. Думаю на близких к условиях ЕЛГ сойдутся. Главное в 25ом году перейти в норм клуб
так он может не продлевать и летом уехать за 1-2 млн
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Ответ Spartakus1984
Странно конечно,тебе и так поднимают ЗП,казалось бы надо радоваться,но за это еще нужно игроку подъемные давать))Кто придумал это?Надо попросить у своего начальства прибавку к ЗП и что бы выплатили перед этим мне миллион, иначе уйду от них.
Если у тебя будет альтернатива - конкурент дает + 4 миллиона подъемные или остаешься на старой работе, что тебя не очень то и устраивает, и за меньшие деньги, что же ты выберешь?
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Карп, под столом у Гинера стенографировал.
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Гинеру дешевле будет устранить наглого агента,а затем Чалов как миленький подпишет контракт
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Фёдору только удачи! Заслужил!
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Но переплачивает и балует российских игроков Зенит 😂
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Что-то все больше и больше кажется, что ЛЮБОЙ лимит - зло. Если бы не необходимость выпускать на поле какое-то количество "своих", то с подобными запросами любой клуб РПЛ просто дал бы пенделя Чалову в сторону Европы и нашел аналогичного игрока раза в два дешевле.
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Спасибо. Ни хрена не понял, но держите в курсе.
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Подписной бонус агенту за переподписание своего же игрока - это сюр! ЦСКА правильно делает, агенты уже совсем охренели!
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Новиков скромно про Зенит не стал из текста добавлять
"Одновременно с ЦСКА — агент общается и с Зенитом. Но обсуждают они лишь переход следующей зимой в статусе свободного агента".
+4
-4
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Ну пока он вместо сборов будет болтать о контракте - так и форму растеряет. Дождался бы окончания контракиа и свободным агентом уехал. Гинер его не продаст.
+1
-1
0
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