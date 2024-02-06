Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже. «Реал» недоволен, но запрещать не будет

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе олимпийская сборная Франции Футбол

Килиан Мбаппе сыграет на Олимпиаде-2024, несмотря на недовольство «Реала».

После Евро-2024 форвард «ПСЖ» намерен принять участие в футбольном турнире на Играх в Париже, который пройдет с 24 июля по 10 августа.

По данным El Debate, «Реал», будущий клуб француза, не заинтересован в том, чтобы Мбаппе играл на Олимпиаде, но не будет запрещать ему делать это, несмотря на чрезмерную нагрузку на нападающего и его фактическое отсутствие в предсезонке мадридского клуба.

Мбаппе заключит с «Реалом» контракт на 6 лет. Подписной бонус – около 100 млн евро, зарплата – 32 млн в год чистыми (El Debate)

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57 комментариев
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Мбаппе хочет играть в Лиге 1 за ПСЖ, а в ЛЧ за Реал. И чтобы деньги платили и там и там. Реал недоволен, но запрещать не будет
+207
-4
+203
Он еще не игрок клуба, а клуб уже недоволен. Какой абсурд
+183
-14
+169
Ответ Игорь Мельников
Он еще не игрок клуба, а клуб уже недоволен. Какой абсурд
через месяц пойдут слухи что Реал обсуждает с Мбаппе продление контракта)
+145
-7
+138
это как делят шкуру не убитого медведя)
+22
0
+22
Ответ Игорь Мельников
Он еще не игрок клуба, а клуб уже недоволен. Какой абсурд
И я недоволен, запрещать не буду
+19
-1
+18
Таких новостей можно штамповать десятками
+17
0
+17
Ответ Tne Gold
это как делят шкуру не убитого медведя)
Скорее панцирь не убитой черепахи
+14
-1
+13
Ответ Peter Parker
Мбаппе хочет играть в Лиге 1 за ПСЖ, а в ЛЧ за Реал. И чтобы деньги платили и там и там. Реал недоволен, но запрещать не будет
Кстати, почему бы такое совместное владение клубам не организовать на отдельные турниры. Было бы тоже интересно. Какие-то клубы могли бы делать деньги, отпуская на другие турниры игроков. Раз уж логика капитализма давно убила в футболе многие дорогие болельщикам традиции и привычки, можно идти до конца
+14
-1
+13
Блин, ни одной игры не сыграл ещё за Реал, да и не факт что сыграет вообще, но что-то достали который год новости о нём и Реале.
+7
0
+7
Реал недоволен что Мбаппе остаток сезона будет играть за ПСЖ, но запрещать не будет
+7
0
+7
Ответ Игорь Мельников
Он еще не игрок клуба, а клуб уже недоволен. Какой абсурд
Они нашли друг друга)
+5
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тупейшая новость за сегодня
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Это он еще не освоился. Ждем отдельной раздевалки, своего автобуса и вип-ложи для родственников)
+4
0
+4
мбапе будет недоволен если перейдя в реал ему не вручат капитанскаю повязку
+4
-1
+3
Аня Тейлор-Джой выходит замуж. Я недоволен, но запрещать не буду.
+3
0
+3
Мадрид запрещает игроку Парижа играть на Олимпиаде,где тут логика ?
+3
0
+3
El Debate мусорный источник
+4
-2
+2
Ответ Глеб Глебыч
Кстати, почему бы такое совместное владение клубам не организовать на отдельные турниры. Было бы тоже интересно. Какие-то клубы могли бы делать деньги, отпуская на другие турниры игроков. Раз уж логика капитализма давно убила в футболе многие дорогие болельщикам традиции и привычки, можно идти до конца
Например, разрешить на плей-офф турниров арендовать игроков уже вылетевших команд
+2
0
+2
Забыли спросить Переса или не до конца смотрели сон Мбапе.
+2
0
+2
"Балтика" тоже недовольна, но запрещать не будет.
+2
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Чего только не придумают.
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Ответ ilmir2504
И я недоволен, запрещать не буду
🤝 . Франция тебя не забудет.
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Ответ sema mixajlov
через месяц пойдут слухи что Реал обсуждает с Мбаппе продление контракта)
А к апрелю, что Мбаппе недоволен в Реале и рассматривает переход в ПСЖ.
+1
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Ответ Игорь Мельников
Он еще не игрок клуба, а клуб уже недоволен. Какой абсурд
Это просто очередной фейк на тему этой журналистской мыльной оперы.
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Какой шустрый черепашка!
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Надоел бесконечный сериал Мбапе, хочу не хочу, дам не дам, и все равно мне мало…..
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Ответ Глеб Глебыч
Кстати, почему бы такое совместное владение клубам не организовать на отдельные турниры. Было бы тоже интересно. Какие-то клубы могли бы делать деньги, отпуская на другие турниры игроков. Раз уж логика капитализма давно убила в футболе многие дорогие болельщикам традиции и привычки, можно идти до конца
Зубастику в свое время прилетело предложение играть только в ЛЧ, без внутренних чашек. Не помню какой клуб. Сорвалось в последний момент
0
0
0
Ответ Глеб Глебыч
Кстати, почему бы такое совместное владение клубам не организовать на отдельные турниры. Было бы тоже интересно. Какие-то клубы могли бы делать деньги, отпуская на другие турниры игроков. Раз уж логика капитализма давно убила в футболе многие дорогие болельщикам традиции и привычки, можно идти до конца
Вы только что изобрели аренду
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Это только начало)
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Ответ YaRiTiCK
Таких новостей можно штамповать десятками
Так и делают)
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