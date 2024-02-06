Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже. «Реал» недоволен, но запрещать не будет

Килиан Мбаппе сыграет на Олимпиаде-2024, несмотря на недовольство «Реала».

После Евро-2024 форвард « » намерен принять участие в футбольном турнире на Играх в , который пройдет с 24 июля по 10 августа.

По данным El Debate, «Реал», будущий клуб француза, не заинтересован в том, чтобы Мбаппе играл на Олимпиаде, но не будет запрещать ему делать это, несмотря на чрезмерную нагрузку на нападающего и его фактическое отсутствие в предсезонке мадридского клуба.

Мбаппе заключит с «Реалом» контракт на 6 лет. Подписной бонус – около 100 млн евро, зарплата – 32 млн в год чистыми (El Debate)