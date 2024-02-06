У Лапорты и Деку разногласия насчет будущего тренера «Барсы». Президент за Флика из-за опыта и статуса, директор – за Консейсау из-за готовности продвинуться в карьере

Боссы «Барсы» расходятся в оценке того, какой тренер нужен клубу.

Ранее действующий тренер каталонцев Хави объявил об уходе по окончании сезона.

По информации As, президент «блауграны» хочет назначить статусного и опытного тренера, способного объединить игроков своим энтузиазмом. Фаворитом Лапорты является бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

Спортивный директор «Барселоны» хочет назначить менее именитого тренера, умеющего адаптироваться к различным ситуациям и желающим сделать следующий шаг в карьере. Его кандидат – из «Порту».