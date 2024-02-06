У Лапорты и Деку разногласия насчет будущего тренера «Барсы». Президент за Флика из-за опыта и статуса, директор – за Консейсау из-за готовности продвинуться в карьере

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Деку Ла Лига Жоан Лапорта Сержиу Консейсау Ханс-Дитер Флик Футбол

Боссы «Барсы» расходятся в оценке того, какой тренер нужен клубу.

Ранее действующий тренер каталонцев Хави объявил об уходе по окончании сезона.

По информации As, президент «блауграны» Жоан Лапорта хочет назначить статусного и опытного тренера, способного объединить игроков своим энтузиазмом. Фаворитом Лапорты является бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет назначить менее именитого тренера, умеющего адаптироваться к различным ситуациям и желающим сделать следующий шаг в карьере. Его кандидат – Сержиу Консейсау из «Порту».

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37 комментариев
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То есть Деку просто дружка хочет продвинуть? Серьезно, если выбирать между Фликом и португальцем тут еще думать нужно?
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Для начала надо выкинуть Деку.
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Как вообще можно было разменять Алемани, который держал эту нищету на уровне, профессиональным отношением к делу и адекватными сделками на этого цыгана? Это фиаска пацаны.
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+17
Ну конечно как раз Барселона именно тот клуб где тренер повышает квалификацию, особенно с учетом всех проблем, время есть мы подождем результат, не торопитесь трофеи подождут 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+13
-2
+11
А какой вдруг статус у Флика нарисовался? Он почти не тренировал, выиграл требл с Баварией (тут из необычного только ЛЧ, но держим в уме пикового Левандовского), затем провалился сборной - вылетел с ЧМ с поражением от Японии.

Почему он вдруг для фанатов Барсы резко стал элитным топ-тренером, которого приводят в пример "неудачнику" Хави?
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Ответ BZB
Для начала надо выкинуть Деку.
Тогда уж всю гитару стоит поменять
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деку своих родственников подтягивает
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У Деку есть железный аргумент: у Консейсау зарплата будет раз в пять меньше, чем у Флика, и он быстрее согласится ее еще снизить.
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Хави точно не хуже Сержиу, это будет шагом назад. Вот Флик на мой взгляд интересный вариант, у него был очень успешный период в Баварии, а в сборной у него провал и я уверен, что он извлёк из этого урок, этот опыт должен пойти ему на пользу для его последующей карьеры. Насчет его атакующего футбола, для схемы 4-2-3-1 подбор игроков Барселоны ему идеально подходит, его Бавария также играла без чистого опорника, в Барсе кроме Ромеу никого нет в опорной зоне.
На крайний случай это Пимьента, наш тренер, который заслуживает шанса, давно находился в клубе и знает как всё устроено, большинство трат просить не будет, главное, он доказал в Лас Пальмасе, что может ставить игру через короткий пас и тотальным контролем мяча (среднее владение мяча больше 60%), но при этом является командой, которая пропустила меньше всех команд Ла Лиги после Реала.
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Что Деку, что Лапорта, два сапога пара, начинать нужно с них, жаль, что ничего не поменяется, пока нормальное руководство не придет
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Ответ A1190
Ну конечно как раз Барселона именно тот клуб где тренер повышает квалификацию, особенно с учетом всех проблем, время есть мы подождем результат, не торопитесь трофеи подождут 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
сейчас Барселона это как раз тот самый клуб, где тренер повышает квалификацию.
+6
-4
+2
Бавария Флика казалась машиной без слабых мест. Одна из сильнейших команд 21 века. И это после физрука Ковача, который ее чуть в середняк не превратил. А Деку хочет дружка притащит. Менеджмент Барсы это нечто конечно
+3
-1
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Верните Алемани. Ну всё нормально же было пока не пришёл Деку.
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Ответ TAGAY
а у него так много выбора?! ну смотри, в Реале место занято, в Сити так же занято. есть Ливер, разве обладает большими возможностями нежели Барса? даже если так, то скорее всего это временно и владельцы Ливер уж точно не дадут ему пачку денег на трансферы. траты будут меньше чем у кризисной Барсы. уж тем более судя по инсайдам Ливер не особо то и рассматривает его кандидатуру. в италии Интер и Юве так же имеют тренера которых вряд ли отпустят ради немца. в псг тоже ЛЭ работает добротно. а Арсенал нашел своего венгера, и тоже не отпустят его, остается только МЮ и Челси, где куда более бардак и на фоне такого Сити трофеи им точно не видать. так что вариант с Барсой думаю самый интересный из возможных, чемп у Реала выиграть не составит особого труда, главное чтоб не облажаться самим. ну и составчик вполне себе топовый, не хватает лишь опорника и ЛН, все остальные на месте. толковый тренер сделают эту команду сумасшедшую топ.
Логично, но всёравно, я в том плане, словно они вот прям уверены что он пойдёт, даже не спрашивая его мнение. Хз, кто вам минусы ставит, за ваш развернутый грамотный комент)
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Ответ b_arfa
То есть Деку просто дружка хочет продвинуть? Серьезно, если выбирать между Фликом и португальцем тут еще думать нужно?
Ну у Флика из достижений пока только один тот сезон и все. И возможно именно игроки ему имя сделали.
Так-то он еще Хоффенхайм тренировал, ну и сборную все видели
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Ответ b_arfa
То есть Деку просто дружка хочет продвинуть? Серьезно, если выбирать между Фликом и португальцем тут еще думать нужно?
Ну как бы нужно. Флик это такой же кот в мешке как и Консейсау.
+2
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Ответ b_arfa
То есть Деку просто дружка хочет продвинуть? Серьезно, если выбирать между Фликом и португальцем тут еще думать нужно?
Я бы тоже задумался на выборе между Ди Маттео и настоящим тренером
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Концентрау!
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"Деку: по стопам Тен Хага"
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)))))
Бразил Деку как обычно своих тянет за откаты)))
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Давно пора уже всё руководство полностью поменять
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не тот и не этот...лапорта умоляй Клоппа...и выкини Деку
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Не фикирьте, это всё шняги. Лапорта не спросит мнения Деку... Генералы не спрашивают советов у лейтенантов!
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Директор за Консейсао, так как кореш)
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Ответ Вечно в бане
У Деку есть железный аргумент: у Консейсау зарплата будет раз в пять меньше, чем у Флика, и он быстрее согласится ее еще снизить.
Резонно))
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Ответ TAGAY
тут надо оценивать из возможных кандидатов. ты же понимаешь что Кансейсау это кот в мешке, и из него может получиться что то вроде Кумана и Сетьена. а Флик не гарантированный топ но он уже показал себя в топ клубе, выиграл ЛЧ, тоже не случайно. он грамотно подходил к топ матчам, физически команда выглядела отлично. из всех возможных вариантов он самый проверенный, ДеЗерби, Консейсау,Мотта.. конечно, Флик на их фоне элитный тренер.
ди Маттео тоже выиграл ЛЧ сходу... всё таки смотрят обычно на более длинной дистанции
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Ответ Cearvm
А какой вдруг статус у Флика нарисовался? Он почти не тренировал, выиграл требл с Баварией (тут из необычного только ЛЧ, но держим в уме пикового Левандовского), затем провалился сборной - вылетел с ЧМ с поражением от Японии. Почему он вдруг для фанатов Барсы резко стал элитным топ-тренером, которого приводят в пример "неудачнику" Хави?
тут надо оценивать из возможных кандидатов. ты же понимаешь что Кансейсау это кот в мешке, и из него может получиться что то вроде Кумана и Сетьена. а Флик не гарантированный топ но он уже показал себя в топ клубе, выиграл ЛЧ, тоже не случайно. он грамотно подходил к топ матчам, физически команда выглядела отлично. из всех возможных вариантов он самый проверенный, ДеЗерби, Консейсау,Мотта.. конечно, Флик на их фоне элитный тренер.
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Ответ Гласящий Истину!
Черт возьми, кто главнее в клубе?!!!
Тимати)
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Ответ Vint-Z
А как же Саня Мостовой?
Он Ливерпулю обещал
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Ответ b_arfa
То есть Деку просто дружка хочет продвинуть? Серьезно, если выбирать между Фликом и португальцем тут еще думать нужно?
а что Флик, полгода мощных выдал и всё... Консейсау мы видели на более длинной дистанции
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