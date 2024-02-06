У Лапорты и Деку разногласия насчет будущего тренера «Барсы». Президент за Флика из-за опыта и статуса, директор – за Консейсау из-за готовности продвинуться в карьере
Боссы «Барсы» расходятся в оценке того, какой тренер нужен клубу.
Ранее действующий тренер каталонцев Хави объявил об уходе по окончании сезона.
По информации As, президент «блауграны» Жоан Лапорта хочет назначить статусного и опытного тренера, способного объединить игроков своим энтузиазмом. Фаворитом Лапорты является бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.
Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет назначить менее именитого тренера, умеющего адаптироваться к различным ситуациям и желающим сделать следующий шаг в карьере. Его кандидат – Сержиу Консейсау из «Порту».
Почему он вдруг для фанатов Барсы резко стал элитным топ-тренером, которого приводят в пример "неудачнику" Хави?
На крайний случай это Пимьента, наш тренер, который заслуживает шанса, давно находился в клубе и знает как всё устроено, большинство трат просить не будет, главное, он доказал в Лас Пальмасе, что может ставить игру через короткий пас и тотальным контролем мяча (среднее владение мяча больше 60%), но при этом является командой, которая пропустила меньше всех команд Ла Лиги после Реала.
Так-то он еще Хоффенхайм тренировал, ну и сборную все видели
Бразил Деку как обычно своих тянет за откаты)))