СКА проиграл впервые за 6 матчей – «Авангарду» (5:9)

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Прервалась беспроигрышная серия СКА.

Сегодня команда Романа Ротенберга проиграла «Авангарду» со счетом 5:9 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Петербуржский клуб потерпел поражение впервые за 6 матчей. До этого он одержал 5 побед подряд с общим счетом 21:5. 

8 февраля СКА сыграет с «Барысом» на выезде. 

Авангард – СКА 9:5 (2:1, 1:2, 6:2)
Дата проведения
6 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Грицюк (Никишин, Хайруллин)
1:1 – 10 Игумнов (Телегин, Николишин)
2:1 – 17 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов)
3:1 – 21 Юрчо ()
3:2 – 36 Хайруллин (Глотов, Никишин)
3:3 – 38 Глотов (Хайруллин)
4:3 – 43 Буше (Ткачев, Чмыхов)
5:3 – 50 Буше (Шарипзянов, Пьянов)
6:3 – 51 Игумнов (Чмыхов, Ткачев)
7:3 – 53 Николишин (Шарипзянов)
7:4 – 54 Дедунов (Грицюк, Рендулич)
7:5 – 57 Фальковский ()
8:5 – 59 Буше (Шарипзянов, Ткачев)
9:5 – 59 Верба ()
53 комментария
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Как болельщик СКА выражаю респект Авангарду!Спасибо за мастер-класс! Толчинскому здоровья! Это хоккей!
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-1
+30
А теперь подождем Ромочкино вью после проигрыша
+25
-3
+22
И апперкот хороший был, и в стену впечатали красиво и 9 голов отличных забили. Супер матч
+18
-2
+16
Это что такое происходит? Ветераны то СКА будут писать письмо Владимиру Владимировичу?
+15
-2
+13
Балтика - 9-ка)))
+12
-1
+11
Это было офигенно)
+9
-1
+8
Ответ 1905vb
Как болельщик СКА выражаю респект Авангарду!Спасибо за мастер-класс! Толчинскому здоровья! Это хоккей!
Взаимно, обоюдно-зрелищный хоккей был!
+10
-2
+8
Отличный матч! Рано расслабились в 3-м, но исправились. Толчинскому здоровья физического, Йозе психического.
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Просто лютейший матч ! Толчинскому здоровья!!!
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Тренер-финн не поставил капканы и не натянул проволоку
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Спасибо игрокам Авангарда за такую разгромную победу над Ска - прямо признаюсь столько "Бальзама " радости на душу вылили своей победой -молодцы !
+6
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+5
Ответ Большое сердце Неймара
А теперь подождем Ромочкино вью после проигрыша
Так то он уже жгёт))))))
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+5
Хватит убивать уставших хоккеистов СКА
+6
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+5
Шикарная была игра. 2 команды играют в атакующий хоккей. Я как болельщик был счастлив от увиденного. Омский Авангард лучший!
+8
-4
+4
Респект Авангарду, порадовали!
Буше с хет- триком, Шарипзянова с покером ( ассист).
+4
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интервью в стиле ромши, теперь Кравец такой сякой, и дал он его чтоб это высказть и сразу ушёл, ну в общем настоящий г.....!
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Уфа за Авангард сегодня!
+3
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Чем отличается СКА от двух такси? В два такси влезает 8
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Быстрее бы прессуха
+3
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Ответ 1905vb
Как болельщик СКА выражаю респект Авангарду!Спасибо за мастер-класс! Толчинскому здоровья! Это хоккей!
Это вы Роману Ротенбергу скажите. Он во всём видит грязь, если его игрока бьют. А когда его команда играет грязно он видит в этом силовой хоккей
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Эпичная игра!
+2
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Авангард разбушевался! Буше жжёт!
+1
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Ждем комментария, что игру сломало то, что дополнительный штраф не выписали Холодилину.
+2
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Че там , глоры , Кравец физрук?
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система то в действии ))
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Авангард разобрался с Романом мощно.Теперь вся надежда на ветеранов.
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Ответ taman2012
Да в ООН сразу, чё уж там)
Ну и в спортлото, разумеется
+1
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Ответ 1905vb
Как болельщик СКА выражаю респект Авангарду!Спасибо за мастер-класс! Толчинскому здоровья! Это хоккей!
Поддерживаю! 🤝🏻 Болельщик СКА.
+2
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Ответ Мадина Уйгурова
И апперкот хороший был, и в стену впечатали красиво и 9 голов отличных забили. Супер матч
это прям тот набор, о котором мечтаешь, услышав что сегодня играет СКА
+1
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Ну и как проиграл, грандиозно. Вот любой болельщик хоккея был бы счастлив от увиденного,не зависимо от предпочтений. Такой атакующий хоккей не может не радовать
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