СКА проиграл впервые за 6 матчей – «Авангарду» (5:9)
Прервалась беспроигрышная серия СКА.
Сегодня команда Романа Ротенберга проиграла «Авангарду» со счетом 5:9 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Петербуржский клуб потерпел поражение впервые за 6 матчей. До этого он одержал 5 побед подряд с общим счетом 21:5.
8 февраля СКА сыграет с «Барысом» на выезде.
- Дата проведения
- 6 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
- 0:1 – 2 Грицюк (Никишин, Хайруллин)
- 1:1 – 10 Игумнов (Телегин, Николишин)
- 2:1 – 17 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов)
- 3:1 – 21 Юрчо ()
- 3:2 – 36 Хайруллин (Глотов, Никишин)
- 3:3 – 38 Глотов (Хайруллин)
- 4:3 – 43 Буше (Ткачев, Чмыхов)
- 5:3 – 50 Буше (Шарипзянов, Пьянов)
- 6:3 – 51 Игумнов (Чмыхов, Ткачев)
- 7:3 – 53 Николишин (Шарипзянов)
- 7:4 – 54 Дедунов (Грицюк, Рендулич)
- 7:5 – 57 Фальковский ()
- 8:5 – 59 Буше (Шарипзянов, Ткачев)
- 9:5 – 59 Верба ()
Буше с хет- триком, Шарипзянова с покером ( ассист).