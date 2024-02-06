СКА проиграл впервые за 6 матчей – «Авангарду» (5:9)

Прервалась беспроигрышная серия СКА.

Сегодня команда Романа Ротенберга проиграла «Авангарду» со счетом 5:9 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Петербуржский клуб потерпел поражение впервые за 6 матчей. До этого он одержал 5 побед подряд с общим счетом 21:5.

8 февраля СКА сыграет с «Барысом» на выезде.