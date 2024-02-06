Фанат «Райо», ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, опознан, дело передадут прокуратуре. Ла Лига также сообщит о расизме в адрес Эн-Несири

Теги Севилья Ла Лига происшествия болельщики Райо Вальекано Кампо де Вальекас Лукас Окампос Юссеф Эн-Несири дискриминация Футбол

Опознан фанат «Райо Вальекано», ткнувший Лукаса Окампоса пальцем между ягодиц.

Напомним, инцидент произошел в первом тайме матча 23-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей» (1:2) в момент, когда Окампос готовился вбросить мяч из аута. После матча вингер «Севильи» призвал Ла Лигу рассмотреть произошедшее.

По информации Cadena SER, полиции удалось идентифицировать болельщика. Поскольку нарушитель не достиг совершеннолетия, его дело передадут в отдел прокуратуры по делам несовершеннолетних.

Также сообщается, что Ла Лига сообщит о расистских оскорблениях с трибун «Кампо де Вальекас» в адрес Юссефа Эн-Несири.

Фанат ткнул Окампоса между ягодиц. Мда

70 комментариев
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надеюсь он опознан ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ?
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Следующий матч Окампос проведёт в железных трусах
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Хорошо, что у нас есть фан-айди и никто не тычет пальцами в футбольные задницы. Загнивающая Европа, тьфу на них.
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Вот он кстати этот самый фанат

https://ibb.co/1RtmV7S
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+15
Продырявивший Окампоса фанат опознан
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Я/Мы ягодицы Окампоса
+8
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Ответ Football_legend
А потом статья на спортсе: «Коричневый отпечаток болельщика с задницы Окампоса - где он сейчас?»
Надеюсь Головин его разыщет и возьмет интервью
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Как в анекдоте: а это был совсем и не пальчик!
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Хорошо, что поиски не проходили по образу и подобию туфельки Золушки. А то Окампосу пришлось пол-стадиона пальцев перемерять, пока не нашли бы того самого владельца)))
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Ответ ao4
У нас и без фан-айди, никогда не тыкали пальцами в футбольные задницы
Потому что у нас, как правило, расстояние от трибун до поля гораздо больше
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Ответ Мистер Уайт
Хорошо, что у нас есть фан-айди и никто не тычет пальцами в футбольные задницы. Загнивающая Европа, тьфу на них.
Футболисты спартака были бы непротив.
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Следующий матч Окампос проведёт в железных трусах
Фильм голый пистолет сцена в тюрьме в душе.
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Следующий матч Окампос проведёт в железных трусах
Фрэнк из голого пистолета ( лэсли нильсен) поставил бы лайк
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А почему против Дзюбы дело не возбудили, когда он в раздевалке сзади пристроился к Азмуну? Или там все было по обоюдному согласию?
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Ответ Budabuda
в колонии несовершеннолетних сууют не только пальцы. поздравлем счастливчика
спасибо за информацию.
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Ответ ao4
У нас и без фан-айди, никогда не тыкали пальцами в футбольные задницы
Откуда тебе это известно?😁
Личная жизнь футболистов у нас не так освещена, конечно.
Но и среди них, я уверен - полно таких, кто был бы не против😉
Про судей и руководство РПЛ, РФС я вообще молчу
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Та он прост поиграться хотел с его дупой
Geiropa же, понять и простить
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Ответ Batitotti
Почитать бы в материалах дела описательную часть инкриминируемого деяния
"Вертел на пальце честь и достоинство игрока команды соперника..." и т.д.? Или же "насильственные действия сексуального характера"? Во втором варианте плохо дело для чувака. С учетом теперешней испанской специфики прокуратура лет восемь может запросить...
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Ответ Russ Ivan
Отрезать палец и приложить как вещдок к делу...
Ну не торчать же ему в ней до суда))
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Ответ Joekoul
Продырявивший Окампоса фанат опознан
Вроде Астон Виллу тоже легко опознать, которая аж 7 раз сделала это с нашим Ливерпулем, увы, но их почему-то никак не наказали
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Ответ ТТХ не фарм клуб
Почему "с нашим"? Клуб не принадлежит болельщикам, он не ваш
Вообще "наш" используется не обязательно тогда, когда принадлежит что-то. Например, часто говорят "Моя жена, моя девушка, мой ребёнок", но очевидно это всё не принадлежит тому, кто так говорит. Это слово просто обозначает причастность, вот и всё )
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Ответ Joekoul
Продырявивший Окампоса фанат опознан
а через 10 лет выйдет статья на спортс. "Продырявывший Окампоса фанат,где они сейчас"
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Следующий матч Окампос проведёт в железных трусах
Ну во первых не желензных а кевларовых, всё таки 21 век во дворе. Масса изделия имеет значение! ☝️
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Ответ andrey kaluga
Фрэнк из голого пистолета ( лэсли нильсен) поставил бы лайк
https://youtu.be/p9953dA4pUA?si=b80ldJNVefAkylis
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Следующий матч Окампос проведёт в железных трусах
Над женщинами так шути. Это смешнее. 😃
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Ответ Alexander Tryapyshko
надеюсь он опознан ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ?
Готовая реклама для мыла:
Сделал дело - вымой руки смело!
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Жаль что 7 хаг в прошлом сезоне не догадался написать жалобы на Ливерпуль за 7 раз 🤣🤣🤣
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Жаль что 7 хаг в прошлом сезоне не догадался написать жалобы на Ливерпуль за 7 раз 🤣🤣🤣
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Поскольку он не достиг совершеннолетия, его отдадут Окампосу на воспитание
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Понятно…
Несовершеннолетний !
Вот к чему приводит пропаганда ЛГБТ в школах !
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