Мбаппе ремонтирует дом в Париже, чтобы там мог поселиться другой игрок «ПСЖ». Форвард уже определился с районом проживания в Мадриде
Килиан Мбаппе готовится к переезду из Парижа.
Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение перейти в «Реал» этим летом.
По информации журналиста Хуанфе Санса, форвард «ПСЖ» ремонтирует свой дом в Париже, чтобы после отъезда Килиана в нем смог поселиться другой игрок парижского клуба.
Также журналист сообщил, что Мбаппе уже определился с районом, в котором будет искать жилье в Мадриде, пользуясь рекомендациями друзей, живущих в столице Испании.
«Реал» и Мбаппе не будут сообщать о трансфере до конца сезона – чтобы избежать критики и проявить уважение к «ПСЖ» (El Debate)
"Мбаппе жил в разрушеном доме пока играл в ПСЖ"