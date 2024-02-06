Мбаппе ремонтирует дом в Париже, чтобы там мог поселиться другой игрок «ПСЖ». Форвард уже определился с районом проживания в Мадриде

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига светская хроника Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе готовится к переезду из Парижа.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение перейти в «Реал» этим летом.

По информации журналиста Хуанфе Санса, форвард «ПСЖ» ремонтирует свой дом в Париже, чтобы после отъезда Килиана в нем смог поселиться другой игрок парижского клуба.

Также журналист сообщил, что Мбаппе уже определился с районом, в котором будет искать жилье в Мадриде, пользуясь рекомендациями друзей, живущих в столице Испании.

«Реал» и Мбаппе не будут сообщать о трансфере до конца сезона – чтобы избежать критики и проявить уважение к «ПСЖ» (El Debate)

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55 комментариев
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Следующая новость
"Мбаппе жил в разрушеном доме пока играл в ПСЖ"
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+108
Также по информации Хуанфе Санса Мбаппе был замечен за стиркой своей формы, вероятно, чтобы передать ее будущему преемнику.
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Следующая новость: «Мбаппе нанял бригаду мексиканских строителей, чтобы практиковать испанский»
+40
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+39
А какой фирмы шуроповерт у него? А стяжку полусухую делает?
+18
0
+18
Ответ Football_legend
Следующая новость: «Мбаппе нанял бригаду мексиканских строителей, чтобы практиковать испанский»
И следующая: "Мбаппе выучил узбекский язык, думая, что учит испанский"
+14
0
+14
Люди идиоты? Заходить в новость и оставлять комменты что их эти новости достали или не интересны. Как бы так создаётся трафик и провоцирует Спортс еще больше писать такие выдуманные новости о Мбаппе.
+12
-1
+11
Ответ che kaif
Следующая новость "Мбаппе жил в разрушеном доме пока играл в ПСЖ"
ПСЖ разрушил дом Мбаппе, узнав что тот переходит в Мадрид. Килиан восстанавливает дом на деньги Переса
+9
-1
+8
Ответ Тухель
Люди идиоты? Заходить в новость и оставлять комменты что их эти новости достали или не интересны. Как бы так создаётся трафик и провоцирует Спортс еще больше писать такие выдуманные новости о Мбаппе.
новости про Мбаппе давно переросли уровень желчи. Поэтому все всё понимаю оттого пользователи и острят, иронизируют. Злобы практически уже нет, поэтому расслабься
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+6
Держите в курсе. Особенно интересно какого цвета обои Мбаппе выбрал для гостиной, жаль об этом не сообщают источники…
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Обои подклеивает, унитаз новый ставит))
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вот это новость на спортивном сайте)), следующая будет, что Мбаппе меняет бампера на машине, чтоб другой игрок на ней ездил и так до бесконечности
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тоже люблю Мадрид ,тоже определился с районом,жалко денег нету 🤣
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"сдаётся только французам"
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А устраивает ли вечеринки в доме, где жил Неймар, другой поселившийся игрок?
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Ответ Внук Месси
Ремонтирует чтобы переехать? Это типо как Лапорта транжирит деньги клуба, чтобы избавится от долгов?
Если его собственный дом, то просто подготовка к сдаче в аренду, чтобы выглядело всё дорого-богато. Если дом арендный, то вполне возможно в договоре может стоять пункт о косметическом ремонте перед съездом с жилья, так сказать-"привести его в первозданный вид". Других вариантов у меня нет)
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Какой же Мбаппе заботливый!
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«В спальне Килиана строители увидели обои с надписями «Hala Madrid!” и бюст Переса». (с)
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Только выходцам из Африки )
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Ответ Собиратель хаоса
Также по информации Хуанфе Санса Мбаппе был замечен за стиркой своей формы, вероятно, чтобы передать ее будущему преемнику.
🤣👍
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Ответ Дмитрий Бервинов
Какой же Мбаппе заботливый!
и очень красивый 😉
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Помню в 22 году он даже дом уже покупал в Мадриде)
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надеюсь не будет он в Мадриде
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Эта Санта-Барбара еще много подобных новостей принесет
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Мбаппе надо наконец затребовать денег за весь этот новостной поток какой-то постоянной чуши с журно......, которые так на нём и Реале пиарятся.
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Ответ Внук Месси
Ну есть один француз, тоже в псж играет, помойку в своём съемном доме устроил))
😂😂😂 может по этому и страхуются)
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Анна, ну зачем публиковать такие нелепости?
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Ответ Real_v_dushe
Мбаппе надо наконец затребовать денег за весь этот новостной поток какой-то постоянной чуши с журно......, которые так на нём и Реале пиарятся.
Может это он и его окружение запускают.
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Ответ *****Mr.Vaart_23*****
это поэтому ты зашел и отписал?
Так меня совершенно не напрягают эти новости. Как меня и не напрягают сиськи, гей пропаганда, расизм, скандалы с судейством или еще какие то скандалы. Пинания мяча по большому счёту нахер большинству людей не нужны, а вот скандалы любят все. И это отлично видно по комментам.
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Ответ Тухель
Люди идиоты? Заходить в новость и оставлять комменты что их эти новости достали или не интересны. Как бы так создаётся трафик и провоцирует Спортс еще больше писать такие выдуманные новости о Мбаппе.
это поэтому ты зашел и отписал?
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Мбаппе купил абонемент на метро.
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