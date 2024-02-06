Мбаппе ремонтирует дом в Париже, чтобы там мог поселиться другой игрок «ПСЖ». Форвард уже определился с районом проживания в Мадриде

Килиан Мбаппе готовится к переезду из Парижа.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение перейти в «Реал» этим летом.

По информации журналиста Хуанфе Санса, форвард «ПСЖ» ремонтирует свой дом в Париже, чтобы после отъезда в нем смог поселиться другой игрок парижского клуба.

Также журналист сообщил, что Мбаппе уже определился с районом, в котором будет искать жилье в Мадриде, пользуясь рекомендациями друзей, живущих в столице Испании.

«Реал» и Мбаппе не будут сообщать о трансфере до конца сезона – чтобы избежать критики и проявить уважение к «ПСЖ» (El Debate)