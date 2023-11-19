Победа Франции 14:0, СКА перебросали 12:51, рекорды Панарина, Медведев проиграл в полуфинале итогового, речь Калешина и другие новости

1. Сборная Франции одержала крупнейшую победу в истории, уничтожив Гибралтар со счетом 14:0 в квалификации Евро-2024! Все результаты дня – здесь.

На Евро-2024 вышли еще три сборные – Нидерланды, Румыния и Швейцария. Норвегия Холанда не попала даже в стыковые матчи.

2. СКА победил «Локомотив» (2:1), уступив по броскам 12:51. Команда Ротенберга пропустила гол с сиреной, но судьи не засчитали его из-за нарушения процедуры вбрасывания. «Ак Барс» уступил «Салавату» (0:1) в «Зеленом дерби», «Торпедо» было сильнее московского «Динамо» (3:1) и другие результаты игрового дня Фонбет чемпионата КХЛ.

3. Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в полуфинале итогового турнира ATP. Новак Джокович разгромил Карлоса Алькараса.

4. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» (5:3), Панарин сделал дубль, набрав очки в 15 играх подряд со старта сезона (новые рекорды клуба из Нью-Йорка и среди россиян в НХЛ). «Вашингтон» справился с «Коламбусом» (4:3), Овечкин забил 827-й гол в лиге, Проворов – 1-й в сезоне и за «Блю Джекетс». «Тампа» справилась с «Эдмонтоном» (6:4), Кучеров набрал 2+1, Сергачев 1+2, а Макдэвид вновь остался без очков. Все результаты дня – здесь.

5. Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин после поражения от «Волгаря» выдал речь года: «Как образование и армию разваливают в России, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

6. «Зенит» уступил «Нефтчи» (1:2) в Баку в товарищеском матче во время паузы на игры сборных. Пишут, что «Зенит» хочет расстаться с Суторминым и Ерохиным зимой, клубу интересны Ишков и Дмитриев из «Урала» и Бессмертный из «Динамо».

7. Петр Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре «Волжский пируэт». Ксения Синицына победила у женщин. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец.

8. Леклер стал первым в квалификации Гран-при Лас-Вегаса, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й.

9. Карим Халили выиграл масс-старт на Кубке Лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Анастасия Гореева победила у женщин.

10. НБА. «Милуоки» обыграл «Даллас» благодаря 40+15 от Адетокумбо, «Голден Стэйт» в овертайме уступил «Оклахоме» и другие результаты.

11. Сборная Германии проиграла дома Турции (2:3) в товарищеском матче. Это первое поражение для Юлиана Нагельсманна во главе немецкой команды.

12. Московское «Динамо» обыграло клуб Winline Медиалиги 2Drots (2:1) в товарищеском матче. 22 244 зрителя посетили матч – это рекорд сезона для клуба Мир РПЛ. Игроки «Динамо» жестами поддержали скандирование фанатов «Раз, два, три, «Зенитушка», соси!» после игры.

13. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выбыл на 2,5 месяца из-за разрыва двуглавой мышцы бедра.

14. 24 очка Мбайе помогли ЦСКА обыграть «Руну» в Единой лиге ВТБ, УНИКС победил «Енисей», несмотря на 36 очков Рэтан-Мэйса.

15. Девушки в советской военной форме с хлебом-солью встретили сборную Кубы в аэропорту Волгограда.

16. UFC Fight Night 232. Брендан Аллен победил Пола Крейга удушающим приемом в третьем раунде, Кристиан Данкан победил Дениса Тюлюлина техническим нокаутом во втором раунде и другие результаты.

Цитаты дня:

Игорь Акинфеев: «Суеверие мое одно – вера в Бога. Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что все получится»

Божович – Березуцкому: «Надо поддерживать Россию. Человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет конфликт. Закончится – говори что хочешь»

Олег Матыцин: «МОК и WADA оказывают давление на независимые спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом»

Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Я бы хотел, чтобы чемпионаты Европы и мира проводились только в демократических странах»

Никитин о незасчитанном голе в ворота СКА на 59:59: «Пушкин отдыхает. Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу, #####, такому»

Тренер «Динамо» Ойеволе: «Матч против 2Drots был бесполезным. Мнение о Медиалиге не поменялось – во дворе футбол интереснее»