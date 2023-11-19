Румыния и Швейцария сыграют на Евро-2024. Израиль не вышел из группы

Теги сборная Андорры по футболу сборная Израиля по футболу сборная Румынии по футболу сборная Беларуси по футболу Сборная Швейцарии по футболу сборная Косово по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Сборные Румынии и Швейцарии выступят на чемпионате Европы.

Первые сегодня обыграли Израиль (2:1), вторые сыграли вничью с Косово (1:1).

За 9 матчей Румыния набрала 19 очков и лидирует в группе I, а Швейцария идет второй с 17 баллами. Израиль с 12 очками занимает третье место, у Косово 11 очков, у Беларуси – 9, у Андорры – 2.

Румыния примет Швейцарию 21 ноября – в этом матче определится, кто займет первое место по итогам отборочного раунда.

Отметим, что Израиль еще может пробиться на чемпионат Европы через стыковые матчи благодаря удачному выступлению в Лиге наций.

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21 комментарий

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Direct free kick
Все на трансильванскую
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Кирилл Голивец
Ответ Direct free kick
Все на трансильванскую
интересно, что нынешний тренер румын - сын тренера, который выводил их в прошлый раз)

у них вообще династии популярны, сын Хаджи сегодня забил победный, сын Луческу тренирует
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Кенигсбергер
Якин реально шарлатан. В простейшей группе растерял очки в 5 матчах из 9, вероятно потеряет и с Румынией. Причем во всех 5 ничьих швейцарцы пропускали на последних минутах. Неумение дисциплинированно провести последние минуты в обороне - приговор для тренера, который только никогда не умел ставить позиционную атаку и славился оборонительным мышлением. Просто клоун.
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bel01
Израиль, кажется, слишком выложился в параллельном матче с Газой.
+7
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Direct free kick
Ответ Thomas Thomas
Уругвай второй в таблице сейчас Это еще кто кого смешит Эрлик смотрит и завидует как Нуньез забивает гол чемпионам мира Аргентине
Нуньес даже чемпионат с Бенфикой не взял. С Ливерпулем зиротитули. Обладатель трэбла и кубка Германии Холланд завидует полешке.
Витян, так нельзя сочинять
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k_terekhov
Ответ Кенигсбергер
Якин реально шарлатан. В простейшей группе растерял очки в 5 матчах из 9, вероятно потеряет и с Румынией. Причем во всех 5 ничьих швейцарцы пропускали на последних минутах. Неумение дисциплинированно провести последние минуты в обороне - приговор для тренера, который только никогда не умел ставить позиционную атаку и славился оборонительным мышлением. Просто клоун.
С Беларусью и Косово первые 4 удара в створ - 4 гола

Хотя сами нанесли под 40 ударов и тоже 4 гола
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Direct free kick
Ответ Кирилл Голивец
интересно, что нынешний тренер румын - сын тренера, который выводил их в прошлый раз) у них вообще династии популярны, сын Хаджи сегодня забил победный, сын Луческу тренирует
Это прекрасно, что берегут связь поколений
+3
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Пикачу82
Евреи минус!
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Cristiano Ronaldo
Румыны молодцы. Очень хороши были в этой группе!
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RealJon
короче если Казахи сумеют выиграть у Словении, Плей-офф будет таким

A => Poland / Ukraine - Wales / Iceland
B => Israel / Azerbaijan - Bosnia / Finland
C => Georgia / Estonia - Greece / Luxemburg
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QUIKSILVER
Рад за румынов. Всегда казалась какой-то выделяющейся сборной из Восточной Европы. Глянул состав, не очень впечатляет, полузащита самая сбалансированная, в любом случае удачи
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werowolf-gears
Ответ Thomas Thomas
Уругвай второй в таблице сейчас Это еще кто кого смешит Эрлик смотрит и завидует как Нуньез забивает гол чемпионам мира Аргентине
Если убрать Холланда - Норвегия станет на уровень Ирландии. Убрать Нуньеса - Уругвай этого даже не заметит
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Дмитрий Алейников
Ответ Direct free kick
Это прекрасно, что берегут связь поколений
Было б такое у нас, ты бы первый про кумовство орал )
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