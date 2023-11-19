Румыния и Швейцария сыграют на Евро-2024. Израиль не вышел из группы
Сборные Румынии и Швейцарии выступят на чемпионате Европы.
Первые сегодня обыграли Израиль (2:1), вторые сыграли вничью с Косово (1:1).
За 9 матчей Румыния набрала 19 очков и лидирует в группе I, а Швейцария идет второй с 17 баллами. Израиль с 12 очками занимает третье место, у Косово 11 очков, у Беларуси – 9, у Андорры – 2.
Румыния примет Швейцарию 21 ноября – в этом матче определится, кто займет первое место по итогам отборочного раунда.
Отметим, что Израиль еще может пробиться на чемпионат Европы через стыковые матчи благодаря удачному выступлению в Лиге наций.
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у них вообще династии популярны, сын Хаджи сегодня забил победный, сын Луческу тренирует
Витян, так нельзя сочинять
Хотя сами нанесли под 40 ударов и тоже 4 гола
A => Poland / Ukraine - Wales / Iceland
B => Israel / Azerbaijan - Bosnia / Finland
C => Georgia / Estonia - Greece / Luxemburg