Румыния и Швейцария сыграют на Евро-2024. Израиль не вышел из группы

Сборные Румынии и Швейцарии выступят на чемпионате Европы.

Первые сегодня обыграли Израиль (2:1), вторые сыграли вничью с Косово (1:1).

За 9 матчей Румыния набрала 19 очков и лидирует в группе I, а идет второй с 17 баллами. с 12 очками занимает третье место, у 11 очков, у Беларуси – 9, у Андорры – 2.

примет Швейцарию 21 ноября – в этом матче определится, кто займет первое место по итогам отборочного раунда.

Отметим, что Израиль еще может пробиться на чемпионат Европы через стыковые матчи благодаря удачному выступлению в Лиге наций.

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