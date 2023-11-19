Овечкин забил 827-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 67 шайб

Александр Овечкин забил 827-й гол в НХЛ.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:3).

Во втором периоде форвард оказался в одиночестве перед воротами соперника и пробил Элвиса Мерзликина после передачи Дилана Строума.

В активе 38-летнего россиянина стало 12 (5+7) очков в 15 играх сезона.

занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории с 827 шайбами в рамках регулярок. Лидирует Уэйн (894).