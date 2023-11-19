Овечкин забил 827-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 67 шайб

Теги рейтинги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забил 827-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3). 

Во втором периоде форвард оказался в одиночестве перед воротами соперника и пробил Элвиса Мерзликина после передачи Дилана Строума.

В активе 38-летнего россиянина стало 12 (5+7) очков в 15 играх сезона. 

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 827 шайбами в рамках регулярок. Лидирует Уэйн Гретцки (894). 

9 комментариев

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Мікалай Ланец
Я хейтер Овечкина, меня утёрли, я плачу.

Удивительно, но Вашингтон продолжает побеждать при не самой лучшей игре.
Слава Линдгрену, нижним звеньям и фортуне.
+4
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Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 827 ( 1362 матча ) - 0, 607 за игру.
+3
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Иван Висс
дух, выходи!
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Выходит самый старый игрок, ему 38 лет
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Андрей Арсентьев
Курочка по зёрнышку)
По сумме регулярных сезонов и плей-офф у Ови уже 899 шайб. Скоро юбилей.
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Einfach Safari
в какое же дно превратился коламбус, если Строум 4 пиджаков оставляет не у дел в углу и выводит Овечкина на свиданку с воротчиком
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Dino
Повезло что одного оставили перед воротами,а так бы очередные нули сверкали.
Дак ну
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