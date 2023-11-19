Овечкин забил 827-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 67 шайб
Александр Овечкин забил 827-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3).
Во втором периоде форвард оказался в одиночестве перед воротами соперника и пробил Элвиса Мерзликина после передачи Дилана Строума.
В активе 38-летнего россиянина стало 12 (5+7) очков в 15 играх сезона.
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 827 шайбами в рамках регулярок. Лидирует Уэйн Гретцки (894).
Удивительно, но Вашингтон продолжает побеждать при не самой лучшей игре.
Слава Линдгрену, нижним звеньям и фортуне.
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 827 ( 1362 матча ) - 0, 607 за игру.
По сумме регулярных сезонов и плей-офф у Ови уже 899 шайб. Скоро юбилей.