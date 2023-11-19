14:0 – крупнейшая победа в истории Франции. Разгромлен Гибралтар, игрывавший вдесятером с 18-й

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция рекорды квалификация Евро-2024 Оливье Жиру Кингсли Коман сборная Гибралтара по футболу Килиан Мбаппе Итан Сантос Футбол

Сборная Франции одержала крупнейшую победу в своей истории.

Команда Дидье Дешама обыграла Гибралтар со счетом 14:0 в квалификации Евро-2024. Гости с 18-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Итана Сантоса.

До сегодняшнего дня Франция не забивала больше 10 голов за матч. Крупнейшей победой был разгром Азербайджана (10:0) в 1995 году.

Для Гибралтара это крупнейшее поражение в истории. Ранее было поражение со счетом 0:9 от Бельгии. 

Кроме того, 14:0 – крупнейшая победа в истории отборочных турниров к Евро. Германия громила Сан-Марино со счетом 13:0.

Килиан Мбаппе оформил хет-трик и отдал 2 ассиста, у Оливье Жиру и Кингсли Комана по дублю. Также отличились еще 7 футболистов, включая Сантоса, забившего в свои ворота. 

Франция – Гибралтар 14:0 (7:0, 7:0)
Дата проведения
18 ноября, 22.45, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 3, автогол Сантос, 2:0 – Тюрам, 3:0 – 16 Заир-Эмери, 4:0 – 30, пенальти Мбаппе, 5:0 – 34 Клосс, 6:0 – 36 Коман, 7:0 – 37 Фофана, 8:0 – 63 Рабьо, 9:0 – 65 Коман, 10:0 – 73 Дембеле, 11:0 – 74 Мбаппе, 12:0 – 82 Мбаппе, 13:0 – 89 Жиру, 14:0 – 90 Жиру.
ФранцияМеньян, Клосс, Упамекано (Салиба, 81), Тодибо, Эрнандес, Рабьо (Камара, 67), Заир-Эмери (Фофана, 20), Коман (Дембеле, 66), Гризманн, Тюрам (Жиру, 67), Мбаппе.
ГибралтарКулинг, Сарджент, Чиполина, Муэли, Сантос, Чиполина (Оливеро, 61), Уокер (Джолли, 62), Де Харо, Посо, Де Барр (Кумбз, 81), Кассиаро.
Предупреждение:
Кассиаро (31).
Удаление:
Сантос (18).

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120 комментариев

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Zakal
Вот бы для Криша такой матч
+139
-19
+120
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Тёма Тёма
Смех смехом, а не удивлюсь, если ради бабла чиновники будут бесконечно расширять количество участников Чемпионата Европы и мы уже не в отборе, а в финальной части +- такие счета увидим.
+54
-6
+48
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Иван Есев
Ответ Arthur Jacob
Не достойно так играть против карликовой сборной
А что французам надо было играть в поддавки? Это профессиональный спорт, раз вышли играть против такой сборной, значит надо быть готовым к таким поражениям.
+50
-3
+47
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ster3
Крупнейшая вообще в истории европейских отборов
+30
0
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Блуждающий странник
Беспощадный и бесполезный европейский отбор. Для чего такие матчи? Просто избиение. Пора уже модернизировать отбор и не давать играть такие матчи топам. Сломали Заир-Эмери в ненужном никому матче.
+39
-14
+25
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ster3
Ответ Блуждающий странник
Беспощадный и бесполезный европейский отбор. Для чего такие матчи? Просто избиение. Пора уже модернизировать отбор и не давать играть такие матчи топам. Сломали Заир-Эмери в ненужном никому матче.
Для болельщиков таких небольших стран. Когда они у себя дома смогут еще увидеть топ сборные?
+26
-4
+22
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Emma Nevskaia
когда играешь с младшим братом в фифу и не жалеешь ни на йоту
+24
-2
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#SharkTeam
Ответ Arthur Jacob
Не достойно так играть против карликовой сборной
выиграть у такой сборной некрупно тоже такое себе
+16
-2
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Подкат Мальдини
Когда ливерпуль 7 забивает МЮ или Германия Бразилии тоже кричите что такие команды не должны играть в турнире?
+17
-3
+14
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Zakal
Ответ Vovker
Так вы бы тут всем сайтом орали, какой он плохой, как он смеет "шакалить статистику" на столь маленькой команде. Чего про французов не орете?
а на кого тут орать?он даже сейчас уехал шакалить статистику в лигу верблюдов
+27
-17
+10
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Блуждающий странник
Ответ Подкат Мальдини
Когда ливерпуль 7 забивает МЮ или Германия Бразилии тоже кричите что такие команды не должны играть в турнире?
7-0 и 14-0 немного разные счета, к тому же есть серьезная разница между МЮ - Ливерпуль и Франция - Гибралтар, не? Если бы было нужно, то тут французы и 30 бы забили. 36-0 по ударам. У самого Гибралтара 0-35 в отборе, ни одного забитого. И для какой цели эта команда играет в отборе, ломать игроков?
+11
-2
+9
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Muslim Arkalaev
Что за глупцы пишут, что позор забивать Гибралтару 14?! Французы итак играли спокойно, может они ещё и в ворота не должны были бить?😂
+10
-1
+9
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#SharkTeam
Ответ Иксджии это смешно
Почему Гибралтар не должен играть? А как же "опыт игры против сильных" Про это же писали, когда говорили, что нашим надо играть в еврокубках против сильных
Слишком большой разрыв в классе ничего не дает. Те ничему не научатся, только могут травмировать игрока в матче который никак не выиграть
+12
-3
+9
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Кирилл Масленников
Ответ ster3
Для болельщиков таких небольших стран. Когда они у себя дома смогут еще увидеть топ сборные?
Увидеть Париж и умереть
+9
-1
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Иксджии это смешно
Ответ #SharkTeam
Слишком большой разрыв в классе ничего не дает. Те ничему не научатся, только могут травмировать игрока в матче который никак не выиграть
Ну Люксембург вон что-то начал выигрывать, как и Линхтенштнйн
+10
-3
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Иксджии это смешно
Почему Гибралтар не должен играть?
А как же "опыт игры против сильных"
Про это же писали, когда говорили, что нашим надо играть в еврокубках против сильных
+10
-3
+7
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Зизуха
позор Франции, а не Гибралтару
+23
-17
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arslankolesov71@gmail.com
Из-за уведомлений, я завтра с женой развожусь
+6
0
+6
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Arthur Jacob
Надо иметь уважение и честь чтобы не добивать такого противника, тем более когда матч для тебя формальность и ты вышел уже на Евро. Но вам этого не понять зумеры…
Иметь честь это как раз таки показать полную силу против любого соперника, проявив тем самым уважение к нему, а то что ты пишешь - дичь.
+6
0
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Thomas Thomas
Гибралтар все похоже стал на Манчеста Юнайтед
+6
-1
+5
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che kaif
Ответ Sanya Kruus
Месси бы 200 голов в сборной имел
В лиге 1 он тоже должен был по 200 мячей забивать😅хорошая шутка
+7
-2
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Иксджии это смешно
Ответ #SharkTeam
Почему-то такого вопроса не возникает в ситуации чемпиона страны и команды двора. Ну а что такого, дайте мне с друзьями с Зенитом сыграть? Да потому что выиграть они не могут, а нанести травму игроку, который стоит в сто раз больше их вместе взятых запросто. И есть спортивный принцип
У гибралтара есть право играть в отборе
У вас такого права нет
Травму можно и на разминке получить, ни с кем не играя
+4
-1
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Блуждающий странник
Ответ Михаил Панюков
совсем недавно Люксембург был среди карликов. сейчас это крепкий середняк. для маленьких сборных такие матчи - это супер шанс проявить себя.
Люксембург, во-первых, попал в самую слабую группу из возможных. 15-0 с Португалией за две игры это наглядно показывают. Во-вторых, они начали развиваться и у них футболисты играют в европейских чемпионатах. Пусть между собой и играют и условный Люксембург выходит в отбор, а Сан-Марино, Лихтенштейн кому нужны? Никому. Будто там фанатов много на стадионе местных или стадионы большие. Меньше 10 тысяч вместимость. Вот сегодня выбыл Заир-Эмери, кому это надо?
+3
0
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Vovker
Ответ Zakal
а на кого тут орать?он даже сейчас уехал шакалить статистику в лигу верблюдов
Получается все, кто уезжает доигрывать, уезжают "шакалить статистику", включая вашего кумира? Или это другое?
+9
-6
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Иван Чеховъ
В следующий раз Гибралтар будет в одной группе с Португалией.
+8
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Максим Столбов
Напомнило разгромы Новой Зеландии в Океании
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Иван Чеховъ
Ответ Зизуха
позор Франции, а не Гибралтару
?
+5
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#SharkTeam
Ответ Иксджии это смешно
Почему бы и не поиграть? Гол забьют - воспоминания на всю жизнь
Почему-то такого вопроса не возникает в ситуации чемпиона страны и команды двора. Ну а что такого, дайте мне с друзьями с Зенитом сыграть?
Да потому что выиграть они не могут, а нанести травму игроку, который стоит в сто раз больше их вместе взятых запросто. И есть спортивный принцип
+4
-2
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Team_Coach
Ответ Zakal
Вот бы для Криша такой матч
Во сне тоже Криша видишь?
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Кирилл Масленников
Ответ Хаскерс
Как то это неприлично. Неприлично, что Мбаппе забивает 10 или 11 мяч, что вообще 14 забили. Не фэир плэй. Напоминает, как Кокорин топтал детей из Сочи.
При чем тут футболисты сборной Франции? Может им еще поддаваться?
+2
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Muslim Arkalaev
Ответ Arthur Jacob
Не достойно так играть против карликовой сборной
Недостойно пишется вместе. И да недостойно городить чушь по типу того, что ты написал. Это игры сборных, а не дворовой футбол. И то, кто смотрел матч, видел, что французы играли в пол ноги, спокойно разыгрывали и просто пихали один за одним.
+2
0
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MustangGT
Ответ Иван Чеховъ
В следующий раз Гибралтар будет в одной группе с Португалией.
Только Роналду уже не будет, поэтому можешь не разгонять свою "печаль".
+2
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Сергей Перевалов
Ответ Arthur Jacob
Надо иметь уважение и честь чтобы не добивать такого противника, тем более когда матч для тебя формальность и ты вышел уже на Евро. Но вам этого не понять зумеры…
Надо уважать болельщиков, пришедших на футбол и желающих побед своей команде, в том числе рекордных
+2
0
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Ilia Gapin
Ответ Иксджии это смешно
Ну Люксембург вон что-то начал выигрывать, как и Линхтенштнйн
чувак, у Люксембурга, к слову, население 660 тысяч человек - ресурс, для Европы, вполне достаточный, чтобы показывать качественный футбол.
+2
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ksanich
Ответ Muslim Arkalaev
Что за глупцы пишут, что позор забивать Гибралтару 14?! Французы итак играли спокойно, может они ещё и в ворота не должны были бить?😂
Как минимум не держать на поле Мбаппе и Гризмана 90 минут, пусть хотя бы это молодые делают.
+4
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Yubaba
Ответ Штаны Габора Кирая
Нет, среди одноклеточных ты первый.
По-моему, все же ты первый
+1
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Тёма Тёма
Где-то на Ближнем Востоке во сне вздрагивает один человек...
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Alexandr Alexandrov
Ответ atomio
Комментарий удален пользователем
Скорее Суринам и Гайану, они именно в ЮА находятся А Кюрасао рядом с Тринидадом и Тобаго находится , а он в КОНКАКАФ всегда играл и от неё даже на ЧМ выходил.
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Groznyi2024
Ответ Теннис Сандгрен
Так французы не против сборной Ла-Манша играли))
Гибралтар - колония Британии
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Night Crawler
Ответ Максим Столбов
Напомнило разгромы Новой Зеландии в Океании
Австралия тоже неплохо резвилась, когда выступала в зоне Океании. Особенно в отборе на ЧМ-2002: 22 -0 над Тонга и 31-0 над Американским Самоа, когда Томпсон забил 13 голов.
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cukken
Шутки про Роналду уже были?
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Михаил Алексеев
В матче Россия Куба должен быть примерно такой же счёт, только пока не понятно в чью пользу.
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che kaif
Ответ ksanich
Как минимум не держать на поле Мбаппе и Гризмана 90 минут, пусть хотя бы это молодые делают.
Наигрововать состав что такое слыхали?!
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MustangGT
Ответ #SharkTeam
Почему-то такого вопроса не возникает в ситуации чемпиона страны и команды двора. Ну а что такого, дайте мне с друзьями с Зенитом сыграть? Да потому что выиграть они не могут, а нанести травму игроку, который стоит в сто раз больше их вместе взятых запросто. И есть спортивный принцип
Зато на некоторых из игроков могут обратить внимание агенты и пригласить в профессиональную лигу. Вратарь Лихтенштейна, например, во второй лиге Португалии играет. Есть стимул?
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Грозовая Тень
Ответ Хаскерс
Как то это неприлично. Неприлично, что Мбаппе забивает 10 или 11 мяч, что вообще 14 забили. Не фэир плэй. Напоминает, как Кокорин топтал детей из Сочи.
Во-первых, за Гибралтар не играли школьники, как когда-то у Ростова, а вполне взрослые мужики.
Во-вторых, почему никто не предъявляет Гибралтару за костоломство? Взяли и сломали Заира. Может так Франция решила отомстить.
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Блуждающий странник
Ответ ster3
Для болельщиков таких небольших стран. Когда они у себя дома смогут еще увидеть топ сборные?
Ради них гробить футболистов? Пусть тренируются, играют между собой и лучшие получат путевки. Каждый год минимум по 1-2 бесполезных команды в отборе, нужно уменьшать количество матчей, а не увеличивать
+3
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Karra
Ответ #SharkTeam
Слишком большой разрыв в классе ничего не дает. Те ничему не научатся, только могут травмировать игрока в матче который никак не выиграть
Точно никак? Поставил бы всё своё имущество + ещё столько же одолжил и тоже поставил - на Францию?
+1
0
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Кул
... Гибралтар, игрывавший (с) )))
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Domian
Ответ ksanich
я думал они куются в товарняках против Никарагуа
Куются в финале главного турнира в истории спорта ФИФА ЧМ, на глазах миллиардов.
Но кто то даже не знает что такое финал ЧМ и голы в плей офф.
+2
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archery10
Гризман не забил.... кто там еще ?
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