14:0 – крупнейшая победа в истории Франции. Разгромлен Гибралтар, игрывавший вдесятером с 18-й
Сборная Франции одержала крупнейшую победу в своей истории.
Команда Дидье Дешама обыграла Гибралтар со счетом 14:0 в квалификации Евро-2024. Гости с 18-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Итана Сантоса.
До сегодняшнего дня Франция не забивала больше 10 голов за матч. Крупнейшей победой был разгром Азербайджана (10:0) в 1995 году.
Для Гибралтара это крупнейшее поражение в истории. Ранее было поражение со счетом 0:9 от Бельгии.
Кроме того, 14:0 – крупнейшая победа в истории отборочных турниров к Евро. Германия громила Сан-Марино со счетом 13:0.
Килиан Мбаппе оформил хет-трик и отдал 2 ассиста, у Оливье Жиру и Кингсли Комана по дублю. Также отличились еще 7 футболистов, включая Сантоса, забившего в свои ворота.
- Дата проведения
- 18 ноября, 22.45, «Альянц Ривьера»
- Голы:
- 1:0 – 3, автогол Сантос, 2:0 – 4 Тюрам, 3:0 – 16 Заир-Эмери, 4:0 – 30, пенальти Мбаппе, 5:0 – 34 Клосс, 6:0 – 36 Коман, 7:0 – 37 Фофана, 8:0 – 63 Рабьо, 9:0 – 65 Коман, 10:0 – 73 Дембеле, 11:0 – 74 Мбаппе, 12:0 – 82 Мбаппе, 13:0 – 89 Жиру, 14:0 – 90 Жиру.
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Франция –
Меньян, Клосс, Упамекано (Салиба, 81), Тодибо, Эрнандес, Рабьо (Камара, 67), Заир-Эмери (Фофана, 20), Коман (Дембеле, 66), Гризманн, Тюрам (Жиру, 67), Мбаппе.
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Гибралтар –
Кулинг, Сарджент, Чиполина, Муэли, Сантос, Чиполина (Оливеро, 61), Уокер (Джолли, 62), Де Харо, Посо, Де Барр (Кумбз, 81), Кассиаро.
- Предупреждение:
- Кассиаро (31).
- Удаление:
- Сантос (18).
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А как же "опыт игры против сильных"
Про это же писали, когда говорили, что нашим надо играть в еврокубках против сильных
У вас такого права нет
Травму можно и на разминке получить, ни с кем не играя
Да потому что выиграть они не могут, а нанести травму игроку, который стоит в сто раз больше их вместе взятых запросто. И есть спортивный принцип
Во-вторых, почему никто не предъявляет Гибралтару за костоломство? Взяли и сломали Заира. Может так Франция решила отомстить.
Но кто то даже не знает что такое финал ЧМ и голы в плей офф.