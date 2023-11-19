14:0 – крупнейшая победа в истории Франции. Разгромлен Гибралтар, игрывавший вдесятером с 18-й

Сборная Франции одержала крупнейшую победу в своей истории.

Команда Дидье Дешама обыграла Гибралтар со счетом 14:0 в квалификации Евро-2024. Гости с 18-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Итана Сантоса.

До сегодняшнего дня не забивала больше 10 голов за матч. Крупнейшей победой был разгром Азербайджана (10:0) в 1995 году.

Для Гибралтара это крупнейшее поражение в истории. Ранее было поражение со счетом 0:9 от Бельгии.

Кроме того, 14:0 – крупнейшая победа в истории отборочных турниров к Евро. Германия громила Сан-Марино со счетом 13:0.

оформил хет-трик и отдал 2 ассиста, у и по дублю. Также отличились еще 7 футболистов, включая Сантоса, забившего в свои ворота.

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