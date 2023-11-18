«Зенит» хочет расстаться с Суторминым и Ерохиным зимой. Клубу интересны Ишков и Дмитриев из «Урала» и Бессмертный из «Динамо» («СЭ»)

Алексей Сутормин и Александр Ерохин могут покинуть «Зенит».

Петербургский клуб попытается расстаться с этими футболистами в зимнее трансферное окно, сообщает « ».

Отмечается, что сине-бело-голубые хотят обновить состав российскими футболистами. Клуб проявляет интерес к игрокам « » и Игорю Дмитриеву, а также к защитнику « » Станиславу Бессмертному.

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