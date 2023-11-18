«Зенит» хочет расстаться с Суторминым и Ерохиным зимой. Клубу интересны Ишков и Дмитриев из «Урала» и Бессмертный из «Динамо» («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Александр Ерохин Алексей Сутормин Спорт-Экспресс Станислав Бессмертный Илья Ишков Игорь Дмитриев Футбол

Алексей Сутормин и Александр Ерохин могут покинуть «Зенит».

Петербургский клуб попытается расстаться с этими футболистами в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс». 

Отмечается, что сине-бело-голубые хотят обновить состав российскими футболистами. Клуб проявляет интерес к игрокам «Урала» Илье Ишкову и Игорю Дмитриеву, а также к защитнику «Динамо» Станиславу Бессмертному.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

95 комментариев

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St. Jimmy
В смысле расстаться с Ерохиным, а кого Семак на 86-й на замену выпускать будет для спасения матчей?
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Stronger
главный вопрос - смогут ли отбить деньги, потраченные на Сутормина?
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шатанледс 12
Вы Короля Ерохина не трогайте, ироды!
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3a_3eHuT
В свою молодежку Серёжа заглянуть не хочет?! За все время НИ ОДНОГО из своих до основы не подвел. Супертренер... А молодежка выступает прекрасно.
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Владимир Самсонов
Ответ St. Jimmy
В смысле расстаться с Ерохиным, а кого Семак на 86-й на замену выпускать будет для спасения матчей?
Самое смешное, что эта тактика частенько работает.
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Дмитрий9779
Ответ 3a_3eHuT
В свою молодежку Серёжа заглянуть не хочет?! За все время НИ ОДНОГО из своих до основы не подвел. Супертренер... А молодежка выступает прекрасно.
Нет там никого,я за этой молрдежкой несколько лет наблюдаю,пока им 15-16 лет очень хорошо выглядят,потом видимо любовь и "я всего достиг" делают своё дело.
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Сергей ★ Старчеус
Ответ </c/>
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не то что Локомотив, который пол состава Крыльев растерзал, или как ЦСКА Уфу, правда?
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unreality
Ответ 3a_3eHuT
В свою молодежку Серёжа заглянуть не хочет?! За все время НИ ОДНОГО из своих до основы не подвел. Супертренер... А молодежка выступает прекрасно.
А в чём проблема? Результат-то есть.
Ну а кому хочется "за своих парней топить" - ну так вэлком на матчи молодежки ;)
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Доктор Верховцев
Нельзя Ерохина отдавать!
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Дмитрий9779
Ответ Доктор Верховцев
Нельзя Ерохина отдавать!
Саня самим нужен,на замену лучше его только Мантуан в прошлом сезоне выходил.
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Дмитрий9779
Ответ Александр Тобин
А что от Тюкавина, Пиняева уже отказались? И зачем им совсем молодые ребята нужны? Взяли Коваленко и что, скамейку полирует. Ну этих лавка ждет.
Коваленко,пусть выигрывает конкуренцию и играет,кто ему мешает?Кого он сильнее в Зените прямо сейчас?Что за привычка,писать что-то неподумав?
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Groznyi2024
Ответ </c/>
позорное поведение, ослабят Урал на двух перспективных игроков и никого в замен не отдадут, а также угробят на лавке...Бессмертный тоже сядет на лавку...
Позорное поведение - купить Зиньковского и второй год мариновать на лавке
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Shuller18
Ответ Сергей ★ Старчеус
Васин вам принадлежал как и Гончаренко?) С какой такой стати? В крепостном праве живёте? Дивеев был на тот момент игроком основы, молодой и перспективный, уже тогда ходили слухи, что вместо Игнашевича будет на долгие годы центральным в сборной. Забрали главного тренера, одного из лучших полузащитников и защитника и ничего, нормально, это же ЦСКА... вам можно. А если Зенит берёт РЕАЛЬНО запасных игроков Урала себе на перспективу, то что вы что вы, нельзя! Это другое, вы не понимаете. Локомотив пол состава Крыльев забрал себе и тишина... А как Зенит взял Сергеева, так всё, вонь подняли на весь интернет. Если не это лицемерие, то что тогда?
Это вранье называется. Васин был в аренде в Уфе, Гончаренко по сути тоже, там был пункт в контракте, по которому он мог в любой момент вернуться в ЦСКА, так как был в ТШ Слуцкого перед уходом в Уфу. Дивеев игрок основы?)) Ты хоть проверяйся: он за Уфу 3 матча сыграл в общей сложности, Кириченко на нем после дебютной игры с Зенитом крест поставил. https://www.transfermarkt.co.uk/igor-diveev/leistungsdatendetails/spieler/532732/verein/28095
И заметь: что Обляков, что Дивеев в ЦСКА стали железными игроками основы на долгие годы, а Зенит берет перспективных игроков, чтобы замариновать в глухом запасе. Есть разница? Мб ради таких целей наконец-то на своих кадров обратить внимание, а то вся Ленобласть работает на один клуб, есть своя вторая команда, но проще другим парням карьеру стопорить.
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Alejandro Kristoffersen---Suarez
Ответ St. Jimmy
В смысле расстаться с Ерохиным, а кого Семак на 86-й на замену выпускать будет для спасения матчей?
Самый универсальный игрок, которым можно временно заткнуть любую дыру, интересно, чем он так помешал
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Denis Pronin
Ответ 3a_3eHuT
В свою молодежку Серёжа заглянуть не хочет?! За все время НИ ОДНОГО из своих до основы не подвел. Супертренер... А молодежка выступает прекрасно.
А Васильев?)
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Дмитрий9779
Ответ AlexZhano__
Сутормин раньше просто редко играл, а сейчас присел уже конкретно. Пришла пора!
По заслугам,раньше мог и ПЗ закрыть и в полузащите что то придумать,но после его обрезов,пасов поперек и возвращений в оборону еле еле заслуженно присел.
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Вячеслав Максименко
Ответ Сергей ★ Старчеус
Васин вам принадлежал как и Гончаренко?) С какой такой стати? В крепостном праве живёте? Дивеев был на тот момент игроком основы, молодой и перспективный, уже тогда ходили слухи, что вместо Игнашевича будет на долгие годы центральным в сборной. Забрали главного тренера, одного из лучших полузащитников и защитника и ничего, нормально, это же ЦСКА... вам можно. А если Зенит берёт РЕАЛЬНО запасных игроков Урала себе на перспективу, то что вы что вы, нельзя! Это другое, вы не понимаете. Локомотив пол состава Крыльев забрал себе и тишина... А как Зенит взял Сергеева, так всё, вонь подняли на весь интернет. Если не это лицемерие, то что тогда?
Дивеев был на тот момент игроком основы
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Ага. Две игры за Уфу)) Свистишь, как дышишь.
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AlexZhano__
Сутормин раньше просто редко играл, а сейчас присел уже конкретно. Пришла пора!
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Shuller18
Ответ Сергей ★ Старчеус
не то что Локомотив, который пол состава Крыльев растерзал, или как ЦСКА Уфу, правда?
А кого ЦСКА из Уфы забрал кроме Облякова? Дивей был глухим лавочником, Васин нам принадлежал, как и тренер Гончаренко по сути.
Как бы не вопрос, если футболисты из середняков переходят в более сильный клуб, это вполне естественно. Другое дело, что в Зените им совершенно играть не дают
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Клирик
Где в РПЛ можно встретить самый живой, самый чистый русский язык?

На скамейке запасных Зенита.

Уткин В.
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arlovski
Ответ Spartakus1984
Коваленко им мало?Купят Ишкова и посадят на скамейку и возьмут бразила снова
ну да, на скамейке же надо кому-то сидеть
почему бы вот не Ишкову
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Архитектор Мендисабаль
Ответ </c/>
позорное поведение, купить Сутормина за 50тыс, использовать изредка в роли защитника, не отпустить в цска и теперь попытаться скинуть...
Позорным поведением можно охарактеризовать 95% того, что ты здесь публикуешь, стоит всё же это признать...
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Fatony
Ответ Groznyi2024
Про Ишкова я еще месяц назад сказал, но лучше бы еще и Файзуллаева перетащить
Еще чего вам сделать? Максимум дуарте
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Поцелуй Оздоева
Ответ 3a_3eHuT
В свою молодежку Серёжа заглянуть не хочет?! За все время НИ ОДНОГО из своих до основы не подвел. Супертренер... А молодежка выступает прекрасно.
Расскажи, пожалуйста, кто из этой молодежки за последние 5 лет заиграл не в Зените?

И да, Васильева не считаем?
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Ruscello
Ответ Ничего Нового
Ну что, опять ослабляет конкурентов?
Урал -это конкурент? Бессмертный - игрок со скамейки Динамо. У него четыре выхода на поле в этом сезоне в РПЛ. Без него Динамо загнется, конечно...
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imaginary
отличный шанс для молодых игроков обменять карьеру футболиста на деньги
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Вячеслав Максименко
Зенит двигает футбольный БРИКС на просторы России. Это важная государева задача.
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Артём Шевченко
Ишков ещё туда-сюда, хотя ему щас и из- под Мантуана вылезти будет сложно, остальное смех. Ну и сомнительно, чтобы кто-то прям хотел с кем-то расстаться, особенно с Ерохиным.
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Spaten
Нереально. Ероха лидер и приносит очки в одиночку, а Сутормина продать нереально из-за его стоимости.
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Ответ Groznyi2024
Позорное поведение - купить Зиньковского и второй год мариновать на лавке
позорное поведение, купить Адамова сгноить на лавке и скинуть в последствии в Оренбург...
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Shuller18
Ответ Дмитрий9779
Был хорош на одном из этапов своей карьеры,но кто же знал,что он почувствует себя уже всего добившимся.Согласись,что любой тренер будет ставить в состав игрока,который работает на тренировках и выглядит сильнее конкурентов.Вот собственно и ответ,можно привести в пример и других игроков,которые достойно играли и играют в Зените,а не снизили к себе требования.
Он полгода нормально отыграл за Динамо, тут его забирает Зенит на жирный контракт, изначально понимая, что тот ни Халка, ни Данни вытеснить в жизни не сможет.
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Дмитрий9779
Ответ Shuller18
А зачем он вообще понадобился Зениту?
Был хорош на одном из этапов своей карьеры,но кто же знал,что он почувствует себя уже всего добившимся.Согласись,что любой тренер будет ставить в состав игрока,который работает на тренировках и выглядит сильнее конкурентов.Вот собственно и ответ,можно привести в пример и других игроков,которые достойно играли и играют в Зените,а не снизили к себе требования.
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masek
Ответ imaginary
отличный шанс для молодых игроков обменять карьеру футболиста на деньги
Почему Кузяев и Сергеев получили в итоге и то и другое?
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Дмитрий9779
Ответ Мукунку хороший
Шило на мыло)
Привет,это все фейкомётство.
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Ответ Hong Kil
Продать постарше взять помоложе. Вроде обычная стратегия.
воспитать своих молодых, тоже дело хорошее...
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Дмитрий9779
Ответ justbored
Уже и на Бессмертного положили глазки наши сальные, ручки загребущие.
Больше верь СЭ,на кой он нужен,так же как и Тюкавин,на то есть его личные качества,немного знаю кухню.
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Илья Маслюков
Все это пыль, основаполошающее, набрать точечных бразильцев
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arlovski
Ответ Ruscello
Семак не Морозов, у него могут и не заиграть, ему лучше зрелых игроков покупать.
и какие там места в Чемпионате Зенит с Морозовым занимал?
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Hong Kil
Продать постарше взять помоложе. Вроде обычная стратегия.
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Toporila
Ответ Александр Тобин
А что от Тюкавина, Пиняева уже отказались? И зачем им совсем молодые ребята нужны? Взяли Коваленко и что, скамейку полирует. Ну этих лавка ждет.
Затем и нужны, чтоб на скамейке сидели и не жужжали
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Ruscello
Семак не Морозов, у него могут и не заиграть, ему лучше зрелых игроков покупать.
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arlovski
Ответ Михаил Александрович
Давайте сразу Пиняева с Тюкавиным!
дороговато будет
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Fatony
Ответ Groznyi2024
Это полено себе можете забрать вместо Гайича
Гайич раззабивался. да и позиция вакантна была после иудиного ухода.
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Groznyi2024
Ответ Fatony
Еще чего вам сделать? Максимум дуарте
Это полено себе можете забрать вместо Гайича
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arlovski
странно. какой смысл отдавать Ерохина за полгода до конца контракта

да даже если он выйдет в паре матчей всего, то всё равно пользы больше
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Rudenzik
Ответ Сергей ★ Старчеус
Васин вам принадлежал как и Гончаренко?) С какой такой стати? В крепостном праве живёте? Дивеев был на тот момент игроком основы, молодой и перспективный, уже тогда ходили слухи, что вместо Игнашевича будет на долгие годы центральным в сборной. Забрали главного тренера, одного из лучших полузащитников и защитника и ничего, нормально, это же ЦСКА... вам можно. А если Зенит берёт РЕАЛЬНО запасных игроков Урала себе на перспективу, то что вы что вы, нельзя! Это другое, вы не понимаете. Локомотив пол состава Крыльев забрал себе и тишина... А как Зенит взял Сергеева, так всё, вонь подняли на весь интернет. Если не это лицемерие, то что тогда?
Знаешь,в чём разница? Все эти игроки после перехода получают хорошую игровую практику и развитие,а в Зените чаще на скамейке сидят,даже Сергеев чаще со скамейки выходит,чем в старте,молчу про остальных
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Остап Бендер Сгибальщик
началось межсезонье...сплошные вбросы и игры агентов..
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Дмитрий9779
Ответ Shuller18
Он полгода нормально отыграл за Динамо, тут его забирает Зенит на жирный контракт, изначально понимая, что тот ни Халка, ни Данни вытеснить в жизни не сможет.
И опускает руки...
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Максим 1986
Ответ Alejandro Kristoffersen---Suarez
Самый универсальный игрок, которым можно временно заткнуть любую дыру, интересно, чем он так помешал
Возрастом, видимо
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XavIniesta2008-2015
Ответ Владимир Самсонов
Самое смешное, что эта тактика частенько работает.
А почему она не должна работать ? У Ерохина отличные навыки игры в штрафной+отличные антропометрические данные, а партнеры могут создать ему несколько моментов
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