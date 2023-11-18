«Зенит» хочет расстаться с Суторминым и Ерохиным зимой. Клубу интересны Ишков и Дмитриев из «Урала» и Бессмертный из «Динамо» («СЭ»)
Алексей Сутормин и Александр Ерохин могут покинуть «Зенит».
Петербургский клуб попытается расстаться с этими футболистами в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что сине-бело-голубые хотят обновить состав российскими футболистами. Клуб проявляет интерес к игрокам «Урала» Илье Ишкову и Игорю Дмитриеву, а также к защитнику «Динамо» Станиславу Бессмертному.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Ну а кому хочется "за своих парней топить" - ну так вэлком на матчи молодежки ;)
И заметь: что Обляков, что Дивеев в ЦСКА стали железными игроками основы на долгие годы, а Зенит берет перспективных игроков, чтобы замариновать в глухом запасе. Есть разница? Мб ради таких целей наконец-то на своих кадров обратить внимание, а то вся Ленобласть работает на один клуб, есть своя вторая команда, но проще другим парням карьеру стопорить.
--------------------------------------------------------------
Ага. Две игры за Уфу)) Свистишь, как дышишь.
Как бы не вопрос, если футболисты из середняков переходят в более сильный клуб, это вполне естественно. Другое дело, что в Зените им совершенно играть не дают
На скамейке запасных Зенита.
Уткин В.
почему бы вот не Ишкову
И да, Васильева не считаем?
да даже если он выйдет в паре матчей всего, то всё равно пользы больше