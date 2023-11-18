Олег Матыцин: «МОК и WADA оказывают давление на независимые спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом»

Олег Матыцин заявил, что МОК и WADA оказывают давление на независимые спортивные организации.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил последствиями участникам Игр дружбы в России.

«Спорт – это платформа для открытого диалога, поэтому странно слышать от МОК и WADA призывы к ограничению российских инициатив.

Россия всегда придерживалась истинных принципов спорта, и мы доказали это, организуя масштабные международные соревнования, которые были признаны, в том числе и МОК, лучшими в истории.

В период необоснованных санкций мы не стали выступать против кого-то, а стали создавать дополнительные условия для российских и белорусских спортсменов, а также всех стран, кто хочет совершенствовать результаты в честной спортивной борьбе, таким образом укрепляя, а не разрушая единство мирового спорта.

В значительной мере именно МОК инициировал процесс политизации мирового спорта, когда направил рекомендации федерациям по ограничениям участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.

И сейчас, к сожалению, МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом.

Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи – равное отношение ко всем ее членам, свобода выбора, защита интересов спортсменов и неукоснительное соблюдение их прав по участию в соревнованиях», – сказал министр спорта России.

«Каждая страна имеет право на развитие спорта. Инициированные РФ соревнования – Игры БРИКС, Игры будущего, Всемирные игры дружбы – не нарушают международный календарь, они направлены на создание условий честной конкуренции, что является основополагающим принципом развития спорта.

Мы будем рады приветствовать на всех наших турнирах спортсменов со всего мира», – добавил Матыцин.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?