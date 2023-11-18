Олег Матыцин: «МОК и WADA оказывают давление на независимые спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом»

Теги МОК WADA Олег Матыцин Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил, что МОК и WADA оказывают давление на независимые спортивные организации.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил последствиями участникам Игр дружбы в России.

«Спорт – это платформа для открытого диалога, поэтому странно слышать от МОК и WADA призывы к ограничению российских инициатив.

Россия всегда придерживалась истинных принципов спорта, и мы доказали это, организуя масштабные международные соревнования, которые были признаны, в том числе и МОК, лучшими в истории.

В период необоснованных санкций мы не стали выступать против кого-то, а стали создавать дополнительные условия для российских и белорусских спортсменов, а также всех стран, кто хочет совершенствовать результаты в честной спортивной борьбе, таким образом укрепляя, а не разрушая единство мирового спорта.

В значительной мере именно МОК инициировал процесс политизации мирового спорта, когда направил рекомендации федерациям по ограничениям участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.

И сейчас, к сожалению, МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом.

Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи – равное отношение ко всем ее членам, свобода выбора, защита интересов спортсменов и неукоснительное соблюдение их прав по участию в соревнованиях», – сказал министр спорта России.

«Каждая страна имеет право на развитие спорта. Инициированные РФ соревнования – Игры БРИКС, Игры будущего, Всемирные игры дружбы – не нарушают международный календарь, они направлены на создание условий честной конкуренции, что является основополагающим принципом развития спорта.

Мы будем рады приветствовать на всех наших турнирах спортсменов со всего мира», – добавил Матыцин. 

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Матыцин как заводная игрушка. Лежит в углу, его периодически пнут - он выдаст очередную тираду про злой МОК, про "спортвнепалитики" и отключится до следующего раза.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
«Каждая страна имеет право на развитие спорта. --- Собственного спорта. Но не может рулить международным спортом.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чавес2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ sintenced
Матыцин как заводная игрушка. Лежит в углу, его периодически пнут - он выдаст очередную тираду про злой МОК, про "спортвнепалитики" и отключится до следующего раза.
Ну как ты примерно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хрустальный Гусенок
Свобода? В России???
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
justbored, проще просто внести изменения в законодательство и антидопинговый кодекс сделать приоритетным над российским антидопинговым законодательством
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДМ-1чемпион
WADA - FAKK
https://m.youtube.com/watch?v=yNXMs_y7n9c&pp=ygUV0JvQtdC00L7QutC-0Lsg0YTQsNC6
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ юрий кварт
О каком давление идёт речь? Организовывайте что хотите, но участников не будет на Олимпиаде и других соревнованиях которые проверяет Wada. Не нужно соплей, уходя - уходи.
ну совсем не давление
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CarpaCruciana
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Чавес2
Каких свобод тебе не хватает в России, гусёнок?
А ты кто, чтоб тебе отвечать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИАНА
Ответ Чавес2
Ну как ты примерно.
🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДМ-1чемпион
Ответ sintenced
Матыцин как заводная игрушка. Лежит в углу, его периодически пнут - он выдаст очередную тираду про злой МОК, про "спортвнепалитики" и отключится до следующего раза.
А ХА ХА. По себе судишь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий