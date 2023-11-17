Гран-при России. «Волжский пируэт». Садкова, Хромых, Синицына, Гущина, Сафонова выступят с короткими программами
18 ноября фигуристки представят короткие программы на Гран-при России в Самаре.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Самара
Женщины
Короткая программа
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Виктория Сафонова (Беларусь) – вне конкурса
3. Вероника Малышева
5. Олеся Козлова
6. Елена Черникова
Вторая разминка
7. Людмила Фурсова
8. Ангелина Палагина
9. Ксения Гущина
10. Ксения Синицына
11. Дарья Садкова
12. Майя Хромых
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин
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