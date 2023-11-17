Гран-при России. «Волжский пируэт». Садкова, Хромых, Синицына, Гущина, Сафонова выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание сборная Беларуси Ксения Синицына Виктория Сафонова Майя Хромых Дарья Садкова Полина Свириденко Ксения Гущина Камилла Нелюбова Серия Гран-при России Людмила Фурсова Елена Черникова Вероника Малышева Волжский пируэт Олеся Козлова Ангелина Палагина Фигурное катание

18 ноября фигуристки представят короткие программы на Гран-при России в Самаре.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Виктория Сафонова (Беларусь) – вне конкурса

2. Камилла Нелюбова

3. Вероника Малышева

4. Полина Свириденко

5. Олеся Козлова

6. Елена Черникова

Вторая разминка

7. Людмила Фурсова

8. Ангелина Палагина

9. Ксения Гущина

10. Ксения Синицына

11. Дарья Садкова

12. Майя Хромых

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Наконец то Синицына будет.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Девушкам и девочкам удачи и чистых прокатов.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
Гладкого льда и чистых прокатам девочкам!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Камилле исполнить квадлутц!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Хочется поддержать Майю и Ксюшу, чтобы все задуманное получилось. Всем удачи!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Храбрая виолончелистка
Самое сладкое будет подряд во второй разминке.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Садковой - победы. Синичке - медалей
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Всем чистых КП, душой с Ксюшей Синицыной, Гущиной, Камилле 4Л пусть получится.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СемёнСемёныч
Девчушкам лёгких прыжков, азарта и улыбок.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Ответ Леди Брэкнелл
Камилле исполнить квадлутц!
Прямо вот так сразу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ MyCA
Прямо вот так сразу?
Почему сразу? Она его давно напрыгивает, в прошлом сезоне были неудачные попытки на соревнованиях. В этом сезоне она показывала его на тренировке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Ответ Леди Брэкнелл
Почему сразу? Она его давно напрыгивает, в прошлом сезоне были неудачные попытки на соревнованиях. В этом сезоне она показывала его на тренировке.
Ну не знаю может ПП подождать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель_ФК
Ответ Jessi
Нелюбовой прыгнуть лутц, Синичке и Гущиной медалей
Нелюбова , это та, которая у Плющенко была , да сплыла. Для меня всегда выглядело странным, когда фигуристка просто еще плохо катается, у которой проблемы с тройными и вообще с прыжками, и физикой, но зато она учит и пытается исполнить четверной , да еще самый сложный. Это, как собаку натаскивают только на зайцев или на уток, точно так же Плющенко, пытался по своей тренерской неопытности, всех пришедших к нему , сразу натаскивать на квады. Заканчивалось это как правило плохо для самих фигуристок, пока он сам или со своими помощниками не понял, что нужна систематическая постепенная работа. так вот пусть Нелюбова сначала научится просто кататься и делать обычную программу с тройными и когда достигнет хороших результатов, тогда делает следующий шаг , к четверным, это будет правильно и тогда я вместе с вами порадуемся за новую квадистку, а может и трикселистку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий