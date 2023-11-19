Ничушкин набрал 1+1 с «Далласом» и стал 1-й звездой матча. У него 5 очков в последних 3 играх

Теги Колорадо Даллас НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин набрал 1+1 с «Далласом» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (6:3). 

В третьем периоде россиянин сравнял счет, а затем поучаствовал в победной шайбе Микко Рантанена. 

В активе Валерия стало 13 (6+7) очков в 16 играх сезона. В последних 3 матчах – 5 (4+1) баллов. 

Сегодня Ничушкин (23:06, 4:02 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве, «+2») нанес 5 бросков в створ и применил 3 силовых приема. 

4 комментария

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Lermont
В Валеру надо верить
+7
0
+7
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Антон Якимцев
Нич сегодня показал уровень.
Отлично показал бывшим, что катать умеет)
+3
0
+3
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Lis Krut
Уже 94 шайбы в регулярке.
До юбилея совсем чуть-чуть и в клуб 100+
+2
0
+2
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Tungus85
Валера как обычно с макдэвидом соревнуется
0
0
0
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