Ничушкин набрал 1+1 с «Далласом» и стал 1-й звездой матча. У него 5 очков в последних 3 играх

Валерий Ничушкин набрал 1+1 с «Далласом» и стал 1-й звездой матча.

Форвард « » отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата против «Старс» (6:3).

В третьем периоде россиянин сравнял счет, а затем поучаствовал в победной шайбе Микко Рантанена.

В активе стало 13 (6+7) очков в 16 играх сезона. В последних 3 матчах – 5 (4+1) баллов.

Сегодня Ничушкин (23:06, 4:02 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве, «+2») нанес 5 бросков в створ и применил 3 силовых приема.