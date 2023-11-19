Ничушкин набрал 1+1 с «Далласом» и стал 1-й звездой матча. У него 5 очков в последних 3 играх
Валерий Ничушкин набрал 1+1 с «Далласом» и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (6:3).
В третьем периоде россиянин сравнял счет, а затем поучаствовал в победной шайбе Микко Рантанена.
В активе Валерия стало 13 (6+7) очков в 16 играх сезона. В последних 3 матчах – 5 (4+1) баллов.
Сегодня Ничушкин (23:06, 4:02 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве, «+2») нанес 5 бросков в створ и применил 3 силовых приема.
Отлично показал бывшим, что катать умеет)
До юбилея совсем чуть-чуть и в клуб 100+