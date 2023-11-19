Норвегия не сыграет на Евро-2024. Команда Холанда и Эдегора утратила шансы на плей-офф после поражения Израиля
Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор не сыграют на Евро-2024.
Сборная Норвегии лишилась шансов на участие в плей-офф отборочного раунда после того, как Израиль потерпел поражение от Румынии (1:2) и выбыл из борьбы за прямое попадание на турнир.
Рейтинг Норвегии в Лиге наций слишком низок для того, чтобы претендовать на матчи на выбывание.
Команда Столе Сольбаккена занимает третье место в отборочной группе А с 10 очками, отставая от Испании (18) и Шотландии (16) перед последним туром.
Возможность напрямую выйти на Евро была потеряна еще в октябре.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Но только не Холанд с партнёрами, точно не уступающими по уровню тем же шотландцам.
Не дорос пока до ЗМ явно. Но в будущем шансы есть.
Холанд - пропускает 3-й подряд крупный турнир.
И это при том, что нынешняя Норвегия точно не слабее того Уэльса.
Вот и разница между Великим игроком и замыкателем.