Норвегия не сыграет на Евро-2024. Команда Холанда и Эдегора утратила шансы на плей-офф после поражения Израиля

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Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор не сыграют на Евро-2024.

Сборная Норвегии лишилась шансов на участие в плей-офф отборочного раунда после того, как Израиль потерпел поражение от Румынии (1:2) и выбыл из борьбы за прямое попадание на турнир.

Рейтинг Норвегии в Лиге наций слишком низок для того, чтобы претендовать на матчи на выбывание.

Команда Столе Сольбаккена занимает третье место в отборочной группе А с 10 очками, отставая от Испании (18) и Шотландии (16) перед последним туром.

Возможность напрямую выйти на Евро была потеряна еще в октябре.

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9 комментариев

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bel01
Кто только не пробился на Евро. Ворота открыты настежь

Но только не Холанд с партнёрами, точно не уступающими по уровню тем же шотландцам.

Не дорос пока до ЗМ явно. Но в будущем шансы есть.
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VERBLYUD
Бейл - затащил Уэльс на ЧМ, играл в полуфинале Евро.
Холанд - пропускает 3-й подряд крупный турнир.

И это при том, что нынешняя Норвегия точно не слабее того Уэльса.
Вот и разница между Великим игроком и замыкателем.
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Марик05
Холанд со своими габаритами замыкает то что для него создают партнеры по Сити а в сборной ему на блюдечке никто не преподносит вот и голов нет
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Andrei Bandalak
Ну дайте ему уже золотой и блестящий мяч! Ведь он не играл на турнире!
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Leon Petov
Погодите, но нам же говорили что европейский отбор самый лёгкий в мире
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Leon Petov
Да уж, нет у Норвегии своего Ди Марии
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Фан Рубина
И хорошо, что не сыграет.
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VERBLYUD
Ответ Leon Petov
Да уж, нет у Норвегии своего Ди Марии
Честно говоря, не помню, чтобы Ди Мария тащил сборную в отборочных матчах, скорее Месси всегда спасал. В 2017 могли не выйти на ЧМ, но Лео сделал хет-трик в последнем матче и затащил команду на турнир.
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