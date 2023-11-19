Норвегия не сыграет на Евро-2024. Команда Холанда и Эдегора утратила шансы на плей-офф после поражения Израиля

Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор не сыграют на Евро-2024.

Сборная Норвегии лишилась шансов на участие в плей-офф отборочного раунда после того, как потерпел поражение от Румынии (1:2) и выбыл из борьбы за прямое попадание на турнир.

Рейтинг Норвегии в Лиге наций слишком низок для того, чтобы претендовать на матчи на выбывание.

Команда Столе Сольбаккена занимает третье место в отборочной группе А с 10 очками, отставая от Испании (18) и Шотландии (16) перед последним туром.

Возможность напрямую выйти на Евро была потеряна еще в октябре.

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