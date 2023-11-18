Единая лига ВТБ. «Руна» – ЦСКА, УНИКС сыграет с «Енисеем»

Теги результаты ЦСКА УНИКС Зенит Енисей Минск Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

В московском дерби «Руна» примет ЦСКА, УНИКС в Казани сыграет с красноярским «Енисеем».

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде сойдется с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Минск – Зенит
Дата проведения
18 ноября, 15.00, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Руна – ЦСКА
Дата проведения
18 ноября, 16.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

УНИКС – Енисей
Дата проведения
18 ноября, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 9-1, УНИКС – 7-2, Енисей – 7-3, Руна – 6-3, Зенит – 6-4, Самара – 6-5, Астана – 5-4, Локомотив-Кубань – 5-5, Уралмаш – 5-6, МБА – 5-6, Нижний Новгород – 3-7, Автодор – 3-7, Парма – 3-7, Минск – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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