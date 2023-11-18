Единая лига ВТБ. «Руна» – ЦСКА, УНИКС сыграет с «Енисеем»

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут три матча.

В московском дерби «Руна» примет ЦСКА, УНИКС в Казани сыграет с красноярским « ».

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде сойдется с белорусским « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 9-1, УНИКС – 7-2, Енисей – 7-3, Руна – 6-3, – 6-4, Самара – 6-5, Астана – 5-4, Локомотив-Кубань – 5-5, Уралмаш – 5-6, МБА – 5-6, Нижний Новгород – 3-7, Автодор – 3-7, Парма – 3-7, Минск – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.