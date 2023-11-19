Макдэвид остался без очков в 5 матчах из 14 в этой регулярке. В прошлом сезоне у него было 7 игр с 0+0 из 82

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид остался без очков в 5 матчах из 14 в этой регулярке.

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:6). 

В активе 5-кратного обладателя «Арт Росс Трофи» 13 (4+9) очков в 14 играх сезона. 

После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», 26-летний канадец провел 9 игр и набрал в них 5 (2+3) баллов. 

В прошлой регулярке Макдэвид не набирал очки всего в 7 матчах из 82. Он завершил сезон со 153 (64+89) баллами, обновив рекорд XXI века. 

19 комментариев

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Рамиль Кизимов
Свидетели 200 очков, вслед за 70 шайбами Мэтьюса, просим на сцену)))
Вспоминая прошлогодние комменты, Мак полностью освоилися и взломал лигу, теперь каждый сезон будет по 150 очей набирать, а мож и больше😄
+12
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+12
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Антон Якимцев
Ничушкин > Макдведид.

Сегодня)
+7
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raspisanie77
Пустострел опять деклассирован великим Кучеровым, при этом Кучеров недавно тоже пропускал игру и не в лучших кондициях. Ну и 4 финала и 2 КС это вообще космос недостежимый.
+7
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+7
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Don_Krebs
Мак очень бледно выглядит, шайбу на ровном месте теряет, играет как-то без выдумки, видно, что не в своей тарелке находится. Может, последствия травмы еще сказываются, а может, его задолбало уже в одно рыло (ну, хорошо, в два с Драйзом) тащить эту убогую нефтяную колымагу.
+7
-2
+5
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Запах Свободы
рано что-то забуксовал ваш некстванчик
+5
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+4
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Ivan Sergeev
Ответ Don_Krebs
Мак очень бледно выглядит, шайбу на ровном месте теряет, играет как-то без выдумки, видно, что не в своей тарелке находится. Может, последствия травмы еще сказываются, а может, его задолбало уже в одно рыло (ну, хорошо, в два с Драйзом) тащить эту убогую нефтяную колымагу.
Да просто уже все команды научились играть против их незамысловатого хоккея. А больше и нечего предложить.
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NOT IF BUT WHEN
Ответ Don_Krebs
Мак очень бледно выглядит, шайбу на ровном месте теряет, играет как-то без выдумки, видно, что не в своей тарелке находится. Может, последствия травмы еще сказываются, а может, его задолбало уже в одно рыло (ну, хорошо, в два с Драйзом) тащить эту убогую нефтяную колымагу.
Прошёл свой пик
+4
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+4
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гарри
Сдулссо Некстван!
+3
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Олег910
Как говорится, надо было готовиться к сезону, а не с Бузовой бузить.
+5
-2
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Джон Мщузавсех
Кто-то стареет в 37мь, а кто-то и в 26ть.
+3
-1
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Антон Якимцев
Ответ vdvbill.e1.ru
Мак побьет рекорд украинца один ###
Мосиенко? Вряд ли.
+1
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Барин
Ответ Антон Якимцев
Ничушкин > Макдведид. Сегодня)
Хорош...Нич)
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kostya187
С учетом травмы пока не так и плох: 13 очков в 14 матчах. Свои 100+ очков все равно наберет за сезон. А 150+ очков это слишком высокая планка даже для Макдевида, чтоб в каждом сезоне показывать такую космическую результативность.
+3
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Direct free kick
Ответ Рамиль Кизимов
Свидетели 200 очков, вслед за 70 шайбами Мэтьюса, просим на сцену))) Вспоминая прошлогодние комменты, Мак полностью освоилися и взломал лигу, теперь каждый сезон будет по 150 очей набирать, а мож и больше😄
Один неуважаемый графоман Егор Параскун не верил в 150 очков шотландца, а вот оно как вышло
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ovi1000
2 ближайших сезона коэф.-1.2,2 следующих коэф.-1, к 35 годам коэф.упадет до 0.5 очка за игру.Если не будет серьезных травм наберет примерно еще 550 очков(1413 за карьеру).в 36 лет скорее всего закончит так как смысла играть не будет.
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ogent
5 из 14’ это почти каждый третий матч сухой....
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rereg84
Сдулся похоже:)
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NOT IF BUT WHEN
Опять сухой
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