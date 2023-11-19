Макдэвид остался без очков в 5 матчах из 14 в этой регулярке. В прошлом сезоне у него было 7 игр с 0+0 из 82

Коннор Макдэвид остался без очков в 5 матчах из 14 в этой регулярке.

Капитан « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с « » (4:6).

В активе 5-кратного обладателя «Арт Росс Трофи» 13 (4+9) очков в 14 играх сезона.

После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», 26-летний канадец провел 9 игр и набрал в них 5 (2+3) баллов.

В прошлой регулярке не набирал очки всего в 7 матчах из 82. Он завершил сезон со 153 (64+89) баллами, обновив рекорд XXI века.