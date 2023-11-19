Макдэвид остался без очков в 5 матчах из 14 в этой регулярке. В прошлом сезоне у него было 7 игр с 0+0 из 82
Коннор Макдэвид остался без очков в 5 матчах из 14 в этой регулярке.
Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:6).
В активе 5-кратного обладателя «Арт Росс Трофи» 13 (4+9) очков в 14 играх сезона.
После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», 26-летний канадец провел 9 игр и набрал в них 5 (2+3) баллов.
В прошлой регулярке Макдэвид не набирал очки всего в 7 матчах из 82. Он завершил сезон со 153 (64+89) баллами, обновив рекорд XXI века.
Вспоминая прошлогодние комменты, Мак полностью освоилися и взломал лигу, теперь каждый сезон будет по 150 очей набирать, а мож и больше😄
Сегодня)
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