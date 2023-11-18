Судьи не засчитали гол «Локомотива» в ворота СКА при счете 1:2 на 59:59 из-за нарушения процедуры вбрасывания

Арбитры не засчитали гол в ворота СКА за секунду до конца третьего периода.

« » уступил (1:2) в матче Фонбет чемпионата .

Хоккеисты ярославского клуба за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2 забросили шайбу в ворота соперника.

выиграл вбрасывание, а нанес бросок по воротам Юхана Маттссона, который оказался точным.

Однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Главными арбитрами матча являлись и Сергей Кулаков, линейными – Евгений Антонов и Дмитрий Сивов.