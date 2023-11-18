Судьи не засчитали гол «Локомотива» в ворота СКА при счете 1:2 на 59:59 из-за нарушения процедуры вбрасывания

Теги Локомотив СКА судьи КХЛ Сергей Кулаков Дмитрий Сивов Евгений Ромасько Рушан Рафиков Павел Красковский Евгений Антонов Хоккей

Арбитры не засчитали гол в ворота СКА за секунду до конца третьего периода.

«Локомотив» уступил СКА (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Хоккеисты ярославского клуба за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2 забросили шайбу в ворота соперника.

Павел Красковский выиграл вбрасывание, а Рушан Рафиков нанес бросок по воротам Юхана Маттссона, который оказался точным.

Однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Главными арбитрами матча являлись Евгений Ромасько и Сергей Кулаков, линейными – Евгений Антонов и Дмитрий Сивов.

54 комментария

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Игорь Игорев
На повторе видно, как линейный свистнул, что надо переиграть вбрасывание, после того, как шайба пересекла линию ворот. Цирк!
+79
-5
+74
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maksonych
Ротенберг после матча: «Лед в Ярославле отличный»
До плохого было 1,1 секунды
+50
-1
+49
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Дмитрий Соболев
просто ввели перед игрой новое правило. голы забитые в ворота ска не считаются
+42
-4
+38
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cv4j7fq4ks
Да блин 😒 такой гол на защитали
+27
0
+27
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yurmim342@gmail.com
матрасы ску тянут как могут. с трактором тоже не было буллита. по итогу ска выиграли.
+25
-2
+23
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Дмитрий Соболев
Ответ Игорь Игорев
На повторе видно, как линейный свистнул, что надо переиграть вбрасывание, после того, как шайба пересекла линию ворот. Цирк!
судье скоро на пенсию. заработал
+20
-2
+18
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Юрий Луговой
Газпром что СКА что Зенит
+22
-5
+17
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путин вовка
Система начала работать?
+18
-2
+16
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Руслан Х
Система Ротенберга «работает».🤮
+17
-1
+16
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kenny_182
Ротенберг: "Наконец-то справедливое судейство! Возрождение хоккея! Великая Красная Машина-25 на кубке первого канала!"
+12
0
+12
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Дмитрий Шелема
это называется кража, бестыжая
+13
-1
+12
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йозе марино
позор всея кхл..
+11
-1
+10
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Rumov
Мне стыдно за судей сегодня. И стыдно за СКА, если они купили этот матч.
+8
-1
+7
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Vatokatya
Спортс, добавьте видео в новость
+8
-1
+7
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ЧакЧак
позорище! уберите ску из чемпионата !
+8
-2
+6
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Boni
Ответ Дмитрий Соболев
просто ввели перед игрой новое правило. голы забитые в ворота ска не считаются
Госдума во втором чтении
+6
0
+6
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Dura Ace Di2
Грёбаное болотное позорище.Сколько ещё клубы из этого города будут отравлять российский спорт?
+9
-3
+6
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wolkov
чисто выигранная точка🤣🤣🤣🤣
+5
0
+5
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Игорь 60
Все арбиртры ромогают Питерским. Когда уже этот бардак закончится???
+7
-3
+4
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Pruvik
Ответ Fanático
Действительно, зачем добавлять видео к "новости"... Тогда ведь увидят, что линейный сигнализировал о нарушении ещё до броска. Такой дешевый наброс, но стадо уже возмущённо блеет. Это главное) Спорт.сру какой он есть...
Вот ещё один ротенбрёнок....
+6
-3
+3
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dudkinrs82
Дно очередное
+4
-1
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Pavlik76
система начала работать, колбаса 🤬
+4
-1
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Сергей Лепехин
Страшно представить чтобы произошло в обратную сторону... Рома изошел бы на ... Судьи учли ошибки игра СКА со Спартаком и подстраховали Газпром
+2
0
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Kudim41
Забавно получается. Судья сначала посмотрел чем эпизод закончился, а потом свистнул, что надо перебросить. Клоунада в чистом виде!!!
+2
0
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mihany12
Как не стыдно …. 🤦🏻‍♂️
+2
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Дмитрий Соболев
интересно послушать Анисимова как он будет их защищать
+2
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mdaa
Йозе марино покритиковал судей, теперь они начали делать свое дело
+2
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Ярославец75
Да ладно?
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Поповка 22
Ответ Fanático
Действительно, зачем добавлять видео к "новости"... Тогда ведь увидят, что линейный сигнализировал о нарушении ещё до броска. Такой дешевый наброс, но стадо уже возмущённо блеет. Это главное) Спорт.сру какой он есть...
Посмотри повтор, потом пиши
+2
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nikitosdaipoltos
Ответ nikitosdaipoltos
спасибо, что без видео
добавили😃
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Сергей Лепехин
Ответ Игорь Игорев
На повторе видно, как линейный свистнул, что надо переиграть вбрасывание, после того, как шайба пересекла линию ворот. Цирк!
Там он даже свистнул, когда понял, что шайба летит в сторону ворот
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pizzatcarizza
Ответ Дмитрий Соболев
просто ввели перед игрой новое правило. голы забитые в ворота ска не считаются
За две секунды до конца ахахах
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cv4j7fq4ks
Стоп бросил Рушан Рафиков(87) а не Макси Шалунов(78) но гол все-равно отменили а жаль 😢
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Поповка 22
Хотелось бы послушать господина Анисимова, что он скажет
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Кавабунга Шреддоголовый
Должочек вернули. Пенсия безбедная обеспечена
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Олнг Волков
в России со вбрасываниями и вбросами сплошная беда)
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Pruvik
Ахереть. Чё творится. Чистая ведь шайба. Из-за этой конченой команды с ее "системным", с ворованными народными деньгами, с крышей папы дяди друга семьи, с их дешманским популизмом, с грудью, увешанную фейковыми обесцененными орденами нашей Родины, я всё равно не перестану любить город Петра.
А такие людишки лишь заплесневелый миг в истории
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Олечка Патракеева
Просто полный беспредел .Как обидно 😭 не защитать такой гол .Локо молодцы боролись 💪,а СКА разочаровали так низко выигрывать это не достойно .Обосались играть с нами в овертайме .Там бы точно победа была за нами .Вперед ,вперед Локомотив мы с тобой ✊ ❤️
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Alestern
Нет слов )..
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ДудьСдулся
Ротенберг=Миллер=тронообладатель.
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nikitosdaipoltos
спасибо, что без видео
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Олечка Патракеева
Ответ Дмитрий Соболев
просто ввели перед игрой новое правило. голы забитые в ворота ска не считаются
аха 😂 Просто у судьи есть муж, обещал заплату домой принести 🤣🤣🤣
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cv4j7fq4ks
Ответ путин вовка
Система начала работать?
Видимо да
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Вадим Черентаев
Ответ Юрий Луговой
Газпром что СКА что Зенит
а что Зенит? ну рассказывай, раз уж написал
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Владимир
Ответ yurmim342@gmail.com
матрасы ску тянут как могут. с трактором тоже не было буллита. по итогу ска выиграли.
Ты абсолютно прав!!!
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Otto Kretschmer
Ответ Игорь 60
Все арбиртры ромогают Питерским. Когда уже этот бардак закончится???
Что теперь Финал Гагарина проигран?
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badr
Линейные вообще тормозят по страшному, часто такое момент заигран, и только через 3 секунды свисток, вне игры.
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pizzatcarizza
Ой, что щас будет))))
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