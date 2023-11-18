Судьи не засчитали гол «Локомотива» в ворота СКА при счете 1:2 на 59:59 из-за нарушения процедуры вбрасывания
Арбитры не засчитали гол в ворота СКА за секунду до конца третьего периода.
«Локомотив» уступил СКА (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Хоккеисты ярославского клуба за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2 забросили шайбу в ворота соперника.
Павел Красковский выиграл вбрасывание, а Рушан Рафиков нанес бросок по воротам Юхана Маттссона, который оказался точным.
Однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за нарушения процедуры вбрасывания.
Главными арбитрами матча являлись Евгений Ромасько и Сергей Кулаков, линейными – Евгений Антонов и Дмитрий Сивов.
До плохого было 1,1 секунды
А такие людишки лишь заплесневелый миг в истории