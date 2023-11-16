МОК предостерег от участия в Играх дружбы в РФ, чемпионка России Акатьева может пропустить сезон, «Челси» и офшоры Абрамовича, Рублев мимо плей-офф итогового, а Медведев – в полуфинале, Смолов стал отцом и другие новости

1. МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России. Елена Вяльбе считает, что не стоит обращать внимание на рекомендации олимпийского комитета, Татьяна Навка заявила, что в МОК «боятся и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал», а Мария Захарова добавила, что «нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта». При этом у Татьяны Тарасовой уже появились опасения, что на Игры дружбы никто не поедет, хотя в оргкомитете соревнований подчеркнули, что их целью «никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению».

2. Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Самаре. Пишут, что чемпионка России по фигурному катанию может пропустить весь сезон. Есть информация, что у спортсменки мог случиться рецидив стрессового перелома, при этом врачи запретили ей нагружать ногу в течение трех месяцев.

3. «Челси» мог нарушать ФФП с помощью офшоров Абрамовича: с клуба могут снять очки в АПЛ за выплаты агентам Азара, Конте, Керимову за трансферы Виллиана и Это′О.

4. Андрей Рублев проиграл Карлосу Алькарасу и потерял шансы выйти из группы на итоговом турнире ATP. В гневе россиянин бил себя ракеткой и разбил колено в кровь. Для Алькараса это первая победа на итоговом. Даниил Медведев победил Александра Зверева и первым вышел в полуфинал.

5. У Федора Смолова и Карины Истоминой родилась дочь.

6. НХЛ. Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Анахайм» (8:2). Другие результаты – здесь.

7. «Унион» уволил главного тренера Урса Фишера после 13 поражений и ничьей в 14 последних играх. Теперь в тренерском штабе появится женщина – такого в Бундеслиге еще не было.

8. НБА. «Филадельфия» уступила «Бостону», «Финикс» крупно обыграл «Миннесоту». Остальные результаты – здесь.

9. У «Ман Сити» рекордные доходы (712 млн фунтов) и зарплаты (422,9 млн) в истории английского футбола. Прибыль – 80,4 млн.

10. Гендиректор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд покинул клуб после 16 лет работы.

11. В КХЛ в единственном матче дня ЦСКА победил «Амур» благодаря дублю Нестерова. 20-летний вратарь армейцев Гамзин отразил 36 из 37 бросков и одержал третью победу в сезоне.

12. Таракан попал в тарелку прыгуньи с шестом Полины Кнороз в Новогорске: «Наш прекрасный ужин на федеральной базе».

13. «Мне дали ящик рыбы и две сосиски». Шведские лыжники пожаловались на низкие призовые в стране.

14. Женщина, работавшая на вилле Неймара, требует у футболиста 368 тысяч евро. Мать четверых детей заявила об «адском графике и неуплате сверхурочных».

15. Молодежная сборная России обыграла Беларусь в товарищеском матче – 3:1.

Цитаты дня

Хоселу о том, почему Пике сказал, что 14-ю ЛЧ «Реала» никто не запомнит: «Может, потому что Жерар из «Барсы» и завидует?»

Уткин о ТЭФИ: «Это про статус, а не мастерство – сперва Губерниев соберет сколько надо, потом Черданцев, Генич, девушка с большой грудью. Все давно знают, что лучшие программы – на ютубе»

Родри считает, что Холанд заслужил «Золотой мяч»: «Он побил все рекорды и выиграл все. ЧМ идет всего месяц, сезон – 7-8 месяцев»

Футболистка Хорватии Маркович: «Мбаппе, Холанд и Неймар помогли бы нам, если бы ходили на женский футбол. Но приходили и получали удовольствие, а не просто присутствовали»

Роднина о словах Березуцкого про отъезд из России: «Назовите хоть одного футболиста, добившегося великих результатов в Европе, сейчас таких нет – вот и весь ответ. Его призыв не кажется верным»