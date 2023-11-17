Гран-при России. «Волжский пируэт». Гуменник, Самарин, Мозалев, Савосин, Ерохов, Даниелян представят короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Александр Самарин Петр Гуменник Роман Савосин Алексей Ерохов Артур Даниелян Андрей Мозалев Данил Федосимов Даниил Постарнаков Михаил Терновский Серия Гран-при России Арсений Димитриев Волжский пируэт Фигурное катание

18 ноября фигуристы покажут короткие программы на этапе Гран-при России в Самаре.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Роман Савосин

2. Арсений Димитриев

3. Михаил Терновский

4. Артур Даниелян

5. Александр Мельников

Вторая разминка

6. Данил Федосимов

7. Даниил Постарнаков

8. Алексей Ерохов

9. Петр Гуменник

10. Александр Самарин

11. Андрей Мозалев

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин

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11 комментариев

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Oleg152762
У парней очень вкусный этап по вывеске намечается! Хорошо бы было, если у них всё получится в техническом плане. Интрига тогда точно обеспечена. Сообственно, в этом сезоне только на мужскую одиночку и уповаем в этом плане. В остальных видах такого ровненького запаса не найти.
+5
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Лучшее_враг_хорошего
За Андрея и Петра! Удачи вам, ребята
+7
-3
+4
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galik55
Владику Дикиджи не форсировать, здоровья.
Всем удачи. Болею за Рому, Лешу и Петю. Жарко будет
+3
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Елена Силкина
За Александра Самарина! Всем удачи!
+4
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Alex Taurus
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Ушастику Мозалеву победить! Ведь он в юниорах выигрывал у Кагиямы
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ice_victory
Всем парням успешных выступлений! Любопытно взглянуть На Лешу Ерохова и Артура. Не помню, когда Артур последний раз выступал?
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Елена Спирина
Давайте, парни, удивите нас красивым и чистым катанием!
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dyglas
Леша Ерохов, не подкачай, покажи свой максимум, мы с тобой 🙌🙏
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garovatat
Гуменнику реабилитнуться и наконец представить свою sonne как надо!
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