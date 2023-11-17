Гран-при России. «Волжский пируэт». Гуменник, Самарин, Мозалев, Савосин, Ерохов, Даниелян представят короткие программы
18 ноября фигуристы покажут короткие программы на этапе Гран-при России в Самаре.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Самара
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
3. Михаил Терновский
5. Александр Мельников
Вторая разминка
6. Данил Федосимов
7. Даниил Постарнаков
8. Алексей Ерохов
10. Александр Самарин
11. Андрей Мозалев
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин
Всем удачи. Болею за Рому, Лешу и Петю. Жарко будет