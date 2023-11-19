Проворов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит лидерство по очкам в «Коламбусе» с Веренски – у обоих защитников по 1+10
Иван Проворов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Защитник «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (3:4). Это его первый гол за клуб.
Он добил шайбу в сутолоке у ворот соперника. «Кэпиталс» запросили просмотр на помеху вратарю, но неудачно.
В активе россиянина стало 11 (1+10) очков в 18 играх. Он делит лидерство в списке лучших бомбардиров «Блю Джекетс» с еще одним защитником – Заком Веренски (1+10 в 16 играх).
Сегодня Проворов (22:08, 2:08 – в большинстве, 2:47 – в меньшинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 2 блоками. Также допустил 2 потери шайбы.
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