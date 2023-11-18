НБА. «Милуоки» примет «Даллас», «Голден Стэйт» – «Оклахому» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Чикаго Даллас Голден Стэйт Мемфис Майами Милуоки Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Баскетбол

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Милуоки» Янниса Адетокумбо примет на своей арене «Даллас» Луки Дончича. «Голден Стэйт» в домашней встрече с «Оклахомой» попытается прервать серию из пяти поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Нью-Йорк
Дата проведения
19 ноября, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Миннесота
Дата проведения
19 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Мемфис
Дата проведения
19 ноября, 04.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Чикаго – Майами
Дата проведения
19 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Милуоки – Даллас
Дата проведения
19 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Оклахома-Сити
Дата проведения
19 ноября, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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