Никитин о незасчитанном голе в ворота СКА на 59:59: «Пушкин отдыхает. Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу, #####, такому»
Игорь Никитин высказался о незасчитанном голе в ворота СКА.
«Локомотив» проиграл СКА (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ярославская команда забросила шайбу в ворота соперника при счете 1:2 вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.
Общая статистика за весь матч по броскам – 51:12 в пользу «Локомотива»
– Хочу коснуться момента в самом конце. К вам подъезжали арбитры. Что они вам рассказали, почему гол не засчитали?
– Пушкин отдыхает. Я так скажу.
Есть, конечно, ошибки. Все их допускаем. Мы люди. Но есть моменты, которые ошибкой назвать нельзя. Две команды сражались.
Мне кажется, это должно быть [отдано] на откуп хоккею, а не порнобизнесу, #####, такому, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин на пресс-конференции.
Позорище.
А Никитин прав, роману нужно переключиться на другой бизнес, думаю у него как и с хоккеем есть база в 800 просмотренных dvd
С любовью, ваш Роман Борисович ❤️
Видимо превращается тихонько в наш футбол!)))))
Ждем выхода на спортсе: Артюхина, Назарова, Юдина.