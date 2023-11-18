Никитин о незасчитанном голе в ворота СКА на 59:59: «Пушкин отдыхает. Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу, #####, такому»

Теги Локомотив СКА Игорь Никитин КХЛ брань контент Хоккей

Игорь Никитин высказался о незасчитанном голе в ворота СКА.

«Локомотив» проиграл СКА (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ярославская команда забросила шайбу в ворота соперника при счете 1:2 вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Общая статистика за весь матч по броскам – 51:12 в пользу «Локомотива»

– Хочу коснуться момента в самом конце. К вам подъезжали арбитры. Что они вам рассказали, почему гол не засчитали?

– Пушкин отдыхает. Я так скажу.

Есть, конечно, ошибки. Все их допускаем. Мы люди. Но есть моменты, которые ошибкой назвать нельзя. Две команды сражались.

Мне кажется, это должно быть [отдано] на откуп хоккею, а не порнобизнесу, #####, такому, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин на пресс-конференции.

83 комментария

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kenny_182
И потом уважаемые поклонники питерского искусственного мешка искренне недоумевают, почему вся страна против них болеет? Да потому что они против всей страны и играют в напёрстки.
Позорище.
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+171
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Антон Г
хахаха, если система не работает, запускай другую систему ))
+122
-5
+117
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Sergey Nosov
Повтор момента есть. Судья вбрасывает спиной к воротам, поворачивается, видит гол, поднимает руку. Реальный порнобизнес!!!!
+96
-3
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Игорь Игорев
Йозе посмотрел более 800 порнофильмов, поэтому судьи сработали по системе.
+54
-1
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JenyaCasillas
Это лютое, лютейшее позорище! Были на Арене прямо над болельщиками СКА, даже им по-моему неудобняк было! Позор!!!
+50
-5
+45
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AVKU
Роттенберг научился бороться с пропущенными на последних минутах шайбами. Прекрасный и видимо единственный выход - их не засчитывать.
+40
-1
+39
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Doronya
Болельщиков жалко на стадионе, такой эмоциональный облом. Жесть
А Никитин прав, роману нужно переключиться на другой бизнес, думаю у него как и с хоккеем есть база в 800 просмотренных dvd
+38
0
+38
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Биомеханоид
Казалось, что дно достигнуто, но тут снизу постучали.
+36
-1
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Розе Ротенбергино
Всё потому что шайба была забита не по системе!
С любовью, ваш Роман Борисович ❤️
+28
-2
+26
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xxx-xxx
Если честно, уже тошнит от этой клоунады
+25
-3
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Михаил Карасев
Ответ Биомеханоид
Казалось, что дно достигнуто, но тут снизу постучали.
Позорище. Ротенберга.
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Pavlik76
Ответ Серёжа Новиков
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ты где это увидел? видимо вместе свисток давал 😆
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Why always me?!
Ответ Серёжа Новиков
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Бред не неси! Есть видео гола, тысячи людей его посмотрят и поймут что ты балабол. Судья уже после гола свистнул и руку поднял.
+20
-1
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Персональные данные Номер 67327384
РоРо бы не выдержал очередной микроинфаркт на 59-59
+18
-1
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Ваганов Фидаиль
Я думал, что хоккей обособленный вид спорта где бьются мужики и все по чнстному! А нет! ))))
Видимо превращается тихонько в наш футбол!)))))
+20
-3
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Космический Котик
Сейчас все придворные писаки кинутся оправдывать. Вон, Лысенков уже три поста в ТГ науячил. Старается, потеет.

Ждем выхода на спортсе: Артюхина, Назарова, Юдина.
+15
-1
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Александр Василич
Ответ Антон Г
хахаха, если система не работает, запускай другую систему ))
Заслал РаманБарисыч деньжат думаешь?)
+15
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Beast
позорное позорище
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КараТэ
Ромка запретил засчитывать голы за секунду
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africanio
Скоро будет играть как в football manager, когда тебе счет не нравится, ты переигрываешь матч)
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dalmolchun
Драть надо этот СКА уверенней, чтобы арбитры ничего не смоги сделать.
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Ярославец75
Никитин красава, все сказал как есть!
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молодой сутенер
Неужели болелам ска это по кайфу? И кто тут ставит минуса, не понимаю, пишут все по фактам.
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Vertiderti
Ответ Marienburg
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Ага, а другой лайсмен глуховат оказался и гол засчитал)
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LeoMan
Позорники
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Dura Ace Di2
Питерские жулики
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*MVP*
Ответ AVKU
Роттенберг научился бороться с пропущенными на последних минутах шайбами. Прекрасный и видимо единственный выход - их не засчитывать.
минутах? они на последней секунде второй раз за полсезонс пропустили, такой позор мало кто может повторить
+4
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KozlikX
Ответ Александр Василич
Заслал РаманБарисыч деньжат думаешь?)
скорее не лишил работы )
+3
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yulay
Против системы решил пойти?
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Booligan
Ответ Персональные данные Номер 67327384
РоРо бы не выдержал очередной микроинфаркт на 59-59
Тоже так подумал. Шоу должно продолжаться. Дай бог Ротену окунуться на самое дно зловонной ямы
+3
0
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Александр Воронцов
Ответ Серёжа Новиков
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пошел ты Серёжа новиков
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SP M
С - система!
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Сергей Лимонников
Ответ reteka
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юморист))
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Ice Vorya
Питер не может - судья поможет
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Danger13
Ну было и было
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dem
Вот и административная система заработала.
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Machine Head
Упоротые болельщики всегда говорят на белое-черное. Надо узнать о судьбе судьи , который уже засчитал гол на 59:59. А то может так быть , что остальные судьи просто обоссались .
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Machine Head
Ответ Космический Котик
Сейчас все придворные писаки кинутся оправдывать. Вон, Лысенков уже три поста в ТГ науячил. Старается, потеет. Ждем выхода на спортсе: Артюхина, Назарова, Юдина.
О космической системе, как они героически отбивались три периода .
+3
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Mukunku 64
Ответ Beast
позорное позорище
̶И̶с̶п̶а̶н̶с̶к̶и̶й̶ Финский стыд !))
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Трус не играет в хоккей.И судьи такие тоже.Но сейчас все они играют в *о!кей*
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Andreir888
Какой же это позор! Позорище!!!
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Серый
Ответ Mukunku 64
А при чем здесь Александр Сергеевич ? А насчёт порнографии это к Баркову Ивану Семенычу
Притом, что арбитры сочинили сказку
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молодой сутенер
Ответ vadiasik
По каким фактам? Да большинство здесь пишет не по фактам, а ради лайков, соревнуясь кто больше гадости против СКА напишет.
Еще скажи не заслуженно :)
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Ярославец75
Ответ Marienburg
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Прошу оюосновать нарушение. Из какого раздела правил и прочее. Последняя секунда. Или вам после Спартака установка была сделана, все что забивается Питеру на последних секундах, то остается в Питере?
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_Абырвалг_
Он наверное имел в виду , что судя по броскам , это был секас , но в изделии номер 2
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Alexander Nikitin
Судья поднимает руку много ПОСЛЕ взятия ворот. Помощник первым жестом показывает в сетку "гол". Кто там поднял руку - третий который был на противоположном краю у синей линии? На видео это не видно. Судьи вернулись во времена Знарка - просто нужна победа не более.
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Барсаман
Ответ Sagnol
Это враньё, на повторе видно, что рука поднимается вверх во время полета шайбы (на пол пути до ворот). И плюсы тебе наставили такие же любители правды. Может гол и чистый был, но рука была поднята раньше. Пересмотри повтор ещё раз
а причём тут, вообще, поднятая рука, если игра останавливается только по свистку? Обычно, в моментах с нарушениями на вбрасываниях лайнсмен свистит сразу и останавливает матч, а тут... он посмотрел чем закончится эпизод, видите ли... Так не делается, свистеть надо сразу - это не отложенный штраф, а здесь полосатый смотрит куда пошла шайба. Серьёзно?
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Sagnol
Ответ Барсаман
а причём тут, вообще, поднятая рука, если игра останавливается только по свистку? Обычно, в моментах с нарушениями на вбрасываниях лайнсмен свистит сразу и останавливает матч, а тут... он посмотрел чем закончится эпизод, видите ли... Так не делается, свистеть надо сразу - это не отложенный штраф, а здесь полосатый смотрит куда пошла шайба. Серьёзно?
Я ошибся, он свистит во время броска. Есть видеообзор матча и с общего плана повтор и с другой камеры повтор. Только что ещё раз пересмотрел
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Ярославец75
Ответ Sagnol
Не ясна. А что это меняет?
Конечно. Руку поднять это не проблема. А проблема в том, почему она была подята.
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Серый
Ответ Персональные данные Номер 67327384
РоРо бы не выдержал очередной микроинфаркт на 59-59
Эх, был шанс хоть чуть-чуть очистить наш хоккей
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