Игорь Никитин высказался о незасчитанном голе в ворота СКА.

«Локомотив» проиграл (1:2) в матче Фонбет чемпионата .

Ярославская команда забросила шайбу в ворота соперника при счете 1:2 вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Общая статистика за весь матч по броскам – 51:12 в пользу «Локомотива»

– Хочу коснуться момента в самом конце. К вам подъезжали арбитры. Что они вам рассказали, почему гол не засчитали?

– Пушкин отдыхает. Я так скажу.

Есть, конечно, ошибки. Все их допускаем. Мы люди. Но есть моменты, которые ошибкой назвать нельзя. Две команды сражались.

Мне кажется, это должно быть [отдано] на откуп хоккею, а не порнобизнесу, #####, такому, – сказал главный тренер « » на пресс-конференции.