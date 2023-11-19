Панарин набрал очки в 15 играх подряд со старта сезона, обновив рекорды «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ. У него 10+16 на отрезке

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Артемий Панарин набрал очки в 15 играх подряд со старта сезона, обновив рекорды.

Форвард «Рейнджерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:3) и был признан первой звездой.

В активе 32-летнего россиянина стало 26 (10+16) очков в 15 играх сезона. 

Артемий установил новый рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона. Он превзошел достижение Рода Жильбера (1972/73, 14 игр, 23 очка, 11+12). 

Также Панарин единолично завладел российским рекордом лиги. Он превзошел достижение Дмитрия Квартальнова (1992/93, «Бостон», 14 игр, 22 очка, 12+10). 

Рекорд XXI века во всей НХЛ принадлежит Дэни Хитли (2005/06, «Оттава», 22 игры подряд с очками со старта сезона).

Серия Панарина входит в топ-5 в текущем столетии вместе с сериями Хитли, Хенрика Зеттерберга (2007/08, «Детройт», 17 игр), Коннора Макдэвида (2021/22, «Эдмонтон», 17 игр) и Вильяма Нюландера (2023/24, «Торонто», 16 игр, серия продолжается). 

Общим рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (1983/84, «Эдмонтон», 51 игра – это и рекорд по продолжительности результативной серии на любом отрезке сезона).  

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6 комментариев

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Vlad_p777
Красава Артемий не останавливайся!👏👏👏
+10
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newyork13
Артемий Малорик! LGR!!!
+4
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Свидетель со стороны жениха
Какой же красавец Тёма! Так держать!
+4
0
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Михаил1970
Панарину до рекорда Гретцки 36, а Овечкину 67)
+3
0
+3
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Непристойное предложение
главное чтоб травм не было, тогда и сотку выбьет и в ПО поуроганят! отличный сезон у Хлеба!
+1
0
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Павел Зарубин
Давно надо было голову побрить:))
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