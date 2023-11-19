Панарин набрал очки в 15 играх подряд со старта сезона, обновив рекорды «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ. У него 10+16 на отрезке
Артемий Панарин набрал очки в 15 играх подряд со старта сезона, обновив рекорды.
Форвард «Рейнджерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:3) и был признан первой звездой.
В активе 32-летнего россиянина стало 26 (10+16) очков в 15 играх сезона.
Артемий установил новый рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона. Он превзошел достижение Рода Жильбера (1972/73, 14 игр, 23 очка, 11+12).
Также Панарин единолично завладел российским рекордом лиги. Он превзошел достижение Дмитрия Квартальнова (1992/93, «Бостон», 14 игр, 22 очка, 12+10).
Рекорд XXI века во всей НХЛ принадлежит Дэни Хитли (2005/06, «Оттава», 22 игры подряд с очками со старта сезона).
Серия Панарина входит в топ-5 в текущем столетии вместе с сериями Хитли, Хенрика Зеттерберга (2007/08, «Детройт», 17 игр), Коннора Макдэвида (2021/22, «Эдмонтон», 17 игр) и Вильяма Нюландера (2023/24, «Торонто», 16 игр, серия продолжается).
Общим рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (1983/84, «Эдмонтон», 51 игра – это и рекорд по продолжительности результативной серии на любом отрезке сезона).
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