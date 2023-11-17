Гран-при России. «Волжский пируэт». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут ритм-танцы
18 ноября дуэты выступят с ритм-танцами на этапе Гран-при России в Самаре.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Самара
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
2. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
3. Дарья Савкина – Александр Вахнов
4. Ксения Краусова – Даниил Корочкин
5. Софья Тютюнина – Матвей Грачев
Вторая разминка
6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
8. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
9. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
10. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин
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