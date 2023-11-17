Гран-при России. «Волжский пируэт». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Егор Базин Софья Шевченко Александр Вахнов Елизавета Худайбердиева Девид Нарижный Софья Тютюнина Екатерина Миронова Евгений Устенко Ирина Хавронина Софья Леонтьева Даниил Горелкин Тимур Смирнов-Бабаев Матвей Грачев Серия Гран-при России Ульяна Ермакова Артем Крылов Волжский пируэт Варвара Жданова Андрей Ежлов Ксения Краусова Даниил Корочкин Фигурное катание

18 ноября дуэты выступят с ритм-танцами на этапе Гран-при России в Самаре.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

2. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

3. Дарья Савкина – Александр Вахнов

4. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

5. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

Вторая разминка

6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

8. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

9. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

10. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин

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4 комментария

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Аленка_76
Удачи всем парам!
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Елена Спирина
Софье и Андрею, Ирине и Девиду- удачи. Всем гладкого льда!
0
0
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Jessi
Ангелопол опубликовал фото с Ушаковой и .. Великим и ужасным
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