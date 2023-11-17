Гран-при России. «Волжский пируэт». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут ритм-танцы

18 ноября дуэты выступят с ритм-танцами на этапе Гран-при России в Самаре.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

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Самара

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

2. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

3. Дарья Савкина –

4. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

5. – Матвей Грачев

Вторая разминка

6. – Даниил Горелкин

7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

8. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

9. – Егор Базин

10. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин