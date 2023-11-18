Девушки в советской военной форме с хлебом-солью встретили сборную Кубы в аэропорту Волгограда

Сборная Кубы прилетела в Россию.

20 ноября сборные России и Кубы проведут товарищеский матч. Он пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

В аэропорту игроков и тренерский штаб кубинской команды встретили девушки в советской военной форме и с хлебом-солью.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?