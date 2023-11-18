Девушки в советской военной форме с хлебом-солью встретили сборную Кубы в аэропорту Волгограда

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Кубы прилетела в Россию.

20 ноября сборные России и Кубы проведут товарищеский матч. Он пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени. 

В аэропорту игроков и тренерский штаб кубинской команды встретили девушки в советской военной форме и с хлебом-солью.

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110 комментариев

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Chernoy
Сказать тут просто нечего. Нелепо, глупо, смешно, стыдно…
+180
-34
+146
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Ебздрогыч
И сам соперник, и форма его приветствия еще раз подсказывает на каком мы непролазном дне
+186
-52
+134
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Niko [Ars]
почему бы не в русских народных костюмах, зачем в советской военной форме то...
+118
-14
+104
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Chernoy
Ответ ЭкспертДиванный
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Вопрос прям точно отражает никнейм
+87
-14
+73
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Заяцволк
Это уже реально дно. Война, война, война, война, реально замахали со своей пропагандой войны, будто это единственное занятие в стране, тьфу. Да ещё и приезжим футболистам это пытаются навязать, на месте кубинцев я бы развернулся, и поехал обратно
+90
-21
+69
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LaffyTaffy
Просто днище.
Совсем недавно проводили ЧМ и КК, принимали лучших футболистов мира, а теперь платим «кудесникам мяча» из Кубы, чтобы хотя бы они приехали на матч и встречаем как героев 🤦‍♂️🤦‍♂️
+66
-17
+49
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ЦСКА1960
Ответ Maxximus
Возможно из-за Волгограда. Город-герой и т.д. Но это неточно, мысли вслух.
то есть советская военная форма перешла в разряд карнавальных костюмов?
+35
-3
+32
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Chernoy
Ответ ЭкспертДиванный
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Ты ж его занял
+35
-4
+31
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Chernoy
Ответ ЭкспертДиванный
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А если по-существу вопроса, то к сожалению у госдепа «на мне» закончились деньги и они не могут меня вывезти
+30
-4
+26
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T622222
Ближе и ближе к Северной Корее
+34
-9
+25
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Balt
А почему в военной-то форме? Почему не в платьях с кокошниками? Не понятно.
+28
-3
+25
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Maxximus
Ответ LaffyTaffy
Просто днище. Совсем недавно проводили ЧМ и КК, принимали лучших футболистов мира, а теперь платим «кудесникам мяча» из Кубы, чтобы хотя бы они приехали на матч и встречаем как героев 🤦‍♂️🤦‍♂️
Эти кудесники с удовольствием бы сыграли товарняк в США на их поле...и возможно ещё до игры подались бы в бега 😂
+25
-4
+21
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Антон Фалафель
Это ли не КНДРизация???
+30
-9
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Novak
Одни придумывают бред, чтобы выслужиться перед начальством. Другие покорно соглашаются в этом участвовать, надевая эту форму. Не хватает ещё какого-нибудь танка с буквой Z.
+25
-6
+19
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евГений
Ответ Niko [Ars]
почему бы не в русских народных костюмах, зачем в советской военной форме то...
потому что власть глубоко совковая и анти-русская. Все логично
+24
-9
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Антон Александров
Странно, что не было двойника Сталина. Для полноты картины.
+20
-5
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rdyabin@icloud.com
У нас 15-летнему зверьку гос награды вручают одну за одной, а вы тут из-за формы рефлексируете.
+14
-2
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Curry30
АХАХАХАХ КРИНЖАТИНА
+17
-5
+12
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Трент Резнор
Соль пустили по ноздре по привычке
+16
-6
+10
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SadButTrue
Ответ Ростовский
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Какую историю кто забыл? Волгограду 450 лет и чего там только не происходило за эти годы, но никогда ещё там не встречали кого-либо женщины в военной форме конца 1943 года, то есть уже после битвы (уже есть погоны, в сталинградской битве их не было). Причем, что интересно не встречали ни в 40-е, ни в 50-е, ни дальше. А вот в 2023 году вдруг захотелось косплеить самую кровопролитную и ужасную бойню в истории человечества. Правда состоит в том, что те, кто прошел ту войну о ней не думали каждый день и уж точно не гордились, поэтому и парадов победы в советское время было всего несколько за 40 лет. Сталинградская битва примерно такой же праздник для участников как ликвидация Чернобыльской катастрофы. Победили, всплакнули и пошли жить нормальной мирной жизнью.
+10
-2
+8
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Дмитрий Ширяев
Ответ АдминБЦ
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Причем тут США?))
P.S. Перфоманс в Волгограде убогий, конечно…
+9
-1
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ error505
Комментарий удален модератором
Махачкалинские традиции
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-3
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Александр Михненко
Ответ Антон Фалафель
Это ли не КНДРизация???
Да вроде осталось немного
+11
-6
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Ligalaiz
Ответ Ростовский
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Популисткое заявление в стиле верхушки. Что бы двигаться вперед, историю не обязательно забывать. Можно просто раз в год честь отдавать а не постоянно находиться в состоянии помешанности. Просто не нужно сходить с ума по ней.
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Ковид 07.10.52
Смешно, Загитова в розовых тонах на импортном автомобиле, здесь фигуристые в военной форме, и не поймешь...мы веселимся или за многополярность бьемся...Какой-то танец на костях организовали.
+8
-3
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Prochor Potapich
Ответ Niko [Ars]
почему бы не в русских народных костюмах, зачем в советской военной форме то...
Базы оживлять пора на Кубе
+9
-4
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Христиан Юла
Ждём выступление ВВ в новогоднюю ночь на мавзолее Ильича, в серой солдатской шинели. В сложившейся ситуации это станет очень кстати.
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MFORCE
Судейская бригада из Северной Кореи будет? В форме СМЕРШа ))
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Уставший Фергюсон
Ответ Niko [Ars]
почему бы не в русских народных костюмах, зачем в советской военной форме то...
Могли бы ещё ппш достать или винтовку Мосина для комплекта
+6
-2
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topsatan
Ответ Avenaro
Стыдно за страну - валите. Традиция встречать с хлебом и солью не нова, а все кубинские лидеры на изображениях в военной форме. Да и в нашей стране, хотите вы или нет, идёт СВО.
А точно в нашей стране идёт?
+6
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Заборостроитель
Ответ Ростовский
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Новости истории и литературы от Путина: Лермонтов написал "Бородино" прямо в тот "переломный момент истории", когда битва и произошла.
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Ligalaiz
Ответ Ростовский
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Напоминать нужно только тем кто забыл. Но никто не забыл. Все и так помнят. А от принужденного напоминания и постоянной помешаности на этой теме многих тошнит уже. Зачем вот вся это показуха? Зачем парады на 9 мая? Зачем марши всякие? Пришел, цветочки положил, розу на куртку/майку/пиджак повесил, поносил недельку, почтил и дальше жить современной жизнью. Зачем баб в форму ВОВ одевать на показуху Кубинцам? Дикий кринж какой-то. Одели бы в национальные платья и кокошники.
+4
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Niko [Ars]
Ответ anton.zaiats
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значит и Хрущёв там где-то бегает?
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skyintothesea
Ответ Заяцволк
Это уже реально дно. Война, война, война, война, реально замахали со своей пропагандой войны, будто это единственное занятие в стране, тьфу. Да ещё и приезжим футболистам это пытаются навязать, на месте кубинцев я бы развернулся, и поехал обратно
Перед 4 ноября в метро видел плакат, где были показаны три разных этноса (славянин, кавказец, среднеазиат) - все, разумеется в военной форме. У меня тогда промелькнула мысль, что властьимущие думают, что управляют не Россией, а Спартой, и тут живут исключительно воины.
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Maxximus
Ответ ЦСКА1960
то есть советская военная форма перешла в разряд карнавальных костюмов?
18 ноября 1942 года завершилась оборона Сталинграда в ходе Великой отечественной войны. Я думаю для жителей Волгограда это весьма крутая дата, и не вижу ничего плохого, если советская военная форма одета именно по этой причине и в Волгограде в этот день проходят мероприятия, связанные с окончанием обороны. Сталинградская битва это не рядовой эпизод ВОВ.
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Faust Doc
Ответ rdyabin@icloud.com
У нас 15-летнему зверьку гос награды вручают одну за одной, а вы тут из-за формы рефлексируете.
Адам Данон Медальон!
Заслужил ратными подвигами, мудростью и делами праведными!
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Diamond house
Ответ ЭкспертДиванный
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а зачем бывает стыдно за ролителей алкашей? зачем их, даже таких поддерживают? Или надо взять и отказаться от них, и дело с концов
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inga_7z@tut.by
Ответ Prochor Potapich
Пора включать Кубу и Мексику в БРИКС и создавать военный альянс
Простите: Мексику? Вв бы сне одного аккаута писали, диваноэкспертный. Мексика — первый экономический партнер США, дружок
+2
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men555
Ответ Avenaro
Стыдно за страну - валите. Традиция встречать с хлебом и солью не нова, а все кубинские лидеры на изображениях в военной форме. Да и в нашей стране, хотите вы или нет, идёт СВО.
А за награды 15 летнему не стыдно? Ответь.
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Barry_Cadny
Ответ Struzhok
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К кокошнику полагается сарафан, а в нём отдать честь гораздо легче, чем в галифе.
+7
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Артем Гладских
Ответ Chernoy
Сказать тут просто нечего. Нелепо, глупо, смешно, стыдно…
солидарен с вами.
+4
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SopTecret
у нашего времени дикое развоение личности - критиковать "совок" и то, что там было, но хвастаться только его достижениями и торговать только его внешними провялениями
+3
-1
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Насонов Дмитрий
Надеюсь, рядом были попы и ряженые казаки. Ну чтоб полностью отразить картину современной России
+3
-1
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Barry_Cadny
Ответ Maxximus
Эти кудесники с удовольствием бы сыграли товарняк в США на их поле...и возможно ещё до игры подались бы в бега 😂
До Федерации Футбола Кубы ещё не дошли новости об организации футбола сборных в Эритрее.
+4
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SadButTrue
Ответ Ростовский
Так всё правильно - Россия как правопреемник СССР всегда будет напоминать, что вражеский Запад уничтожил 27 миллионов советских граждан.
Вражеский запад не только 27 миллионов уничтожил, но ещё и умудрился обеспечить СССР порохом, снарядами, танками, самолётами, соляркой, локомотивами, станками, грузовиками, металлами, тушёнкой, крупами, антибиотиками, да так что по некоторым позициям поставили больше чем СССР сам мог произвести за несколько лет. Так что вражеский запад он вообще-то междусобой враждовал в то время. И вообще объединять "запад", как и "восток" довольно бессмысленно.
+1
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Maxximus
Ответ Niko [Ars]
почему бы не в русских народных костюмах, зачем в советской военной форме то...
Возможно из-за Волгограда. Город-герой и т.д. Но это неточно, мысли вслух.
+12
-11
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Пользователь заблокирован
Ответ Заяцволк
Это уже реально дно. Война, война, война, война, реально замахали со своей пропагандой войны, будто это единственное занятие в стране, тьфу. Да ещё и приезжим футболистам это пытаются навязать, на месте кубинцев я бы развернулся, и поехал обратно
Быть не может ЗаяцВолк, Россия лучшая страна, а все остальные страны нам завидуют хд )
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мистер бин
Каждому кубинцу по девушке
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Alex Lamm
Ответ Avenaro
Стыдно за страну - валите. Традиция встречать с хлебом и солью не нова, а все кубинские лидеры на изображениях в военной форме. Да и в нашей стране, хотите вы или нет, идёт СВО.
А вы из какой страны? В моей тоже есть Волгоград, но например на этой неделе ходила новость, что в Эмиратах гостей Тимати и Лепс встречали на вечеринке за счет Росвооружения, а не девушки в форме
+1
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Yriy1922
Ответ Chernoy
Сказать тут просто нечего. Нелепо, глупо, смешно, стыдно…
Ну не стыдно, не ловко как то)
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