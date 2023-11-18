Девушки в советской военной форме с хлебом-солью встретили сборную Кубы в аэропорту Волгограда
Сборная Кубы прилетела в Россию.
20 ноября сборные России и Кубы проведут товарищеский матч. Он пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.
В аэропорту игроков и тренерский штаб кубинской команды встретили девушки в советской военной форме и с хлебом-солью.
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Совсем недавно проводили ЧМ и КК, принимали лучших футболистов мира, а теперь платим «кудесникам мяча» из Кубы, чтобы хотя бы они приехали на матч и встречаем как героев 🤦♂️🤦♂️
P.S. Перфоманс в Волгограде убогий, конечно…
Заслужил ратными подвигами, мудростью и делами праведными!