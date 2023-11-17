Гол Роналду и победа Португалии, Джокович и Синнер в 1/2 итогового, план спортивных обменов России и КНДР и другие новости

1.Сборная Испании в гостях победила Кипр (3:1) в отборе Евро-2024. Также в четверг Португалия на выезде одолела Лихтенштейн (2:0), Криштиану Роналду забил 128-й гол за сборную (46-й в 2023 году) и с 10 мячами стал лидером гонки бомбардиров квалификации.

На Ерво-2024 вышли еще две сборные: Венгрия и Словакия. Все результаты дня можно найти здесь.

2. Янник Синнер и Новак Джокович вышли в 1/2 финала итогового турнира ATP. В среду это сделал Даниил Медведев

3. НХЛ. «Оттава» победила «Детройт» (5:4 ОТ) в Швеции, Тарасенко набрал 0+2, у Костина аж 8 силовых приемов – всего за 10:36 на льду. «Тампа» обыграла «Чикаго» (4:2), Сергачев забил 1-й гол в сезоне. «Коламбус» проиграл «Аризоне» (2:3) и идет последним на Востоке с 7 поражениями подряд, Воронков вновь сделал передачу и обновил личный рекорд в лиге по игровому времени. Все результаты дня – здесь.

4. Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке. Аргентина проиграла дома Уругваю (первое поражение чемпионов мира за год), Бразилия уступила в гостях Колумбии, Винисиус получил травму в 1-м тайме и был заменен. Все результаты дня – здесь.

5. НБА. 36 очков Батлера помогли «Майами» взять верх над «Бруклином».

6. В КХЛ СКА забил 5 голов «Северстали», «Ак Барс» обыграл московское «Динамо», «Спартак» победил «Салават Юлаев». Вадим Шипачев набрал 900 очков, это второй результат в истории лиги после Сергея Мозякина (928).

7. Россия и КНДР подписали план спортивных обменов на 2024-2026 годы.

8. Британская бильярдистка Линн Пинчес отказалась играть против трансгендера Харриет Хейнс в финале турнира по пулу. Хейнс заявила: «Нет научных доказательств, подтверждающих, что у нас есть преимущество в бильярде».

9. Александр Усик и Тайсон Фьюри устроили потасовку на битве взглядов в Эр-Рияде.

10. Защитника «Милана» Алессандро Флоренци подозревают в нелегальных ставках, его допросят в ближайшие дни. Есть информация, что футболист только играл в покер и блэкджек.

11. Эдуардо Камавинга пропустит около 2 месяцев из-за травмы колена, пишет As. «Реал» может получить от ФИФА 1,2 млн евро компенсации за травму хавбека – по 20,5 тысяч за каждый день восстановления.

12. Саудовская государственная нефтяная компания станет крупнейшим спонсором ФИФА, выплаты могут достичь 100 млн долларов в год. Это связано с ЧМ-2034.

13. Килиан Мбаппе отказался от бонусов на 80 млн евро в «ПСЖ». Клуб хочет продлить контракт с форвардом.

14. Капитан сборной Израиля и защитник «Динамо» Эли Даса показал кроссовок восьмилетнего мальчика, похищенного ХАМАС, на пресс-конференции: «Это все, что осталось от его дома».

15. Сергачев удалил аккаунт в инстаграме из-за критики болельщиков. У него 0+8 в 16 играх сезона при «минус 14» – худшей полезности в «Тампе».

Цитаты дня.

Олег Романцев: «Я вырос в лучшей стране мира – СССР. Сейчас вытягивают грязь: есть нечего, надеть нечего. Это было, но страна жила счастливо, была сильной. Космонавты – первые, огромное количество открытий»

Загитова о наряде на премии журнала: «Я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше»

Ирина Роднина: «Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам? Мы работаем на благо страны!»

Губерниев о том, что Вяльбе назвала Березуцкого «козлом»: «Стыд и срам! Кто дал право этой тетеньке так говорить? Василий – гордость российского футбола, он одержал много красивых побед»

Романцев о Солженицыне: «Диссидент – никогда не любил Россию. С трибуны ООН призывал уничтожить нацию – тогда записей не было, но те, кто слышал, все помнят. Высоцкого, а не его надо проходить в школе»

Поздняков о санкциях МОК: «Ведется политика ограничений в худших традициях тоталитарных режимов»

Андрей Мостовой о срыве трансфера во Францию: «Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?