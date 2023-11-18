«Реал» сообщил диагноз Винисиуса Жуниора.

Вингер « » и сборной Бразилии получил повреждение левого бедра в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

Мадридский клуб объявил, что у 23-летнего футболиста выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра.

Из-за этой травмы пропустит 2,5 месяца, сообщает журналистка COPE Аранча Родригес.

У «Реала» 8 игроков с травмами на данный момент. Кроме Винисиуса, различные повреждения есть у Тибо Куртуа, Кепы Ариссабалаги, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Эдуардо Камавинга. Отметим, что Дани Себальос только 16 ноября вернулся в общую группу после повреждения.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?