У Винисиуса разрыв двуглавой мышцы бедра. Вингер «Реала» пропустит 2,5 месяца

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» сообщил диагноз Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии получил повреждение левого бедра в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

Мадридский клуб объявил, что у 23-летнего футболиста выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра.

Из-за этой травмы Винисиус пропустит 2,5 месяца, сообщает журналистка COPE Аранча Родригес.

У «Реала» 8 игроков с травмами на данный момент. Кроме Винисиуса, различные повреждения есть у Тибо Куртуа, Кепы Ариссабалаги, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Эдуардо Камавинга. Отметим, что Дани Себальос только 16 ноября вернулся в общую группу после повреждения.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Breadslicer88
2,5 месяца без расизма в испании
+32
-10
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crawling
Приплыли...
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дворовый футболист
ФИФА: «Нужно бооольше золота (матчей сборных)!!!»
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ночной кошмар Логинова
Суперчеллендж для Карло в Ла Лиге
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ну хотя бы в ЛЧ уже вышли везде
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данияр Жумабекович
Ответ Hans Castorp
По моему Реал даже по регламенту Ла Лиги в таком случае имеет право подписать игрока посреди сезона. Так или иначе , если Реал никого не подпишет в зимнее окно , сезон в принципе можно считать слитым , имхо. Если полузащите еще есть надежда что старая гвардия + резервисты вытянут , то уверенности в том что Родриго , Хоселу и Диаз 3 месяца будут исправно тянутьс атаку Реала нет вообще никакой
причем еще выбыл Камавинга, который не постоял только на воротах
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hans Castorp
По моему Реал даже по регламенту Ла Лиги в таком случае имеет право подписать игрока посреди сезона. Так или иначе , если Реал никого не подпишет в зимнее окно , сезон в принципе можно считать слитым , имхо. Если полузащите еще есть надежда что старая гвардия + резервисты вытянут , то уверенности в том что Родриго , Хоселу и Диаз 3 месяца будут исправно тянутьс атаку Реала нет вообще никакой
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4akyr
Шанс молодняку из Кастильи проявить себя
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
факты про футбол
Тревожно как-то. Надеюсь ситуация как в сезоне 20/21 не повторится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Волька-ибн-Алёша
𝑙𝑢̈𝑏𝑏𝑒𝑡𝑢̈𝑙𝑎𝑦𝑛"
​12:11
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Yubaba
Этот тот, который за год два раза в лигу Европы вылетел?
Речь о чемпионате
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
зак
хорошо хоть глав врача уволил из клуба
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховный Лорд
Ответ cukken
В коем то веке задумаются о своей фабрике…
Поверь, не задумаются😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий