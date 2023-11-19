Кучеров сделал дубль в игре с «Эдмонтоном» и делит 1-е место в гонке снайперов с четырьмя игроками

Никита Кучеров делит первое место в списке снайперов НХЛ в этом сезоне.

30-летний российский нападающий « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата против « » (2:3, второй перерыв).

На счету 26 (13+13) очков в 17 матчах сезона. В гонке бомбардиров на 1 балл его опережают три игрока « » – , и .

В списке снайперов Кучеров делит первую строчку с еще четырьмя хоккеистами. По 13 голов забили (« »), Остон Мэттьюс (« »), Брок Босер («Ванкувер») и Сэм Райнхарт («Флорида»).