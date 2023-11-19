Кучеров сделал дубль в игре с «Эдмонтоном» и делит 1-е место в гонке снайперов с четырьмя игроками
Никита Кучеров делит первое место в списке снайперов НХЛ в этом сезоне.
30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (2:3, второй перерыв).
На счету Никиты 26 (13+13) очков в 17 матчах сезона. В гонке бомбардиров на 1 балл его опережают три игрока «Ванкувера» – Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз.
В списке снайперов Кучеров делит первую строчку с еще четырьмя хоккеистами. По 13 голов забили Кайл Коннор («Виннипег»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брок Босер («Ванкувер») и Сэм Райнхарт («Флорида»).
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