Кучеров сделал дубль в игре с «Эдмонтоном» и делит 1-е место в гонке снайперов с четырьмя игроками

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Флорида Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Виннипег Джей Ти Миллер Сэм Райнхарт Кайл Коннор Остон Мэттьюс Брок Босер Элиас Петтерссон Куинн Хьюз Хоккей

Никита Кучеров делит первое место в списке снайперов НХЛ в этом сезоне.

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (2:3, второй перерыв).

На счету Никиты 26 (13+13) очков в 17 матчах сезона. В гонке бомбардиров на 1 балл его опережают три игрока «Ванкувера» – Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз.

В списке снайперов Кучеров делит первую строчку с еще четырьмя хоккеистами. По 13 голов забили Кайл КоннорВиннипег»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брок Босер («Ванкувер») и Сэм Райнхарт («Флорида»).

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4 комментария

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zankt9@gmail.com
Мастерюга
+3
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hibou
Какая же у Куча светлая голова. Вроде невзрачный матч, а голы из ничего сделал.
+2
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FaithDevotion
Честь и совесть нынешней Тампы
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Самый адовый Крикун
В первой шайбе гениальный пас на Пола шёл, жаль, конёк помешал, я б больше кайфанул от ГП в этой комбинации. Но и так неплохо получилось))
+1
0
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