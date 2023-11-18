UFC Fight Night 232: Аллен – Крейг, Тюлюлин против Данкана и другие бои

Теги UFC MMA Денис Тюлюлин Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC Fight Night 232. В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между Бренданом Алленом (22-5) и Полом Крейгом (17-6-1).

Другие бои вечера:

  • Джейк Мэттьюс (19-6) – Майкл Моралес (15-0);
  • Чейз Хупер (12-3-1) – Джордан Левитт (11-2);
  • Пэйтон Талботт (6-0) – Ник Агирре (7-1);
  • Луана Пинейро (11-1) – Аманда Рибас (11-4);
  • Урош Медич (9-1) – Мыктыбек Оролбай (11-1-1);
  • Кристиан Данкан (8-1) – Денис Тюлюлин (10-8).

В UFC дерется школьный учитель. Он ездил с гуманитарной миссией в Африку и раскрашивает лицо в шотландский флаг

Тюлюлин на 4-дневном уведомлении согласился драться на UFC Fight Night 232

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