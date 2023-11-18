UFC Fight Night 232: Аллен – Крейг, Тюлюлин против Данкана и другие бои

В Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC Fight Night 232. В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между Бренданом Алленом (22-5) и Полом Крейгом (17-6-1).

Другие бои вечера:

Джейк Мэттьюс (19-6) – Майкл Моралес (15-0);

Чейз Хупер (12-3-1) – Джордан Левитт (11-2);

Пэйтон Талботт (6-0) – Ник Агирре (7-1);

Луана Пинейро (11-1) – Аманда Рибас (11-4);

Урош Медич (9-1) – Мыктыбек Оролбай (11-1-1);

Кристиан Данкан (8-1) – Денис Тюлюлин (10-8).

В UFC дерется школьный учитель. Он ездил с гуманитарной миссией в Африку и раскрашивает лицо в шотландский флаг

Тюлюлин на 4-дневном уведомлении согласился драться на UFC Fight Night 232