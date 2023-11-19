Сергачев набрал 1+2 с «Эдмонтоном» и стал 3-й звездой. У него 5 очков и «+3» в 2 последних матчах

Михаил Сергачев набрал 1+2 с «Эдмонтоном» и стал 3-й звездой.

Защитник « » отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Ойлерс» (6:4).

В активе россиянина стало 13 (2+11) очков в 18 играх сезона при полезности «минус 11». В двух последних матчах – 5 (2+3) баллов и «+3».

(23:01, 1:19 – в большинстве, 3:45 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и сделал 4 блока. Также получил малый штраф.