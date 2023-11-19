Сергачев набрал 1+2 с «Эдмонтоном» и стал 3-й звездой. У него 5 очков и «+3» в 2 последних матчах

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев набрал 1+2 с «Эдмонтоном» и стал 3-й звездой.

Защитник «Тампы» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Ойлерс» (6:4). 

В активе россиянина стало 13 (2+11) очков в 18 играх сезона при полезности «минус 11». В двух последних матчах – 5 (2+3) баллов и «+3». 

Сергачев (23:01, 1:19 – в большинстве, 3:45 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и сделал 4 блока. Также получил малый штраф. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TR31HK
Вот что удаление животворящее пагубы пиндоской с добрым молодцем сотворяет))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Namaste_88
Надо было с начала сезона коменты в инстаграм закрывать😃.
Молодцом😎👍🏼👏🏼
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimash Balatayev
Побольше критиковать надо его)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барин
Привоз Сергачева был в моменте с третьим голом Эдмонтона. Фогель как стоячего объехал, а Мишаня с его габаритами ласково его подтолкнул к своим воротам, типа забивай давай. Там дальше Чернак накосячил в сутолоке и Райан забил.
Гол Сергачева в пустые такое себе. В общем, не узнаю Сергачева, в прошлом сезоне он выглядел на порядок выше. Не знаю, что приключилось. Да и вся оборона косячит, что греха таить.
Заслуг особых Сергача в этой игре не вижу, а промахи заметны как и прежде.
Не хейтер Сергача нисколько, но и хвалить его не за что.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий